Šéfové nemusejí být svině. Češi jim ale přesto neřeknou, co si o nich opravdu myslí

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  5:59
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V práci se nemusí lhát, aby komunikace nebyla upřímná. Zaměstnanci často raději mlčí, než aby šéfovi řekli nepříjemnou pravdu, a když se vedení dopustí chyby, informace se k nim někdy dostává oklikou. U třetiny lidí dokonce neoficiálně, nebo vůbec. A jak je to u vás v práci, řekli byste svému nadřízenému pravdu?

„Pamatuj si, že šéfové jsou vždycky svině!“ říká ve filmu Velká vlaková loupež z roku 2013 hlavní vyšetřující podřízenému.

Pomůžeme si ještě jedním filmem. Momentálně reprízované příběhy o četníkovi ze Saint-Tropez mají i scénku, kdy Louis de Funes coby četník Cruchot vybídne svého podřízeného, aby mu lichotil.

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A ten mu maže opravdu med kolem úst, schválně ho oslovuje „pane plukovníku, pane generále“. Komik se uculuje a vrní blahem. Filmová komedie mimo realitu?

Šéfe, vy jste tak jedinečný!

Spíš ne. Část českých zaměstnanců se pravděpodobně chová podobně. I bez toho, že by to po nich nadřízený vyžadoval. Sami mu podkuřují, a jak je to doopravdy, se snaží zamlžit. Jak zmapoval Barometr zaměstnanců od společnosti Up Benefity, která připravuje pro firmy nejrůznější druhy péče o zaměstnance, více než čtyřicet procent lidí nedává v práci svému nadřízenému odpovídající a upřímnou zpětnou vazbu.

Co šéfům neříkat?

  • To se vždycky dělalo jinak!
  • Jakou dostanu odměnu, když tohle udělám?
  • To není fér!
  • Tak si to udělejte sám, když to umíte nejlíp!
  • To není součástí mé práce.
  • Nudím se.
  • Mám příliš velkou kocovinu na to, abych dnes přišel do práce!
  • Omlouvám se, ale neumím číst myšlenky.
  • Ale vždyť v jiných firmách mají…

„Kritiku si raději nechají pro sebe nebo ji probírají jen s kolegy,“ připomíná k výsledkům průzkumu Stéphane Nicoletti, výkonný ředitel Up Benefity. Neznamená to, že by třeba zkreslovali výsledky své práce a uváděli vylepšená data. Průzkum alespoň neodhalil, že by to byla rozšířená praxe. „Jen výjimečně zaměstnanci tvrdí, že by zkreslovali reporty a výsledky,“ dodává Nicoletti.

Chcete pravdu? Dejte si kafe ve firemní kuchyňce

Každopádně se potvrdilo, že více než polovina zaměstnanců nejedná vždy na rovinu proto, aby se vyhnuli zbytečným konfliktům a nepříjemnostem. Méně často pak kvůli tomu, aby ochránili sebe nebo kolegy před postihy, případně protože jsou k tomu donuceni konkrétními okolnostmi. Praxe ukazuje, že šéfové sice „nemusejí být svině“, jak tvrdí výše uvedený filmový policista, ale i oni mívají vůči podřízeným komunikační rezervy.

Také oni mají často pro své podřízené upravenou realitu. Mezi zaměstnanci jsou proto rozšířené pochybnosti o tom, jak férová a transparentní je komunikace vedení směrem k nim.

Práce vás vyčerpává i po pracovní době, každý třetí Čech tempo nezvládá. Co s tím?

Patrné to je například v situaci, kdy firma nebo organizace udělá velkou chybu s přímým dopadem na zaměstnance. O takovém momentu se oficiální cestou dozvědí dvě třetiny lidí. Zbytek musí spoléhat na šeptandu u kávovaru, neoficiální chatovací kanály nebo informace zvenčí. Více než desetina zaměstnanců se dokonce o takové chybě nedozví nikdy.

Co říkat šéfovi, aby vás miloval

  • Mám to pod kontrolou.
  • Zajímavý parfém. Poradíte mi, kde se dá koupit?
  • Takhle bych to sama nikdy nevymyslela.
  • Mám úplně stejný názor jako vy, pane řediteli.
  • Jak vám mohu pomoci?
  • Všechno už je hotové a v pořádku.
  • Dovolil jsem si donést švestičky z vlastní zahrádky.
  • Jdu za vámi, protože tomu rozumíte nejlépe!
  • Máte to s námi těžké. Jak to všechno zvládáte?

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