Lanterns patří mezi důležité projekty nově budovaného filmového a seriálového univerza DC. První řada má osm dílů a představuje klíčové postavy, které mají v budoucnu sehrát výraznou roli.
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Pokračování zatím není jisté
HBO druhou řadu zatím oficiálně neobjednalo. Seriál má ale dobré výsledky. Premiéru si během prvních tří dnů podle Warner Bros. Discovery pustilo 9,3 milionu diváků po celém světě. Budoucnost Lanterns tak může záviset na výsledcích finále a celkové sledovanosti.
John Stewart se vrátí v novém DC
John Stewart ale v novém DC nekončí. Jeho představitel Aaron Pierre se objeví také v připravovaném filmu Man of Tomorrow.
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