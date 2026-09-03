Ostrava zažije obří rave noc. Do Mustang Arény míří legendární Scooter a DJ Antoine

Německá skupina Scooter patří k nejschopnějším fenoménům evropské elektronické scény. Formace, která vyprodává haly napříč kontinenty už od devadesátých let, nepřijíždí do Ostravy pouze oprašovat vzpomínky na ikonické pecky jako Hyper Hyper, How Much Is The Fish? nebo Maria (I Like It Loud).
Skupina Scooter totiž zůstává mimořádně tvůrčí i v roce 2026 – tohle léto vydala nový singl No Rewind a představila také novou festivalovou spolupráci s DJským duem W&W nazvanou Rave From Outer Space. Ostravští fanoušci se tak mohou těšit na výbušný mix novinek a osvědčených hitů.
Hvězdný line-up: DJ Antoine, Merlin a Vanesa Hardt & Doom
Pořadatelé festivalu Steel Rave Ostrava vystavěli program tak, aby nabídl průřez různými styly taneční elektroniky.
Dalším výrazným jménem noci je například švýcarský DJ Antoine, jehož celosvětové megahity Welcome to St. Tropez a Ma Chérie zná prakticky každý příznivec klubové hudby. Také on letos zásobuje fanoušky novou tvorbou v podobě skladeb Freedom či Written In The Stars.
Příznivce tvrdších rytmů pak roztancuje DJ Merlin a úderná dvojice Vanesa Hardt & Doom, která naservíruje energický set na pomezí techna a hard dance.
Pozor na změnu názvu. Místem konání je Mustang Aréna
Návštěvníci akce by si měli dát pozor na označení místa konání. Multifunkční hala v Ostravě-Zábřehu (Ruská 3077/135) totiž od září 2026 oficiálně nosí nový název Mustang Aréna. Ačkoliv se na některých prodejních portálech ještě objevuje původní označení Ostravar Aréna, jde o stejné místo u Městského stadionu, kam se pohodlně dostanete tramvajovými linkami číslo 1, 2 a 11.
Start nové značky a vstupenky od 999 Kč
Zářijový festival je prvním krokem v budování nové eventové značky. Pořádající agentura RestartStage Production již nyní plánuje na únor 2027 pokračování pod názvem Steel Rave: Hard Techno Edition.
Nejlevnější vstupenky na sezení na Steel Rave Ostrava začínají na 999 Kč, lístky na stání přímo pod pódiem vyjdou na 1 090 Kč a zóna Golden Circle stojí 2 599 Kč. K dispozici jsou i prémiové VIP vstupenky a Skyboxy. Předprodej lístků zajišťuje síť Ticketportal.
Obsah vznikl ve spolupráci s RESTARTSTAGE PRODUCTION - FZCO.