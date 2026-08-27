„Pamatuj si, že šéfové jsou vždycky svině!“ říká ve filmu Velká vlaková loupež z roku 2013 hlavní vyšetřující podřízenému.
Pomůžeme si ještě jedním filmem. Momentálně reprízované příběhy o četníkovi ze Saint-Tropez mají i scénku, kdy Louis de Funes coby četník Cruchot vybídne svého podřízeného, aby mu lichotil.
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Mladí práci mění, starší drží: Čtyři generace mají o jistotě i kariéře jiné představy
A ten mu maže opravdu med kolem úst, schválně ho oslovuje „pane plukovníku, pane generále“. Komik se uculuje a vrní blahem. Filmová komedie mimo realitu?
Šéfe, vy jste tak jedinečný!
Spíš ne. Část českých zaměstnanců se pravděpodobně chová podobně. I bez toho, že by to po nich nadřízený vyžadoval. Sami mu podkuřují, a jak je to doopravdy, se snaží zamlžit. Jak zmapoval Barometr zaměstnanců od společnosti Up Benefity, která připravuje pro firmy nejrůznější druhy péče o zaměstnance, více než čtyřicet procent lidí nedává v práci svému nadřízenému odpovídající a upřímnou zpětnou vazbu.
Co šéfům neříkat?
„Kritiku si raději nechají pro sebe nebo ji probírají jen s kolegy,“ připomíná k výsledkům průzkumu Stéphane Nicoletti, výkonný ředitel Up Benefity. Neznamená to, že by třeba zkreslovali výsledky své práce a uváděli vylepšená data. Průzkum alespoň neodhalil, že by to byla rozšířená praxe. „Jen výjimečně zaměstnanci tvrdí, že by zkreslovali reporty a výsledky,“ dodává Nicoletti.
Chcete pravdu? Dejte si kafe ve firemní kuchyňce
Každopádně se potvrdilo, že více než polovina zaměstnanců nejedná vždy na rovinu proto, aby se vyhnuli zbytečným konfliktům a nepříjemnostem. Méně často pak kvůli tomu, aby ochránili sebe nebo kolegy před postihy, případně protože jsou k tomu donuceni konkrétními okolnostmi. Praxe ukazuje, že šéfové sice „nemusejí být svině“, jak tvrdí výše uvedený filmový policista, ale i oni mívají vůči podřízeným komunikační rezervy.
Také oni mají často pro své podřízené upravenou realitu. Mezi zaměstnanci jsou proto rozšířené pochybnosti o tom, jak férová a transparentní je komunikace vedení směrem k nim.
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Práce vás vyčerpává i po pracovní době, každý třetí Čech tempo nezvládá. Co s tím?
Patrné to je například v situaci, kdy firma nebo organizace udělá velkou chybu s přímým dopadem na zaměstnance. O takovém momentu se oficiální cestou dozvědí dvě třetiny lidí. Zbytek musí spoléhat na šeptandu u kávovaru, neoficiální chatovací kanály nebo informace zvenčí. Více než desetina zaměstnanců se dokonce o takové chybě nedozví nikdy.
Co říkat šéfovi, aby vás miloval