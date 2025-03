5:28

Chráněná krajinná oblast na Vysočině je jedna z posledních nedotčených oáz klidné a čisté přírody v srdci Česka. Vrchovina kolem Žďáru nad Sázavou, kde pramení mnoho řek, je také označována za zelené plíce Česka. Pokud zavítáte například na Novoměstsko, máte plno možností ubytování, zatoužíte-li však po netradičním zážitku, zvolte Milovský rybník patřící pod obec Sněžné. Je to skvělý výchozí bod pro výlety do zdejších hlubokých lesů a hlavně – do labyrintu Devět skal, jehož název je odvozen od skalních útvarů, které tvoří tři dlouhé hřebeny s devíti věžemi a třemi malými věžičkami. Hned na břehu rybníka je architektonicky zajímavý hotel Resort Devět skal patřící do sítě Orea.