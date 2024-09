Sázíme na rozmanitost, říká projektová manažerka festivalu Mladí ladí jazz Eliška Pírková

Jakým vývojem festival prošel za šestnáct let existence?

Je především etablovanější u fanoušků i u kapel a také se stále někam posouvá, mění a roste. Každý rok včetně toho letošního v rámci Mladí ladí jazz připravujeme sérii podzimních klubových koncertů, ale třeba loni jsme na oslavu našich 15. narozenin uspořádali indoor festival v pražské Holešovické tržnici, to pro nás byl úplně nový formát. Každý rok je pro nás nejdůležitější nabídnout pestrou škálu interpretů a ukázat, do jakých nejrůznějších žánrů se dokáže prolnout jazz a jazzové prvky. Zveme tak jména světového charakteru i čerstvé hvězdy hudební scény.

Na co kladete největší důraz v rámci letošního ročníku?

Na rozmanitost, ostatně jako vždy. Ukazujeme, jak moc je jazz pestrý žánr a že si k jeho různým podobám může najít cestu každý. S naší náturou nezůstáváme dlouho na místě a snažíme se každý rok zkoušet něco nového. Pro nás velkým krokem bylo letos pozvat oscarového skladatele Santaolallu. Letos jsme navíc zvolili jedinečné prostory, kde běžně koncerty nepořádáme. Gustavo Santaolalla vystoupí v Obecním domě v Praze a já osobně se moc těším třeba do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde vystoupí saxofonista Colin Stetson.

Můžete nám ve stručnosti nejen už zmíněné umělce představit?

Jsou to mimo jiné autoři soundtracků světově známých filmů či seriálů. Gustavo Santaolalla je argentinský skladatel, který získal Oscara za hudbu k filmům Zkrocená hora a Babel. V posledních letech se však proslavil zejména soundtracky k veleúspěšné počítačové hře The Last of Us i stejnojmennému seriálu. Saxofonista Colin Stetson zase složil hudbu k filmu The Menu a jedné z nejúspěšnějších her Red Dead Redemption II a ve své kariéře hrál s Lou Reedem nebo Chemical Brothers. Podzimní sérii tvoří ještě další trojice koncertů – vystoupí belgická jazzovo-elektronická kapela Echt!, britští držitelé Grammy Blue Lab Beats a irský objev Negro Impacto.

Jako hlavní hvězdu zmiňujete Gustava Santaolallu. Jak těžké bylo získat takové jméno?

Za každým velkým jménem jsou vždy měsíce, někdy roky, snažení, komunikace a domlouvání, než se vše v jeden moment sejde a interpreta se podaří přivést do Česka. I v tomhle případě jsme se snažili déle a jsem nadšená, že se nám podařilo přidat Prahu do harmonogramu celé Ronroco tour, na kterou se Santaolalla vydává.

Je nějaká šance, že uslyšíme live také songy ze seriálu a hry The Last of Us?

Máme určité indicie, že ano. Obrovským zážitkem bude ale koncert jako celek. Třiasedmdesátiletý Santaolalla kromě těchto známých melodií představí i klasické album Ronroco, které se letos po pětadvaceti letech od prvního vydání dočkalo remasterované edice. Tvoří ho melodie inspirované tradiční argentinskou hudbou a ovlivněné Japonskem, Afrikou i východní Evropou. Celé vystoupení bude velmi emotivní.

Je to záměr, že se při jednom ročníku sešel společně s Colinem Stetsonem, nebo to byla spíš náhoda, že se to oběma zrovna letos hodilo?

Záměr to nebyl, máme štěstí, že se oba tihle skvělí hudebníci vydali na turné. To, že se svou tvorbou významně zapsali nejen do hudebního, ale také do filmového nebo herního světa, bereme jako skvělou možnost představit festival Mladí ladí jazz novému publiku.

A kdybyste měla něco bližšího říct i k dalším interpretům?

Po roce do Prahy opět zveme senzaci, která učarovala publiku na říjnovém Mladí ladí festu, belgickou kapelu Echt!. Ve svých výbušných živých vystoupeních kombinují elektronickou hudbu s jazzem a hip hopem. V prostorách Fuchs2 je 2. října doprovodí pražská formace Opatův modul, bude to velká party. V Rock Café vystoupí 13. října držitelé Grammy Blue Lab Beats. Tohle britské producentské duo se původně proslavilo remixy Duy Lipa či Rag’n’Bone Man. Ve své vlastní tvorbě kombinují jazz, hip hop, afrobeat i elektroniku. Jako předskokanka vystoupí slovenská producentka Tamara Kramar, která mě osobně dostala na letošním festivalu Pohoda. Podzimní Mladí ladí jazz završí irský večer v Jazz Docku v podání Negro Impacto a Ulyho. Těšit se můžete na mix neo-soulu, r’n’b, rocku a funku.

Je složité vymyslet, kde kdo zahraje?

Jde nám o zážitky a emoce. Správné prostory dokáží i ten nejkvalitnější koncert posunout ještě úplně na jinou úroveň. Spojení Gustava Santaolally a Obecního domu jsme měli v hlavě od první chvíle. V krásné secesní Smetanově síni se mi vždy tají dech. A taky si pamatuju na ten úžasný moment, kdy se potvrdilo, že Colin Stetson vystoupí v kostele na náměstí Jiřího z Poděbrad – to bude, věřím, velmi silný zážitek.

Je na programu i něco mimo Prahu?

Festival pravidelně vyráží i do dalších měst po Česku i v zahraničí. Moc rádi spolupracujeme s olomouckým podnikem Jazz Tibet Club. Letos se nám zde povedlo domluvit druhý koncert Blue Lab Beats, v Olomouci zahrají den po pražském koncertu, tedy 14. října. Mimochodem, program Jazz Tibet Clubu stojí za pozornost v průběhu celého roku.

Plánujete do konce roku ještě nějaké další akce?

V průběhu celého roku pořádáme v pražských klubech menší koncerty pod názvem Jazzbit. V listopadu v rámci této série vystoupí v Kampusu Hybernská slovinští Astrid & The Scandals a čeští Marcel Gidote’s Holy Crab. Na společné turné vyráží tihle intepreti v rámci projektu Jazzchange, na kterém se podílíme. Další tradiční koncert v Jazz Docku nás čeká mezi Vánoci.

A máte už i plány na rok 2025...

Zároveň se už také vrháme do plánování Mladí ladí jazz Open Air, prvního festivalu pod otevřeným nebem, který každoročně pořádáme 30. dubna na Karlově náměstí.