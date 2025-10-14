Sebepoškozování, úzkosti, deprese. Studentka natočila film, který šokuje školy i rodiče

Marek Hýř
Marek Hýř
  15:20
Někdy stačí jeden nápad, který může změnit životy. Studentka Dominika Olivová vytvořila projekt Naděje – film a vzdělávací program, který pomáhá otevřít téma duševního zdraví mezi mladými lidmi. Projekt je dostupný pro školy i veřejnost a má pomoci, aby se o těchto tématech začalo víc mluvit.
Fotogalerie2

Dominika Olivová | foto: Archiv D. O.

Co byl ten moment, kdy jste si řekla, že chcete natočit film o duševním zdraví mladých lidí?
Nápad na celý projekt vznikl velmi spontánně během hodiny angličtiny, kdy jsem se svou bývalou spolužačkou Barborou Metelkovou probírala problematiku duševního zdraví mladých lidí. Obě jsme četly knihu Co jsme si nikdy neřekli od Yasmin Rahman a původně jsme chtěly jen krátce zpracovat tento příběh. Postupem času se však plánovaná stopáž proměnila na 45minutový snímek, natočený studenty FAMO Písek a FAMU. Velký vliv na vznik tohoto nápadu měla také moje účast na Psychologické olympiádě, kde nám promítali divadelní představení do škol o dívce, která spáchala sebevraždu kvůli šikaně. Až zpětně jsem si uvědomila, že právě tento zážitek ve mně otevřel hlubší zájem o řešení zhoršeného duševního zdraví mladých lidí. V dětství jsem také navštěvovala divadelní kroužky a letní hereckou školu, což mi dodalo motivaci si ve filmu zahrát a splnit si svůj dětský sen.

Film vychází z velmi citlivých témat – deprese, úzkosti, sebepoškozování. Jak jste k nim přistupovala?
Opatrně. Jedním z prvních kroků v začátku psaní scénáře byla samotná konzultace s odborníky. Zároveň ale bylo potřeba, aby byl film autentický a upozornil na tato témata. Velká zásluha tak patří režisérovi Michalu Pazderkovi a všem hercům, kteří své role skvěle zvládli.

Projekt Naděje je určen žákům osmých a devátých tříd a prvních a druhých ročníků středních škol.

Ve filmu sama hrajete. Jaké to pro vás bylo – být zároveň autorkou i herečkou?
Byla to velice přínosná zkušenost, přestože v mnoha ohledech poměrně náročná. Neměla jsem moc prostoru na přípravu, protože jsem veškerý čas před natáčením věnovala shánění financí, lokací, herců a podobně. Měla jsem strach, že se mi nepodaří dostatečně vyobrazit pocity frustrace, které má postava Klára zažívala. Nikdy jsem totiž nezažila pocit ztráty kontroly nad vlastním tělem a tak silné trauma. Nakonec jsem ale moc vděčná, že jsem tuto hereckou, ale i autorskou zkušenost získala.

Projekt vznikal už v době, kdy vám bylo 17 let. Co bylo při jeho vzniku nejtěžší a kdo vám nejvíc pomohl, aby se film skutečně podařilo dokončit?
Nejtěžší byla asi samotná vytrvalost. Často jsem vůbec nevěděla, jak a co zařídit, a tak jsem zkoušela úplně všechny možnosti, až některá nakonec vyšla. Což s sebou samozřejmě přinášelo mnoho stresu a nejistoty. Velmi náročné bylo i samotné natáčení, které provázela velká horka, únava, nečekané komplikace a podobně. Na filmu má největší zásluhu samozřejmě celý štáb, který byl naprosto úžasný a všichni do filmu vložili mnoho úsilí, času a energie. Zároveň patří obrovský dík sponzorům, bez kterých by projekt nemohl vzniknout.

Ještě větší blbec, než jsme doufali? Peacemaker je ukrutně zábavný, poloslepý a vulgární křupan. A my ho za to milujeme!

Projekt Naděje je určen školám. Jak na něj zatím reagují učitelé a studenti?
Zatím jsou samé pozitivní reakce. U žáků film velmi rezonuje, a už když jsem dělala během jara zkušební besedy, tak krásně reagovali i v následné diskuzi. Velkým překvapením jsou pro mě reakce dospělých, konkrétněji rodičů. Ti totiž nevidí sami sebe, ale své děti a mnohdy vůbec netuší, jaké pocity v sobě mohou mít. Nedávno jsem zrovna film promítala i u nás na univerzitě v rámci Dne duševního zdraví na Univerzitě Pardubice a měla jsem tak možnost vést diskuzi jak s rodiči, tak i mladými lidmi. To bylo obohacující.

V Česku se o duševním zdraví mladých lidí mluví čím dál víc. Co by podle vás školám i rodičům nejvíc pomohlo, aby dokázali včas poznat, že má někdo problém?
Základem je komunikace. Mluvit o svých pocitech, otevírat téma duševního zdraví, zabývat se i samotnou prevencí. Vnímám také jako velmi důležité téma wellbeingu (stav, kdy se člověk cítí dobře po fyzické, duševní a emocionální stránce – poznámka redakce). Věřím, že projekt Naděje může pomoci jako prostředek k otevření tohoto tématu nejen na školách, ale i v rodinách. Proto je zdarma a veřejně dostupný na www.projektnadeje.cz.

Plánujete na projekt dál navázat?
Plánuji postupně objet všechny kraje a dělat promítání filmu s následnou debatou přímo pro pedagogy, ideálně školní psychology, školní metodiky prevence a výchovné poradce. Probereme i strukturu metodiky k programu a bude prostor pro dotazy. Aktivně také přidávám příspěvky na sociální sítě, aby měl projekt co nejvyšší dosah. Poslední týdny uvažuji o krátkometrážním filmu, který by se soustředil na přehlcení mladých, protože si myslím, že je to jeden z hlavních faktorů zhoršeného duševního zdraví. Začínám psát scénář a uvidím, jak se nápad vyvine.

Netflix v Praze, která hraje New York. Z ulice Politických vězňů je Pátá Avenue

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Tron: Ares trpí kvůli skandálu. Prolomí kultovní temná disneyovka finanční prokletí?

Co se stane, když se fyzicky ocitnete uvnitř počítače? Touhle otázkou se před více než čtyřiceti lety zabýval snímek Tron. V době svého vzniku naprosto originální a převratný film s Jeffem Bridgesem...

Šumperk hostí výstavu ČTK Válečné okamžiky, je na Hlavní třídě

Snímky z druhé světové války, ale i z dalších konfliktů z posledních 80 let jsou ode dneška na Hlavní třídě v Šumperku - hostí výstavu České tiskové kanceláře...

14. října 2025  13:51,  aktualizováno  13:51

Mobilní záchod, voda jen v barelu. Hygiena se zhrozila při kontrole sběrných dvorů

V podmínkách, které nevyhovují právním předpisům, musejí pracovat zaměstnanci sběrných středisek odpadů provozovaných městskou společností Sako Brno. K takovému závěru došli hygienici poté, co...

14. října 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Vrhl se na souseda s dýkou v ruce, viní pražského advokáta. Bránil jsem se, tvrdí

Advokát Tomáš Matoušek čelí obžalobě z toho, že se u Prahy snažil ubodat dýkou jiného muže kvůli sousedským sporům. Právník v úterý u soudu popřel vinu a své počínání označil za nutnou obranu. Soused...

14. října 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Sebepoškozování, úzkosti, deprese. Studentka natočila film, který šokuje školy i rodiče

Někdy stačí jeden nápad, který může změnit životy. Studentka Dominika Olivová vytvořila projekt Naděje – film a vzdělávací program, který pomáhá otevřít téma duševního zdraví mezi mladými lidmi....

14. října 2025  15:20

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

18. narozeniny Palladia: oslava příběhů a stylu v srdci Prahy

14. října 2025  15:17

Výstava ukazuje britskou podporu brněnské podzemní univerzity v 80. letech

Činnost brněnské podzemní univerzity v 80. letech minulého století mapuje nová výstava Moravského zemského muzea. Ukazuje hlavně podporu, kterou bytovým...

14. října 2025  13:42,  aktualizováno  13:42

ÚOHS předběžně zakázal ministerstvu obrany podepsat smlouvu na slovenskou munici

Ministerstvo obrany postupovalo nezákonně, když chtělo rámcovou smlouvu na dodávky munice ráže 30, 120 a 155 milimetrů od skupiny ZVS Holding z Dubnice nad...

14. října 2025  13:39,  aktualizováno  13:56

Série nehod u Paskova na Frýdecko-Místecku zablokovala silnici, tři lidé zraněni

Tři lidé se dnes zranili při sérii nehod na silnici I/56 nedaleko Paskova na Frýdecko-Místecku. Frekventovaná silnice mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem byla více...

14. října 2025  13:34,  aktualizováno  13:34

Osmdesátiletého bývalého vychovatele soudí za šikanu svědků Jehovových ve věznici

Okresní soud v Trutnově začal projednávat obžalobu proti bývalému příslušníkovi Sboru nápravné výchovy Bohuslavu Kožíškovi. Podle spisu v káznici v Žacléři na Trutnovsku na konci 70. let jako...

14. října 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Bude vojna povinná? ptali se prezidenta Pavla studenti ve Šluknově

Prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva v úterý zahájili dvoudenní návštěvu Ústeckého kraje. První zastávkou byl Šluknov, kde debatovali se studenty a prošli se sociálně vyloučenou lokalitou. Během...

14. října 2025  8:02,  aktualizováno  15:10

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Už deset obětí žloutenky v Praze, po celém Česku je jich víc než dvojnásobek

V Praze letos zemřelo už deset lidí nakažených žloutenkou typu A. Hygienici v metropoli dosud zaznamenali 826 případů onemocnění, z toho 147 u dětí. Informovala o tom na síti X Hygienická stanice...

14. října 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Při zadržení hledaných mužů našla policie na Žďársku varnu drog

Při zadržení dvou celostátně hledaných mužů našla policie začátkem října ve Svařenově na Žďársku pervitin a varnu drog. Oba muži skončili ve věznici kvůli...

14. října 2025  13:19,  aktualizováno  13:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.