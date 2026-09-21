Ze Škodovky rovnou do Volva
Zellmerova další štace je už jasná. Švédské Volvo Cars oznámilo, že právě on se stane jeho novým prezidentem a generálním ředitelem. Do funkce má nastoupit nejpozději 1. října 2027.
Do té doby bude automobilku dál vést současný šéf Håkan Samuelsson. Ten má zároveň zajistit hladké předání vedení Zellmerovi.
Pro Zellmera jde o výraznou změnu, ale zároveň o návrat ke značce z prémiovější části trhu. Před příchodem do Škody působil mimo jiné v Porsche. Ve Volvu tak bude moci zúročit zkušenosti z vedení jak prémiové, tak velkoobjemové automobilky.
Škoda pod jeho vedením rostla
Zellmer usedl do čela Škody v červenci 2022. Za více než čtyři roky se mu podařilo se značkou výrazně posílit její pozici v Evropě.
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Podle údajů Škody se automobilka posunula z desátého místa v evropském žebříčku registrací v roce 2022 až na druhou příčku v prvním pololetí letošního roku. Firma zároveň hlásí rekordní výsledky v prodejích, tržbách i ziskovosti.
Velkou část Zellmerova působení provázela také proměna nabídky směrem k elektromobilům. Škoda v posledních letech rozšiřovala svou elektrickou řadu a připravovala další modely.
Ve Volvu ho čeká pořádná výzva
Zatímco Škoda má za sebou období růstu, ve Volvu Zellmera čeká řada nových úkolů. Automobilka plánuje do roku 2030 představit třináct nových modelů.
Důležitá bude také spolupráce s čínskou skupinou Geely, která Volvo vlastní. Evropská automobilka tak bude muset hledat cestu mezi tradiční evropskou značkou, rychlým rozvojem elektromobility a stále silnější konkurencí čínských výrobců.
Zellmer navíc opouští koncern Volkswagen. Podle informací Seznam Zpráv přitom měl mít smlouvu ve Škodě prodlouženou až do poloviny roku 2028. Nakonec tedy odchází dříve a za novou pracovní výzvou míří mimo koncern.
Kdo usedne do čela Škody?
Jméno Zellmerova nástupce zatím není známé. Do doby, než Volkswagen nového šéfa Škody vybere, povede automobilku Holger Peters.
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Ten je členem představenstva a má na starosti finance, IT a právní oblast. Škoda tak nyní vstupuje do období změny vedení – právě v době, kdy se automobilový průmysl rychle mění a boj o zákazníky v Evropě přitvrzuje.