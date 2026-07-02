Sekera, motorová pila a světové stříbro. Češka boří mýty o netradičním sportu

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  17:47
Sledovat Metro na Googlu
Karolina Urbanová během disciplíny Single Buck

Karolina Urbanová během disciplíny Single Buck | foto: Stihl Timbersports

Světový rekord!
Karolina Urbanová během disciplíny Standing Block.
Disciplína Stock Saw
Disciplína Underhand Chop
5 fotografií
Sportovní dřevorubectví většina lidí stále považuje za doménu mužů. Karolina Urbanová ale dokazuje opak. Česká reprezentantka ve Stihl Timbersports si z mistrovství světa v Budapešti přivezla stříbrnou medaili, drží světový rekord a patří mezi nejlepší závodnice planety.

Jak se z holky, která kdysi na závodech zametala pódium, stala vicemistryně světa?

Od mistrovství světa v Budapešti už uplynul nějaký čas. Doznívají ještě emoce?
Určitě ano. Myslím, že takový výsledek si člověk v hlavě zpracovává ještě dlouho. Když jsem se vrátila domů, začaly mi chodit zprávy od rodiny, kamarádů i lidí, které třeba vůbec neznám. Teprve tehdy mi začalo docházet, jak velký úspěch to vlastně je. Stříbro z mistrovství světa je něco, o čem jsem před pár lety ani nesnila.

Pivní přestup roku? Sparta mění značku piva, fanoušky čekají velké novinky


Věřila jste před závodem, že můžete skončit tak vysoko?
Člověk musí věřit, jinak by na start ani nemohl nastoupit. Na druhou stranu jsem věděla, jak silná konkurence do Budapešti přijede. Dnes proti sobě nastupují skvělé závodnice z Evropy, Ameriky i Austrálie a každá chyba vás může stát několik míst. Jela jsem tam s cílem podat co nejlepší výkon a být spokojená sama se sebou. O to větší radost mám z toho, že z toho nakonec bylo druhé místo.

Karolina Urbanová během disciplíny Standing Block.

Co vám běželo hlavou, když jste stála na stupních vítězů?
Byla to směs radosti, úlevy a také překvapení. Člověk si na podobné okamžiky netroufá myslet příliš dopředu. Vybavila jsem si všechny tréninky, kdy mrzne, prší nebo se vám zrovna nechce. Vzpomněla jsem si také na rodinu, protože bez její podpory bych se k tomu nikdy nedostala. A samozřejmě jsem cítila velkou hrdost, že mohu reprezentovat Českou republiku.

Když se řekne sportovní dřevorubectví, většina lidí si představí spíš svalnatého chlapa než mladou ženu. Vadí vám to?
Nevadí. Spíš mě baví lidem ukazovat, že realita může být úplně jiná. Když mě někdo potká poprvé, většinou si neumí představit, že závodím se sekerou a motorovou pilou. O to zajímavější je sledovat jejich reakce, když přijdou na závody a vidí, co všechno ženy v tomto sportu dokážou.

Jak správně grilovat v horku? Expert upozorňuje na riziko, které lidé podceňují

Takže nejde jen o sílu?
To je asi největší mýtus, který kolem timbersports panuje. Samozřejmě bez fyzičky to nejde, ale mnohem důležitější je technika. Musíte vědět, jak vést sekeru, jak pracovat s pilou nebo jak rozvrhnout síly během závodu. Kdyby šlo jen o svaly, nebyly by ženy schopné dosahovat takových výsledků, jakých dnes dosahují.

Jak jste se vlastně k tomuto sportu dostala?
Úplně nenápadně. Jako malá jsem jezdila s mamkou a sestrou na závody pomáhat. Zametaly jsme pódium, připravovaly zázemí a sledovaly závodníky při práci. Jednou jsme dostaly možnost si některé disciplíny vyzkoušet a od té doby nás to nepustilo. Nikdo tehdy netušil, že mě tenhle sport jednou dovede až na mistrovství světa.

Disciplína Stock Saw

Jak nakoupíte 6. 7.? Otevírací doba obchodů na Jana Husa je jiná než u dalších svátků

Takže za tím stojí celá rodina?
Ano, a je to jedna z věcí, které mám na tom příběhu nejradši. Závodím já, moje sestra dvojče i mamka. Trénujeme spolu, jezdíme spolu na závody a navzájem se podporujeme. Mamka začala až ve 49 letech, takže krásně dokazuje, že na novou výzvu není nikdy pozdě.

Už tehdy jste měla cíl dostat se mezi světovou elitu?
Vůbec ne. Na začátku jsem byla ráda, že zvládnu jednotlivé disciplíny a neudělám chybu. Postupně přišly první závody, první medaile a zkušenosti. Ale kdyby mi někdo před pár lety řekl, že budu stát na stupních vítězů mistrovství světa, asi bych se mu vysmála.

Co vlastně musí závodnice v timbersports umět?
Musí zvládat několik úplně odlišných disciplín. Někde rozhoduje síla a práce se sekerou, jinde technika řezání nebo přesnost. Právě ta pestrost mě na tom baví. Nestačí být dobrá jen v jedné věci, musíte neustále pracovat na všech disciplínách zároveň.

Dovolené bez partnera zažívají boom. Proč se vydat na sólo trip a na co si dát pozor?


Můžete jednotlivé disciplíny přiblížit?
Určitě. Diváci si často myslí, že jde jen o sekání do dřeva, ale každá disciplína je úplně jiná. V Stock Saw pracujeme se sériově vyráběnou motorovou pilou a musíme co nejrychleji odříznout dva kotouče z kmene. Nestačí být rychlá, důležitá je i přesnost, protože kotouče musí mít přesně dané rozměry. Pak je tu Single Buck, kde používáme dlouhou ruční pilu. Vypadá nenápadně, ale právě tady rozhoduje rytmus, technika a schopnost využít celou délku pily. Jakmile uděláte chybu, okamžitě ztrácíte čas.

Světový rekord!

A co disciplíny se sekerou?
Ty bývají pro diváky asi nejatraktivnější. V disciplíně Underhand Chop stojíme přímo na kmeni a sekerou ho přesekáváme pod nohama. Zní to možná trochu šíleně, ale máme speciální ochranné pomůcky a všechno je maximálně bezpečné. Druhou sekací disciplínou je Standing Block Chop, kde přesekáváme stojící špalek. Tady je krásně vidět technika i síla. Když se podaří správně trefovat jednotlivé údery, létají kolem obrovské třísky a pro diváky je to hodně efektní podívaná.

Existují ještě další disciplíny?
Ano, ale ty jsou zatím součástí mužské kategorie. Jednou z nich je Springboard, která patří k symbolům timbersports. Závodník nejprve vyseká do kmene kapsu, zasune do ní prkno, vyšplhá na něj a celý postup zopakuje ještě jednou. Potom ve výšce několika metrů přesekává sekerou blok dřeva na vrcholu kmene. Je to kombinace síly, techniky i rovnováhy. A pak je tu Hot Saw, což je asi nejhlučnější disciplína celého sportu. Používají se speciálně upravené motorové pily s výkonem přes 60 koní a cílem je během několika sekund odříznout tři kotouče. Když to vidíte naživo, připomíná to trochu závody formule 1 mezi dřevorubci.

Ne každé dítě může jet na tábor. Sbírka Daránek pomáhá tam, kde chybí běžné dětství

Je mezi ženskou a mužskou kategorií velký rozdíl?
Menší, než si většina lidí myslí. Ženy soutěží ve čtyřech disciplínách a muži mají navíc právě Springboard a Hot Saw. Motorové pily ale používáme stejné a princip disciplín je totožný. Rozdíly jsou hlavně v průměrech dřeva a hmotnosti některého vybavení. Například sekery máme o něco lehčí než muži a používáme také kratší ruční pily. Na druhou stranu motorová pila je stejná pro všechny. Jakmile se spustí časomíra, nikoho nezajímá, jestli jste žena nebo muž. Rozhoduje, kdo je rychlejší, přesnější a lépe připravený.

Kromě stříbra z Budapešti držíte i světový rekord. Co pro vás znamená?
Mám z něj obrovskou radost, protože potvrzuje, že práce a trénink mají smysl. O to víc mě těší, že se mi ho podařilo vytvořit právě na mistrovství světa v Budapešti, kde jsem v disciplíně Standing block chop zasekala nejrychlejší čas v historii ženské kategorie. Když se něco takového povede na největší akci sezóny a před nejlepší konkurencí na světě, má to pro mě ještě větší hodnotu. Zároveň ho ale nevnímám jako konečný cíl. Spíš jako potvrzení, že cesta, kterou jsem si zvolila, funguje. Ve sportu je vždycky prostor něco zlepšit a právě to mě na něm baví.

Disciplína Underhand Chop

Kam až?
To je na sportu to krásné. Vždycky existuje něco, co můžete posunout dál. Rychlejší čas, lepší technika nebo větší zkušenosti. Myslím, že každý sportovec potřebuje mít před sebou další výzvy. Já jich mám zatím pořád dost.

Pánové a dámy, přestaňte se pařit. Přinášíme top 6 tipů, jak zvládnout horké dny s elegancí

Sport ale není to jediné, čemu se věnujete?
To je pravda. Studuji dřevařství a pracuji v oboru. Dá se říct, že tenhle materiál mě provází úplně všude – ve sportu i v profesním životě. Když nejsem na závodech nebo tréninku, věnuji se mu ve škole nebo v práci.

Takže dřevo je vlastně váš život?
Když to takhle řeknete, tak asi ano. Ale mně to vůbec nevadí. Je to materiál, který mě fascinuje a baví. Ať už jde o sport, stavebnictví nebo dřevostavby, kterým bych se jednou chtěla věnovat.

Po úspěchu v Budapešti vás bude sledovat mnohem více lidí. Co byste vzkázala ženám, které tenhle sport zaujal?
Ať se nebojí přijít a zkusit si ho. Nemusí mít zkušenosti ani sportovní minulost. Já jsem také začínala jako holka, která na závodech zametala pódium. Kdyby mi tehdy někdo řekl, že jednou budu stát na stupních vítězů mistrovství světa, asi bych se jen smála.

Máte nějaké přání pro svůj sport do budoucnosti?
Byla bych moc ráda, kdyby se do něj zapojilo více žen. Čím větší bude konkurence, tím bude celý sport lepší. Mně dal spoustu zážitků, přátel i příležitostí podívat se do světa. A myslím, že právě to je na něm krásné.
„Stříbro? Pořád tomu trochu nevěřím“

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín

Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší přírodní koupání. Objevte s Metro.cz pět skvělých přírodních koupališť, kde si naplno užijete ten...

Internet se baví rekonstrukcí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, se otevřelo po několikaleté rekonstrukci. Přibyly nové vodní prvky, mladé stromky či mobilní...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Polovinu Čechů stresuje odlet na dovolenou. Pražské letiště proto spouští novou pomoc

Letiště Praha očekává, že během letní sezony odbaví 11,9 milionů cestujících...

Odjezd na dovolenou s sebou přirozeně nese řadu obav a stresových momentů. Stihnu to včas? Mám všechno zabalené? Nezapomněl jsem na něco důležitého?

Beach Eden otevřel největší písečnou pláž v Praze. Návštěvníci kritizují písek i vedro

Pohled na bazén v areálu Beach Eden.

Kdysi chátrající koupaliště ve Vršovicích se během jediného měsíce proměnilo v nový areál Beach Eden s největší písečnou pláží v Praze. Zatímco Slavia mluví o moderním projektu, první návštěvníci...

Místo továrny tisíc bytů a obchody. Takhle se změní areál „Pragovky“ v Lounech

Zhruba takto mají vypadat nové bytové domy v areálu bývalé „Pragovky“ v Lounech.

Nevyužívaný areál bývalé továrny Praga v Lounech se změní v rezidenční čtvrť s byty, obchody a další občanskou vybaveností. Proměnu chystá developerská společnost Nira Development. Plánuje až...

3. července 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

OBRAZEM: Velký sál Thermalu není jen velký, ale taky unikátní. Podívejte se

Mezinárodní filmový festival se blíží. A i srdce festivalu, Velký sál hotelu...

Mezinárodní filmový festival se blíží. A i srdce festivalu, Velký sál hotelu Thermal, postavený podle návrhu architektů Věry a Vladimíra Machoninových, se chystá na jubilejní 60. ročník filmové...

3. července 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Další omezení kvůli přestavbě křížení dálnic u Brna, po dvě noci bude zavřená D2

Přestavba křížení dálnice D1 a D2 u Brna (červen 2026)

Přestavba jednoho z nejvytíženějších dálničních uzlů v Česku má před sebou další z milníků, který přinese ještě výraznější omezení pro řidiče. V noci na sobotu a na neděli bude nutná kompletní...

3. července 2026  5:22,  aktualizováno  5:22

Od Schwarzeneggera po Momou. Jak filmové plakáty upravují těla akčních legend?

Plakát k filmu, kde má herec postprodukčně zúženou siluetu, a fotografie...

V honbě za dokonalou, až sochařsky vyhlazenou postavou se grafici ne vždy drží reality. Ba právě naopak. Filmové plakáty už dávno nejsou jen věrnou reklamou na snímek. Často přepisují vzhled hvězd,...

3. července 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kde je málo bezpečí či zeleně? Olomouc spustila pocitovou mapu, má zlepšit život

Modrá barva strachu. Olomoučané mají podle nové pocitové mapy obavu z...

Olomoucká radnice spustila nový internetový portál s takzvanými pocitovými mapami zaměřenými na to, jak obyvatelé vnímají jednotlivá místa ve městě. Výstupy z mapování poslouží jako podklad pro...

3. července 2026  4:55

Začínají akce k bitvě 1866 u Hradce Králové, vrcholem nedělní rekonstrukce bitvy

ilustrační snímek

Odhalením pamětní desky ve Střezeticích začnou dnes odpoledne třídenní vzpomínkové akce ke 160. výročí prusko-rakouské bitvy u Hradce Králové. Jejich vrcholem...

3. července 2026,  aktualizováno 

Kriminalisté pátrají po totožnosti mrtvého muže nalezeného u Čelákovic

ilustrační snímek

Kriminalisté pátrají po totožnosti mrtvého muže nalezeného v pátek u Čelákovic v Praze-východ. Na sobě měl pouze spodní prádlo a na nohou jen jednu pantofli....

2. července 2026  20:04,  aktualizováno  20:04

Sever Prahy v pasti. K zúžené Kbelské se v sobotu přidá velká výluka metra

V Praze startuje oprava Kbelské ulice

Pražskou dopravu čekají mimořádně náročné týdny. Od soboty se na sedm dní zastaví metro C v úseku Nádraží Holešove – Pražského povstání. Dnes navíc začala dlouho plánovaná rekonstrukce Kbelské ulice,...

2. července 2026  20:46

Nejlepší tipy na lov štik. Kam nahazovat, jak vést nástrahu a kdy nechytat

Metrová štika, to je sen každého lovce dravců. Karlovi se ten sen splnil.

Deník Metro se tentokrát zaměřil na štiky a oslovil Karla Hrubína, rybáře s mimořádným citem pro lov i respektem k přírodě. Jak vybrat prut, jaké nástrahy zkusit, kde štiku hledat a kdy ji raději...

2. července 2026  19:03

Provoz vlaků u Roudnice n. L. stál kvůli nahlášené závadě na trolejovém vedení

ilustrační snímek

Provoz vlaků na hlavním železničním koridoru z Prahy do Ústí nad Labem u Roudnice nad Labem dnes odpoledne zastavila nahlášená závada na trolejovém vedení....

2. července 2026  17:25,  aktualizováno  17:25

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Country fest v Doksech

ilustrační snímek

Přímo na břehu Máchova jezera proběhne v sobotu Country Doksy fest.

2. července 2026  18:54

Ve zlínském muzeu začala výstava Když byl kámen nad zlato

Ve zlĂ­nskĂ©m muzeu zaÄŤala vĂ˝stava KdyĹľ byl kĂˇmen nad zlato

Výstava Když byl kámen nad zlato je ode dneška k vidění v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Představí kámen coby surovinu k výrobě nástrojů z geologického i...

2. července 2026  17:14,  aktualizováno  17:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.