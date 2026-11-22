Choďte pravidelně
„Pravidelné saunování alespoň dvakrát týdně nám pomáhá lépe zvládat chladné zimní dny a uvolnit se od každodenního stresu,“ říká Karel Vohánka, regionální a projektový manažer poboček Sauna. Uvolňují se také svaly a klouby. „Tělo si na pravidelné saunování velmi rychle zvykne. Pozitivní účinky sauny lze navíc pociťovat již po první návštěvě,“ dodává.
Začněte zvolna
Vsaďte na nižší teplotu a kratší pobyt. Vohánka doporučuje 10 až 15 minut. Při slabosti, nevolnosti či motání hlavy ihned odejděte.
Ochlazujte se, odpočívejte
Po prohřátí se nejprve osprchujte vlažnou vodou, potom využijte bazének s ledovou vodou nebo ochlazovací vědro. „Mezi jednotlivými saunovacími cykly je dobré dopřát si alespoň dvacet minut odpočinku,“ radí Vohánka. Cyklus lze podle něj opakovat třikrát až čtyřikrát, pokud se cítíte dobře. Nezapomeňte doplňovat tekutiny a dejte si lehkou svačinu. Sauna bezprostředně po vydatném jídle není dobrý nápad.
Nepřepínejte se
Vyhněte se sauně při horečce či akutní nemoci. „Pokud však člověk trpí zdravotními komplikacemi, například vysokým krevním tlakem nebo jiným chronickým onemocněním, je vhodné návštěvu sauny předem konzultovat s ošetřujícím lékařem a nepřeceňovat své síly,“ upozorňuje Vohánka. Vynechte alkohol a pijte dost vody.
Nečekejte léčbu rýmy
„Pravidelné saunování posiluje imunitní systém a celkovou obranyschopnost organismu. Zároveň funguje jako prevence proti nachlazení a pozitivně ovlivňuje náladu,“ říká Vohánka. Sauna ale není neprůstřelný štít proti virům ani léčba nachlazení. Berte ji hlavně jako relaxaci a příjemné zahřátí. Pravidelné saunování může krátkodobě snižovat krevní tlak.
Kde v Praze odfouknout páru?
Saunia má v Česku 15 saunových světů, šest v Praze: na Černém Mostě, Chodově, v Galerii Harfa, Centru Krakov, Galerii Butovice a ve VIVO! Hostivař.
Ale v metropoli jsou i další možnosti. Třeba Infinit Step ve Vysočanech. Na Štvanici funguje sauna na dřevo v přestavěné vojenské maringotce, s možností ochlazení ve Vltavě. Další velký saunový svět nabízí Aquapalace v Čestlicích: finské sauny, římské lázně i venkovní část.