Práva na seriálový Halo totiž odkoupila konkurence – streamovací gigant Netflix. Ten má nyní práva na to distribuovat obě řady a od příštího měsíce bude seriál dostupný na Netflixu v USA. V některých regionech, jako je například Spojené království, se tak již děje. V tuzemsku je seriál prozatím stále k dispozici na platformě SkyShowtime. Co je ale nejpodstatnější a tak povzbudivé, Netflix v minulosti za podobných okolností již seriály od konkurence odkupoval, aby se následně u něj dočkaly dalších řad. Stane se tak i v případě Halo?
Ve stopách Karate Kida
Cobra Kai je seriálová pecka, která k vyvolávání nostalgie a retro atmosféry nepoužívá zběsilou stylizaci, ale spíše klasické dětské pojetí akčního žánru, a hlavně spoustu humoru. Volné pokračování legendárního Karate Kida se stalo v minulosti zcela zaslouženě největším hitem streamovací platformy YouTube. V roce 2020 však práva na tuhle pecku převzal Netflix a seriál se díky tomuto kroku dočkal dalších čtyř navazujících řad.
Podobné to bylo v případě seriálového Lucifera. Volná komiksová adaptace byla původně zrušena v roce 2017 po třech řadách, a to sítí Fox. Následně ale opět zaúřadoval streamovací gigant s velkým červeným N ve znaku. Seriál z charizmatikem Tomem Ellisem v hlavní roli následně nafasoval další tři série a byl ukončen až v roce 2021.
|
Emzák letí, a má děti. My je máme, zlé korporaci je neprodáme! Vetřelec: Země je mrazivá retrofuturistická podívaná
Dalšími šťastlivci, kteří nalezli po svém zrušení domov u Netflixu, jsou také sitcom Arrested Development (2003–2018), který původně točil Fox, či dramatický seriál Prezident v pořadí, jenž byl zrušen sítí ABC. Netflix ale v roce 2018 koupil práva a natočil třetí sezonu.
Pssst, expandujeme
Posledním příkladem úspěšného odkupu a následného prodloužení seriálu pod hlavičkou jiné, často větší a úspěšnější platformy je komorní sci-fi seroš Expanze. První tři řady vznikly mezi léty 2015 až 2018 ve stáji kabelovky Syfy. Pak se ale již této v tuzemsku nepříliš známé službě nevyplatil. Fanoušci se ale nevzdali a tak, řečeno s nadsázkou, dlouho kverulovali, až si „vydupali“ další tři řady. Ty ale už vznikaly pod hlavičkou Amazon Prime Video.
Jak to bude s Halo?
Jak vyplývá z řádků výše, streamovací gigant s červeným písmenem N ve znaku byl již několikrát před fanoušky za dobráka. Bohužel však v současnosti neexistují žádné oficiální informace o tom, že by Netflix plánoval Halo prodloužit, a to i přesto, že jej v souvislosti s odkoupením práv fanoušci seriálu bombardují dotazy. Pravděpodobnost na obnovení je proto minimální.