Na dnešní den, 10. září, připadá Světový den prevence sebevražd, který otevírá prostor pro destigmatizaci tématu, podporu otevřeného dialogu o duševním zdraví a zlepšení prevence, která může zachránit lidské životy.
Nad evropským průměrem
S duševním zdravím a se samotnou prevencí také souvisí dlouhé čekací lhůty na odbornou pomoc v této oblasti. Podle psychiatra Matěje Kasala v posledních letech lékaři pozorují nárůst hospitalizací. „Část z nich by bylo možné zachytit dříve včasnou ambulantní pomocí,“ vysvětluje. I zdánlivě banální obtíže mohou při neřešení přerůst v akutní krizi, v krajních případech až v ohrožení života.
Podle Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ) je míra sebevražednosti v Česku nad průměrem Evropské unie. Sebevraždy jsou tak příčinou 1,11 procenta všech úmrtí.
Ženy versus muži
Dnešní den je výjimečný tím, že připadá právě na Světový den prevence sebevražd. V období let 2024 až 2026 je spojen s tříletým tématem „Změna narativu“, jehož cílem je proměnit způsob, jakým společnost o sebevraždách mluví, tedy posunout se od mlčení a stigmatizace k otevřenosti, porozumění a vzájemné podpoře. „V roce 2023, za který k dnešnímu dni zatím máme poslední dostupná a oficiální data, si v Česku vzalo život 1 253 lidí. Průměrně jde o 3,4 případu denně. Z toho bylo 1 019 mužů a 234 žen. Muži si tedy berou život častěji než ženy, na jednu sebevraždu ženy připadají více než čtyři sebevraždy mužů,“ vysvětluje Eva Tušková, vedoucí pracovní skupiny prevence a výzkumu sebevražd z NÚDZ. Podle Šárky Daňkové, analytičky z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, lékaři často nejsou schopni určit, jaký byl úmysl jednání zemřelé osoby, a proto velká část případů spadla do kategorie úmrtí v důsledku události nezjištěného úmyslu či do kategorie nehod. Podrobnosti přináší až výsledky policejního vyšetřování, které nebyly ve zdravotnické statistice dosud zohledněny,“ uvádí Daňková.
Týden pro duševní zdraví
Na Světový den prevence sebevražd také začíná již 36. ročník Týdnů pro duševní zdraví, kampaň o duševním zdraví a lidech žijících s duševním onemocněním. Akce vyvrcholí 10. října, tedy přímo na Světový den duševního zdraví.