„Kdyby inspekce odhalila něco, co ohrožuje zdraví, musí restauraci uzavřít. To se nestalo ani jednou,“ zdůrazňuje generální manažerka KFC pro Česko Ivana Makalová Dlouhá. Podle ní se řetězec poučil a ještě zpřísnil své interní postupy.
SZPI zveřejnila výsledky rozsáhlých kontrol a uvádí jen jedno porušení bezpečnosti potravin – muffin s plísní. Můžete potvrdit, že se žádné jiné závažné problémy skutečně nevyskytly, nebo existují interní záznamy, které se liší?
Dovolte mi začít tím nejdůležitějším – jídlo v našich restauracích je bezpečné. Jak můžeme prokázat, nevyskytují se v nich žádné systémové problémy týkající se bezpečnosti potravin nebo hygieny. Státní orgány provedly více než 250 neohlášených kontrol. K dnešnímu dni (tento rozhovor vznikal 3. prosince – pozn. redakce) byla každá z našich restaurací v Česku zkontrolována minimálně třikrát, a to nejen státními inspekcemi, ale i audity třetích stran nebo místními úřady. Pokud by hygienické orgány zjistily porušení, které by mohlo znamenat vážné riziko pro veřejné zdraví, musejí okamžitě zasáhnout a provoz uzavřít. To ani v jediném případě nestalo. Ze všech kontrol SZPI zjistila pouze jedno porušení požadavků na bezpečnost potravin stanovených v příslušném právním předpisu (článek 14 nařízení ES č. 178/2002). Jednalo se o muffiny s trojitou čokoládovou náplní, na kterých byla v jedné restauraci nalezena plíseň. Produkt byl okamžitě zlikvidován a byla přijata navazující opatření v souladu se všemi platnými předpisy. Stát se to nemělo a moc nás to mrzí.
Jak konkrétně reagovala centrála KFC a AmRest na zjištění SZPI a jaké důsledky byly vyvozeny pro zaměstnance či provoz poboček?
SZPI provedla mezi 1. lednem a 6. listopadem 2025 celkem 220 kontrol. Ani jedna z nich neodhalila kritické pochybení, které by mohlo ohrozit zdraví. To je pro nás zásadní nezávislé potvrzení funkčnosti našich systémů. Počet nekritických zjištění byl výrazně pod průměrem restauračního trhu v Česku. Tato zjištění jsou pro odvětví běžná a byla vyřešena buď okamžitě, nebo v požadovaném termínu ke spokojenosti úřadů. Jakékoli nedostatky v oblasti bezpečnosti potravin bereme vážně. Procesy jsme prověřili a kde bylo třeba, tam je posílili. Vždy budeme pokračovat ve všech opatřeních, která zajistí kvalitu jídla, jež ročně podáváme milionům zákazníků.
|
Five Guys a další fastfoody v Česku: Co umí každý z nich nejlépe?
Před veřejným odhalením incidentů média informovala o údajných problémech s masem a hygienou. Jak se tyto zprávy dotkly vnitřních auditů a kontrolních procesů ve vašich restauracích?
Brali jsme je velmi vážně a mrzí mne, pokud to vypadalo jinak. Naší první prioritou bylo co nejrychleji ověřit, že naše bezpečnostní procesy fungují tak, jak mají. Že každá restaurace splňuje naše standardy, které jsou velmi přísné. Takže jsme k téměř 250 státním kontrolám výrazně navýšili také počet nezávislých auditů třetích stran. Do konce roku proběhne přibližně 2 500 auditů. To ukazuje, že jsme situaci řešili opravdu důkladně.
Můžete popsat, jak nové interní procesy a inovace změnily manipulaci s potravinami, skladování masa a dezertů, aby se předešlo podobným problémům v budoucnu?
Na základě auditů jsme znovu proškolili týmy a ještě víc posílili kontrolu a sledování dat spotřeby. Zpřísnění už tak náročných standardů děláme pokaždé, když se objeví jakákoli odchylka. Pokud bych měla být konkrétní, zpřesnili jsme třeba marinační proces, posílili manažerský dohled a zavedli častější testování vody, ledu a povrchů. Bezpečnost a kvalita jídla jsou pro nás totiž naprosto zásadní.
Změnila se kvůli kontroverzi vaše komunikace s veřejností a PR strategie? Jak KFC zajišťuje, aby zákazníci měli důvěru v bezpečnost produktů?
KFC je v Česku více než 30 let. V současnosti máme 137 restaurací a ročně obsloužíme přes 27 milionů zákazníků. Za jejich důvěru a věrnost jsme nesmírně vděční. Moc dobře vnímáme, že důvěra se nebudujeme tím, že budeme mlčet. Ale naopak otevřeným sdílením ověřených fakt. I proto jsme s veřejným komentářem čekali do chvíle, kdy jsme měli v ruce výsledky a data kompletního přezkumu včetně dodatečných auditů třetích stran. Teď, když máme jednoznačné potvrzení bezpečnosti našich restaurací, se chceme znovu plně věnovat komunikaci. Přichází čas vysvětlování a obnovování důvěry.
|
Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku
Máte informace, zda se tyto události nějak projevily na tržbách a návštěvnosti poboček? Pokud ano, jaké konkrétní dopady jste zaznamenali?
Návštěvnost ovlivňuje řada faktorů. Bývá ovlivněna sezonou, meziročně se přirozeně mění. Na celoroční bázi však očekáváme, že obsloužíme obdobný počet zákazníků jako loni. Můžeme také potvrdit, že náš plán rozvoje pro tento rok běží podle harmonogramu. Aktivně vyhledáváme nové příležitosti a naše růstové plány zůstávají stejné i pro další roky. Počet plánovaných restaurací se na rok 2026 se nemění. Sice nemůžeme mluvit jako veřejně obchodovaná a tím i regulovaná společnost o konkrétních číslech, můžeme ale potvrdit, že tempo růstu držíme stejné jako v předchozích letech. A chceme samozřejmě nadále posilovat naši pozici jednoho z hlavních zaměstnavatelů v restauračním oboru v Česku.
Zvláštní pozornost veřejnosti byla věnována masu, nyní se objevují otázky například kolem zmíněných muffinů. Jak KFC řeší kontroverze spojené s těmito surovinami a jak je zajištěna jejich kvalita?
Jak bylo řečeno, v jedné restauraci zjistila SZPI kontaminaci muffinů. Šlo o problém, který bohužel vznikl při manipulaci s jejich obalem. Výrobek byl ihned stažen a tým prošel dalším školením zaměřeným na manipulaci a skladování. Připomenu, že šlo skutečně o jediný případ, který SZPI podle platné legislativy označila jako porušení bezpečnosti potravin (čl. 14 nařízení ES č. 178/2002). Z každé situace se chceme poučit a dbáme na to, aby byly naše postupy vždycky striktně dodržovány.
Co plánujete do budoucna, aby bylo KFC nejen bezpečné, ale také proaktivní v oblasti kvality a transparentnosti? Chystáte nové technologie, audity nebo certifikace, které by tuto důvěru posílily?
KFC je součástí České republiky už několik desetiletí. Vrací se k nám každý rok miliony hostů a my samozřejmě moc dobře víme, jak důležité pro ně je vědět, jak se jejich jídlo připravuje. Vždy hledáme prostor pro lepšení, ale naše restaurace se už nyní řídí jednotnými celosvětovými standardy bezpečnosti potravin, které platí ve všech světových restauracích KFC. Patří sem každodenní kontroly, průběžné monitorování, přísné audity dodavatelů, povinná školení zaměstnanců a propracovaný systém neohlášených auditů. Je to robustní systém, na který jsme hrdí. A naším závazkem samozřejmě je aby každý zákazník, který KFC v Česku navštíví, dostal kvalitní a bezpečné jídlo, na které se může spolehnout.