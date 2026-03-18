Sbormistr nesmí do televize. Soud řeší zásah do práv ženy, která se v příběhu poznala

Autor: Metro.cz, iDNES.cz
  8:55aktualizováno  10:02
Obvodní soud pro Prahu 4 zakázal předběžným opatřením televizní vysílání filmu Sbormistr v Česku. Informaci redakci iDNES.cz potvrdil advokát Ivan David, který zastupuje ženu, jež na producenty podala žalobu kvůli zásahu do osobnostních práv.
Kateřina Falbrová během natáčení filmu Sbormistr v New Yorku | foto: © Endorfilm

Snímek inspirovaný kauzou sbormistra Bambini di Praga Bohumila Kulínského podle soudu vykazuje „markantní podobnosti“ s příběhem žalobkyně, která se ve filmu poznala jako jedna z obětí. Podle advokáta nejde o konečné rozhodnutí, ale o preventivní krok, aby nedošlo k dalšímu zásahu do soukromí během soudního řízení.

Opatření se vztahuje pouze na televizní vysílání. Soud zároveň uvedl, že ani změna jména hlavní postavy nebrání identifikaci ženy, protože její spojení s filmem už ve veřejném prostoru vzniklo.

Hlavní hrdinka získala Českého lva

  • Snímek vstoupil loni v létě do kin, kde ho vidělo víc než 120 tisíc diváků. Nyní je dostupný na Netflixu a dalších placených VOD platformách. Chystané vysílání v České televizi by podle advokáta mohlo zasáhnout až milion lidí.
  • Představitelka ústřední hrdinky Kateřina Falbrová si o víkendu odnesla Českého lva za nejlepší hlavní roli. Film získal na sobotním ceremoniálu celkem tři ceny, filmem roku se ale nestal. Naopak Sdružení české filmové kritiky Sbormistra nejlepším filmem uplynulého roku vyhlásilo.

