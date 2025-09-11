Fanoušci doufají v pokračování Halo. Sci-fi seriál odkoupil streamovací gigant

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  5:09
Historie herní série Halo se píše již nejméně osmnáctým rokem. Ta seriálová se loni naopak dopsala po dvou letech a dvou natočených sezonách. Platforma Paramount+ si od akčního sci-fi seriálu s nákladnými speciálními efekty totiž slibovala o něco přívětivější čísla sledovanosti. Nyní mají však fandové jiskřičku naděje.
Fotogalerie2

Ze seriálu Halo | foto: SKYSHOWTIME

Práva na seriálový Halo totiž odkoupila konkurence – streamovací gigant Netflix. Ten má nyní práva na to distribuovat obě řady a od příštího měsíce bude seriál dostupný na Netflixu v USA. V některých regionech, jako je například Spojené království, se tak již děje. V tuzemsku je seriál prozatím stále k dispozici na platformě SkyShowtime. Co je ale nejpodstatnější a tak povzbudivé, Netflix v minulosti za podobných okolností již seriály od konkurence odkupoval, aby se následně u něj dočkaly dalších řad. Stane se tak i v případě Halo?

Ve stopách Karate Kida

Cobra Kai je seriálová pecka, která k vyvolávání nostalgie a retro atmosféry nepoužívá zběsilou stylizaci, ale spíše klasické dětské pojetí akčního žánru, a hlavně spoustu humoru. Volné pokračování legendárního Karate Kida se stalo v minulosti zcela zaslouženě největším hitem streamovací platformy YouTube. V roce 2020 však práva na tuhle pecku převzal Netflix a seriál se díky tomuto kroku dočkal dalších čtyř navazujících řad.

Senseiové Cobra Kai John Kreese a Terry Silver

Podobné to bylo v případě seriálového Lucifera. Volná komiksová adaptace byla původně zrušena v roce 2017 po třech řadách, a to sítí Fox. Následně ale opět zaúřadoval streamovací gigant s velkým červeným N ve znaku. Seriál z charizmatikem Tomem Ellisem v hlavní roli následně nafasoval další tři série a byl ukončen až v roce 2021.

Emzák letí, a má děti. My je máme, zlé korporaci je neprodáme! Vetřelec: Země je mrazivá retrofuturistická podívaná

Dalšími šťastlivci, kteří nalezli po svém zrušení domov u Netflixu, jsou také sitcom Arrested Development (2003–2018), který původně točil Fox, či dramatický seriál Prezident v pořadí, jenž byl zrušen sítí ABC. Netflix ale v roce 2018 koupil práva a natočil třetí sezonu.

Pssst, expandujeme

Posledním příkladem úspěšného odkupu a následného prodloužení seriálu pod hlavičkou jiné, často větší a úspěšnější platformy je komorní sci-fi seroš Expanze. První tři řady vznikly mezi léty 2015 až 2018 ve stáji kabelovky Syfy. Pak se ale již této v tuzemsku nepříliš známé službě nevyplatil. Fanoušci se ale nevzdali a tak, řečeno s nadsázkou, dlouho kverulovali, až si „vydupali“ další tři řady. Ty ale už vznikaly pod hlavičkou Amazon Prime Video.

Jak to bude s Halo?

Jak vyplývá z řádků výše, streamovací gigant s červeným písmenem N ve znaku byl již několikrát před fanoušky za dobráka. Bohužel však v současnosti neexistují žádné oficiální informace o tom, že by Netflix plánoval Halo prodloužit, a to i přesto, že jej v souvislosti s odkoupením práv fanoušci seriálu bombardují dotazy. Pravděpodobnost na obnovení je proto minimální.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

Replit uzavírá financování ve výši 250 milionů dolarů, aby využil dynamiku zákazníků

11. září 2025  8:34

Taneční festival KoresponDance je zpět na scéně. V tomto roce naposled

KoresponDance, mezinárodní festival tance, nového cirkusu a pohybového divadla, se po svém červnovém zahájení v Jihlavě a červencovém vyvrcholení ve Žďáře nad Sázavou rozloučí s diváky v Novém Městě...

11. září 2025  8:32,  aktualizováno  8:32

Nejlepší týmy se utkají na mistrovství republiky v ultimate frisbee

Ultimate frisbee. Zatím ne příliš známý, ale divácky velice atraktivní sport, který v posledních letech postupně získává na popularitě. Mistrovství České republiky se uskuteční tento víkend ve Žďáře...

11. září 2025  8:25

Světová jména kickboxu v Praze. KO Warriors nabídne největší pyramidu v Česku i korunovaci prvních bare-knuckle šampionů

11. září 2025  8:23

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tongji SEM na 8. místě v celosvětovém žebříčku FT 2025 Master in Management

11. září 2025  8:19

Omezený provoz na Strakonické v Praze. Silnici zasypaly pivní lahve

Vysypané pivní lahve a basy z nákladního auta v Praze omezily ve čtvrtek ráno kolem 5:00 provoz na frekventované Strakonické ulici v Malé Chuchli. Podle policie je vysypaný náklad odklizen a...

11. září 2025  7:22,  aktualizováno  8:14

Harmony fest v Jablonci nad Nisou

Letní scénu Eurocentra v Jablonci nad Nisou obsadí v sobotu od 11 do 23 hodin druhý ročník Harmony Festu. Multižánrový festival propojuje mnoho cest i žánrů.

11. září 2025  8:10

Shanghai Electric hlásí za první pololetí 2025 vyšší tržby i zisky

11. září 2025  8:03

Žluté čáry hyzdí bránu na Vyšehradě. Kdo by v ní parkoval, odmítá je ředitel

Na rušivé žluté vodorovné dopravní značení protínající historickou Táborskou bránu na Vyšehradě upozornil na sociálních sítích vyšehradský ředitel Petr Kučera. Při následné komunikaci s dopravním...

11. září 2025  6:32,  aktualizováno  6:32

Živě: Která stavba letos zvítězí v soutěži Stavba roku Středočeského kraje?

11. září 2025  6:05

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Chomutov má třetího primátora. Po skandálech předchůdců chce vrátit městu důvěru

Padesátitisícový Chomutov má v tomto volebních období už třetího primátora. Po dvou předchůdcích, které vyšetřuje policie, se vedení města ujal Milan Märc. Jak chce obnovit důvěru občanů, co říká na...

11. září 2025  6:02,  aktualizováno  6:02

Živě: Zastavme epidemii závažných kardiovaskulárních onemocnění!

11. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.