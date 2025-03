Sbírání zápalkových nálepek je koníček, který i tuzemské nadšence baví už takřka sto let. Praha bude hostit další setkání filumenistů. Za těmi českými přijedou jejich kolegové z Rakouska, Nizozemska, Slovenska a dalších zemí.

Místo pro setkání netradičních sběratelů, kteří pořádají oficiální tuzemské srazy zhruba dvakrát ročně, nebylo vybráno náhodně. Praha je totiž podle zástupce Českého filumenistického svazu Milana Tomáška mekkou filumenistů, a to již odpradávna.

„Český filumenistický svaz nejen sdružuje sběratele zápalkových nálepek a krabiček, ale zabýváme se i historií sirkařství. Srdečně zveme všechny zájemce a veřejnost na tradiční setkání sběratelů, které se bude konat v menze Univerzity Karlovy v Opletalově ulici, a to v sobotu 15. března od osmi do jedenácti hodin,“ říká pro deník Metro Tomášek. Zápalkovým nálepkám se také občas říká nejmenší reklamní plakát na světě. „Texty na nálepkách sloužily zpočátku k propagaci samotné vlastní firmy výrobce, ale asi někdy v sedmdesátých až osmdesátých letech devatenáctého století začaly nálepky sloužit i k propagaci jiné. Nejprve to byly především různé spolky, nadace a podobně, ale později to už byli i jednotliví kupci, firmy nebo jejich výrobky,“ vysvětluje pro čtenáře Metra Tomášek.

Matice školská

Klasické reklamní nálepky vyráběly nejčastěji sirkárny v Lipníku, Lošticích a Postřelmově. Ty se navrhovaly různými způsoby.

„Poměrně častý byl jednoduchý rámeček s názvem živnostníka a předmětem jeho podnikání. Někdy s textem pro dnešní obyvatele až úsměvným. Komplikovaný byl osud nálepek kupříkladu ve prospěch Matice školské. Asi bylo poměrně lukrativní je vyrábět a prodávat, takže se objevovaly i jejich padělky, jak se lze dočíst například v Plzeňských listech ze dne 23. dubna 1892,“ vypichuje zajímavosti Tomášek.

Popisek netřeba

Vylepšená verze historických nálepek měla podle Tomáška ozdobný rámeček a opět text s názvem firmy a její činností. I když například u firmy Michael Wagner a synové byl ve své době asi její předmět podnikání tak známý, že ani nepotřebovala bližší popis.

„Následně byla firma vedena jako Obchodní dům Evženie Wagnerová na Primátorské třídě. Zajímavá verze reklamních nálepek jsou předtištěné návrhy, asi se jednalo o návrhy tiskárny, ne sirkárny, protože stejná verze byla použita u různých sirkáren, do kterých se dotiskl příslušný text. Existují ale také nálepky, které nejde jednoznačně přiřadit k dříve zmíněným kategoriím. Příkladem budiž patrně vlastní návrh zadavatele známé drogerie Fr. Vajgl,“ doplňuje pro deník Metro Tomášek.

57 let

Pokud byste čistě náhodou měli k firmám na zmiňovaných nálepkách nějaké informace, fotky, listiny, cokoli dalšího, členové svazu filumenistů budou rádi, když se o ně podělíte prostřednictvím svazového mailu: ceskafilumenie@email.cz. Svaz letos oslaví 57 let od založení.