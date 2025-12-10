Šéfka českého KFC: Kdyby byl problém vážný, musíme zavírat

Petr Holeček
Petr Holeček
  5:19
Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) vstoupili do každé české pobočky KFC minimálně třikrát. Z celkem více než 220 kontrol se pouze u jedné našlo porušení bezpečnosti potravin – problém s muffinovým obalem.

Generální manažerka KFC pro Česko Ivana Makalová Dlouhá | foto: AMREST KFC CZECHIAMetro.cz

„Kdyby inspekce odhalila něco, co ohrožuje zdraví, musí restauraci uzavřít. To se nestalo ani jednou,“ zdůrazňuje generální manažerka KFC pro Česko Ivana Makalová Dlouhá. Podle ní se řetězec poučil a ještě zpřísnil své interní postupy.

SZPI zveřejnila výsledky rozsáhlých kontrol a uvádí jen jedno porušení bezpečnosti potravin – muffin s plísní. Můžete potvrdit, že se žádné jiné závažné problémy skutečně nevyskytly, nebo existují interní záznamy, které se liší?
Dovolte mi začít tím nejdůležitějším – jídlo v našich restauracích je bezpečné. Jak můžeme prokázat, nevyskytují se v nich žádné systémové problémy týkající se bezpečnosti potravin nebo hygieny. Státní orgány provedly více než 250 neohlášených kontrol. K dnešnímu dni (tento rozhovor vznikal 3. prosince – pozn. redakce) byla každá z našich restaurací v Česku zkontrolována minimálně třikrát, a to nejen státními inspekcemi, ale i audity třetích stran nebo místními úřady. Pokud by hygienické orgány zjistily porušení, které by mohlo znamenat vážné riziko pro veřejné zdraví, musejí okamžitě zasáhnout a provoz uzavřít. To ani v jediném případě nestalo. Ze všech kontrol SZPI zjistila pouze jedno porušení požadavků na bezpečnost potravin stanovených v příslušném právním předpisu (článek 14 nařízení ES č. 178/2002). Jednalo se o muffiny s trojitou čokoládovou náplní, na kterých byla v jedné restauraci nalezena plíseň. Produkt byl okamžitě zlikvidován a byla přijata navazující opatření v souladu se všemi platnými předpisy. Stát se to nemělo a moc nás to mrzí.

Jak konkrétně reagovala centrála KFC a AmRest na zjištění SZPI a jaké důsledky byly vyvozeny pro zaměstnance či provoz poboček?
SZPI provedla mezi 1. lednem a 6. listopadem 2025 celkem 220 kontrol. Ani jedna z nich neodhalila kritické pochybení, které by mohlo ohrozit zdraví. To je pro nás zásadní nezávislé potvrzení funkčnosti našich systémů. Počet nekritických zjištění byl výrazně pod průměrem restauračního trhu v Česku. Tato zjištění jsou pro odvětví běžná a byla vyřešena buď okamžitě, nebo v požadovaném termínu ke spokojenosti úřadů. Jakékoli nedostatky v oblasti bezpečnosti potravin bereme vážně. Procesy jsme prověřili a kde bylo třeba, tam je posílili. Vždy budeme pokračovat ve všech opatřeních, která zajistí kvalitu jídla, jež ročně podáváme milionům zákazníků.

Five Guys a další fastfoody v Česku: Co umí každý z nich nejlépe?

Před veřejným odhalením incidentů média informovala o údajných problémech s masem a hygienou. Jak se tyto zprávy dotkly vnitřních auditů a kontrolních procesů ve vašich restauracích?
Brali jsme je velmi vážně a mrzí mne, pokud to vypadalo jinak. Naší první prioritou bylo co nejrychleji ověřit, že naše bezpečnostní procesy fungují tak, jak mají. Že každá restaurace splňuje naše standardy, které jsou velmi přísné. Takže jsme k téměř 250 státním kontrolám výrazně navýšili také počet nezávislých auditů třetích stran. Do konce roku proběhne přibližně 2 500 auditů. To ukazuje, že jsme situaci řešili opravdu důkladně.

Můžete popsat, jak nové interní procesy a inovace změnily manipulaci s potravinami, skladování masa a dezertů, aby se předešlo podobným problémům v budoucnu?
Na základě auditů jsme znovu proškolili týmy a ještě víc posílili kontrolu a sledování dat spotřeby. Zpřísnění už tak náročných standardů děláme pokaždé, když se objeví jakákoli odchylka. Pokud bych měla být konkrétní, zpřesnili jsme třeba marinační proces, posílili manažerský dohled a zavedli častější testování vody, ledu a povrchů. Bezpečnost a kvalita jídla jsou pro nás totiž naprosto zásadní.

Změnila se kvůli kontroverzi vaše komunikace s veřejností a PR strategie? Jak KFC zajišťuje, aby zákazníci měli důvěru v bezpečnost produktů?
KFC je v Česku více než 30 let. V současnosti máme 137 restaurací a ročně obsloužíme přes 27 milionů zákazníků. Za jejich důvěru a věrnost jsme nesmírně vděční. Moc dobře vnímáme, že důvěra se nebudujeme tím, že budeme mlčet. Ale naopak otevřeným sdílením ověřených fakt. I proto jsme s veřejným komentářem čekali do chvíle, kdy jsme měli v ruce výsledky a data kompletního přezkumu včetně dodatečných auditů třetích stran. Teď, když máme jednoznačné potvrzení bezpečnosti našich restaurací, se chceme znovu plně věnovat komunikaci. Přichází čas vysvětlování a obnovování důvěry.

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Máte informace, zda se tyto události nějak projevily na tržbách a návštěvnosti poboček? Pokud ano, jaké konkrétní dopady jste zaznamenali?
Návštěvnost ovlivňuje řada faktorů. Bývá ovlivněna sezonou, meziročně se přirozeně mění. Na celoroční bázi však očekáváme, že obsloužíme obdobný počet zákazníků jako loni. Můžeme také potvrdit, že náš plán rozvoje pro tento rok běží podle harmonogramu. Aktivně vyhledáváme nové příležitosti a naše růstové plány zůstávají stejné i pro další roky. Počet plánovaných restaurací se na rok 2026 se nemění. Sice nemůžeme mluvit jako veřejně obchodovaná a tím i regulovaná společnost o konkrétních číslech, můžeme ale potvrdit, že tempo růstu držíme stejné jako v předchozích letech. A chceme samozřejmě nadále posilovat naši pozici jednoho z hlavních zaměstnavatelů v restauračním oboru v Česku.

Zvláštní pozornost veřejnosti byla věnována masu, nyní se objevují otázky například kolem zmíněných muffinů. Jak KFC řeší kontroverze spojené s těmito surovinami a jak je zajištěna jejich kvalita?
Jak bylo řečeno, v jedné restauraci zjistila SZPI kontaminaci muffinů. Šlo o problém, který bohužel vznikl při manipulaci s jejich obalem. Výrobek byl ihned stažen a tým prošel dalším školením zaměřeným na manipulaci a skladování. Připomenu, že šlo skutečně o jediný případ, který SZPI podle platné legislativy označila jako porušení bezpečnosti potravin (čl. 14 nařízení ES č. 178/2002). Z každé situace se chceme poučit a dbáme na to, aby byly naše postupy vždycky striktně dodržovány.

Co plánujete do budoucna, aby bylo KFC nejen bezpečné, ale také proaktivní v oblasti kvality a transparentnosti? Chystáte nové technologie, audity nebo certifikace, které by tuto důvěru posílily?
KFC je součástí České republiky už několik desetiletí. Vrací se k nám každý rok miliony hostů a my samozřejmě moc dobře víme, jak důležité pro ně je vědět, jak se jejich jídlo připravuje. Vždy hledáme prostor pro lepšení, ale naše restaurace se už nyní řídí jednotnými celosvětovými standardy bezpečnosti potravin, které platí ve všech světových restauracích KFC. Patří sem každodenní kontroly, průběžné monitorování, přísné audity dodavatelů, povinná školení zaměstnanců a propracovaný systém neohlášených auditů. Je to robustní systém, na který jsme hrdí. A naším závazkem samozřejmě je aby každý zákazník, který KFC v Česku navštíví, dostal kvalitní a bezpečné jídlo, na které se může spolehnout.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

KVÍZ: Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška

Na plzeňském náměstí Republiky opět září vánoční strom. (1. prosince 2024)

Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého Grinche. Pusťte se do kvízu a uvidíme, kdo je tady skutečný znalec Vánoc.

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

Prezident Pavel pokračuje v návštěvě Libereckého kraje, zamíří i do Ralska

ilustrační snímek

Druhým dnem pokračuje návštěva prezidentského páru Petra a Evy Pavlových v Libereckém kraji. Na programu je setkání s vedením Jablonce nad Nisou i diskuse s...

11. prosince 2025,  aktualizováno 

Pět lidí se v Ostravě zranilo při srážce policejního vozu s osobním autem

ilustrační snímek

Pět lidí se dnes v Ostravě zranilo při srážce policejního vozu Škoda Octavia s osobním autem Opel. Policisté jeli ve služebním autě po hlavní silnici a řidička...

10. prosince 2025  19:34,  aktualizováno  19:34

Beroun bude v příštím roce hospodařit se schodkem 302 milionů korun

ilustrační snímek

Beroun bude v příštím roce hospodařit s příjmy 830 milionů a výdaji 1,1 miliardy korun. Schodek 302 milionů korun pokryje z přebytku hospodaření z předchozích...

10. prosince 2025  19:17,  aktualizováno  19:17

Nehoda uzavřela D11. Pět zraněných, jednoho transportoval vrtulník

Nehoda dvou osobních aut na Hradecku uzavřela na 87. kilometru dálnici D11 ve...

Nehoda dvou osobních aut na Hradecku uzavřela na 87. kilometru dálnici D11 ve směru na Jaroměř. Zranění utrpělo pět lidí, z nichž jednoho přepravil vrtulník do Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN...

10. prosince 2025  18:32,  aktualizováno  20:54

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jak pomohou zimní gumy? V Mostě jsme zkoušeli, jak se chovat v situaci, kdy si auto dělá, co chce

Několik cvičišť polygonu v Mostě na záběru z dronu

Autodrom Most, pátek ráno, mlha, zima a prší. Ideální nastavení vyzkoušet si, jaký rozdíl je mít na autě obuté staré a nové zimní pneumatiky. „A také jak správně držet volant, brzdit a zvládat...

10. prosince 2025  20:49

Statik povolil návrat části obyvatelů do narušeného domu v Chomutově

ilustrační snímek

Statik povolil návrat obyvatelům jedné části panelového domu s narušenou statikou v Čelakovského ulici v Chomutově. Policie vchod odpáskovala, lidé ještě...

10. prosince 2025  18:47,  aktualizováno  18:47

Břeclavští zastupitelé schválili rozpočet na rok 2026 se schodkem 268 milionů Kč

ilustrační snímek

Břeclav bude příští rok hospodařit s rozpočtem, který počítá s příjmy 1,08 miliardy korun a výdaji 1,35 miliardy korun. Město tak počítá se schodkem 268...

10. prosince 2025  18:41,  aktualizováno  18:41

Pardubické silo v mlýnech září jako krb a mlhoviště vypouští kouř

PardubickĂ© silo v mlĂ˝nech zĂˇĹ™Ă­ jako krb a mlhoviĹˇtÄ› vypouĹˇtĂ­ kouĹ™

Bývalé silo v Automatických mlýnech v Pardubicích má ode dneška novou světelnou instalaci. Budova připomíná hořící krb, září z něj teplé světlo a mlhoviště...

10. prosince 2025  18:16,  aktualizováno  18:16

V některých částech Pelhřimova bude v únoru referendum o větrných elektrárnách

ilustrační snímek

V některých místních částech Pelhřimova se v únoru uskuteční místní referendum k výstavbě větrných elektráren. Dnes o tom rozhodli městští zastupitelé....

10. prosince 2025  18:05,  aktualizováno  18:28

Vedení ANO vyloučilo brněnské zastupitele, kteří neopustili koalici s ODS

Brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS se na předvolební debatě baví s...

Celostátní předsednictvo ANO vyloučilo ve středu z hnutí deset brněnských zastupitelů, kteří neopustili tamní koalici s ODS mimo jiné kvůli bitcoinové kauze. Učinilo tak na návrh krajského vedení...

10. prosince 2025  19:42,  aktualizováno  19:42

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zlínský kraj ocenil za přínos kultuře malíře a grafika Jiljího Hartingera

ilustrační snímek

Cenu Pro Amicis Musae (Přátelům múz) za významný přínos kulturnímu rozvoji regionu letos udělil Zlínský kraj akademickému malíři a grafikovi Jiljímu...

10. prosince 2025  17:46,  aktualizováno  17:46

Hradec Králové vypíše soutěž na nové náměstí po bývalé koželužně

ilustrační snímek

Hradec Králové v následujících dnech vypíše architektonicko-urbanistickou soutěž na nové náměstí ve čtvrti Kukleny. Vznikne na místě bývalého areálu koželužny...

10. prosince 2025  17:42,  aktualizováno  17:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.