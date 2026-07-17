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Jeden z nejkurióznějších případů zaznamenala společnost Bolt. Cestující v poznámce k zapomenuté věci uvedl, že ve voze nechal svou babičku. Z dostupných informací však není zřejmé, zda šlo o skutečnou událost, nebo jen o pokus pobavit řidiče a pracovníky zákaznické podpory.
Jiný zákazník po sobě zanechal sekeru. „Jeden z řidičů si dokonce zpočátku myslel, že si z něj cestující dělají legraci, než sekeru skutečně našel,“ popsal pro Metro Jan Huk ze společnosti Bolt. Mezi další nálezy patřila například bowlingová koule.
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Tisíce zapomenutých telefonů
Kuriózní předměty sice přitahují největší pozornost, skutečným králem ztrát a nálezů ale zůstává mobilní telefon. Jen řidiči Boltu v Česku zaznamenali za loňský rok více než deset tisíc nahlášených zapomenutých telefonů. Za první polovinu roku 2026 jich bylo lehce přes čtyři tisíce. K dalším nejčastěji zapomínaným věcem patří bundy či třeba peněženky.
Podobné zkušenosti má také Liftago. Více než polovinu případů, které společnost eviduje, tvoří právě mobilní telefony. S odstupem následují peněženky, osobní doklady a pasy, bundy, mikiny či rukavice. Cestující zapomínají také klíče včetně těch od auta, sluchátka, batohy, tašky a brýle. Zákaznická podpora Liftaga za poslední rok řešila nižší stovky případů. Skutečný počet nalezených věcí však může být výrazně vyšší. Cestující totiž mohou prostřednictvím aplikace kontaktovat řidiče přímo i po skončení jízdy a na předání se dohodnout bez zapojení zákaznické podpory.
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Snubní prsten, klíče od bentley i obraz
Také řidiči Liftaga nacházejí předměty, jejichž majitelé museli jejich ztrátu pocítit obzvlášť nepříjemně. Mezi cennější nálezy patřil snubní prsten, klíče od luxusního vozu Bentley nebo ručně malovaný obraz. „Zaznamenali jsme také případ jedné ztracené náušnice, kterou se nakonec podařilo najít a úspěšně vrátit,“ uvedl Lukáš Musil, marketingový ředitel společnosti Liftago. Z českých údajů Uberu zase vyplývá, že cestující ve vozech nejčastěji zapomínají mobilní telefony a fotoaparáty. Následují batohy, tašky a další zavazadla, peněženky, kabelky, sluchátka, klíče, oblečení a pasy. V autech zůstávají také elektronické cigarety, brýle, šperky, hodinky nebo kosmetika.
Křeček, kuřecí srdíčka a stovky koblih
Ještě pestřejší obrázek nabízejí celosvětová data Uberu. Řidiči během uplynulého roku objevili ve svých vozech například živého křečka, speciální sluchátka pro psy, čerstvé ryby, kuřecí srdíčka nebo kachní pařáty. Mezi nálezy se objevilo také zařízení sloužící k ovládání inzulinové pumpy. Samostatnou kapitolu tvoří jídlo. Cestující po sobě zanechali celé narozeninové dorty, velké mísy sushi, talíř s tacos nebo pět krabic pizzy. Pomyslným rekordmanem je člověk, který během jediné jízdy zapomněl 240 koblih. Jiný cestující kontaktoval zákaznickou podporu kvůli dvěma vaničkám zmrzliny. Nechtěl je však zpátky. Potřeboval se pouze ujistit, že je řidič včas najde a zmrzlina se mu v autě nerozpustí.
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Nejrizikovější jsou víkendové noci
Zapomnětlivost má podle taxislužeb poměrně předvídatelný rytmus. Bolt potvrzuje, že nejvíce věcí zůstává ve vozech během víkendů a ve dnech konání velkých koncertů nebo sportovních akcí. Lidé bývají při návratu domů unavení, rozptýlení a často také pod vlivem alkoholu.
Podle českých dat Uberu cestující nejčastěji něco zapomenou v neděli mezi půlnocí a jednou hodinou ranní. Riziková je také sobota kolem jedenácté hodiny večer a první hodiny sobotního rána. Nejvíce ztracených předmětů za jediný den společnost zaznamenala 13. prosince. Svou roli tak mohl sehrát předvánoční shon, večírky a nabitý program.
„Většina z nás si někdy prošla tím nepříjemným momentem, kdy po vystoupení z auta zjistí, že něco chybí. Dobrou zprávou je, že ve většině případů lze situaci rychle vyřešit. Pokud cestující jedná hned po zjištění ztráty, často se podaří věc vrátit ještě ten samý den,“ říká Iwona Kruk, mluvčí společnosti Uber pro Česko.
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Co dělat, když něco zapomenete
Základem je jednat co nejrychleji. Cestující by měl v aplikaci otevřít konkrétní jízdu a využít možnost nahlášení ztracené věci nebo kontaktování řidiče. Pokud zapomněl přímo telefon, může se přihlásit přes webovou stránku služby, případně použít zařízení či účet blízkého člověka.
Čím dříve se podaří řidiče kontaktovat, tím větší je šance, že se věc bezpečně vrátí. To platí pro telefon, snubní prsten i bowlingovou kouli. A zřejmě také pro babičku.