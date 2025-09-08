„Zveme vás na křest knihy Tak akorát dlouhé pohádky – bláznivě nápaditého vyprávění plného semaforů v krizi, mluvících krokodýlů a mašinek na útěku. Čeká vás bohatý program pro děti, kapela Černou pěstí do zdi, dílna animovaného filmu pod vedením Aeroškoly, ale i čtení z knihy a setkání s autorem Petrem Holečkem a ilustrátorem Tadeášem Haagerem. Přijďte s celou rodinou – tyhle pohádky jsou přesně tak dlouhé, aby bavily děti i rodiče,“ lákají k návštěvě organizátoři křtu.
Pokud jsou vám výše uvedená jména povědomá, smysly vás neklamou. Petr Holeček je již sedmým rokem šéfredaktorem deníku Metro. I Haager zanechal v našem deníku výraznou stopu. Na stránkách s hlavičkou Servis od něj již několik let vycházejí autorské komiksy.
Inspirací k sepsání Tak akorát dlouhých pohádek byl autorovi především každodenní život s jeho dvěma dětmi, Josefínou a Vilémem, ze kterých jsou nyní již teenageři. Soubor pohádek věnoval jim (a také synovci Jakubovi). „Někdy to byla úplná drobnost, hračka pod postelí, zvláštní zvuk z koupelny nebo otázka, kterou mi děti položily. Tyhle malé momenty se v hlavě nabalovaly, až z nich vznikl příběh,“ sdělil pro iDNES.cz Holeček.
Tušíte, jaké slizké stvoření žije pod vanou? Prozradí Tak akorát dlouhé pohádky
Příkladem může být příběh o čaroději, který zažívá otřesný den, a rozhodne se proto, že pro pobavení pomotá zvířata. V příbězích O semaforu, co už nechtěl svítit zeleně a O mašinkách, co nechtěly do šrotu se zase naplno promítla autorova záliba v technice. Holeček také čerpal z příběhů, které se tradovaly v jeho rodině.
Jeden z takových příběhů vypráví o záhadném slizounovi Rypenci, který žije pod vanou, živí se špinavou vodou a chrochtá. Děti se ale nemají čeho bát. Potvůrka, která by bez problému zapadla mezi postavičky z pera, respektive skicáku, režiséra a vizionáře Tima Burtona, není vůbec zlá.
Více informací o křtu, který se uskuteční ve čtvrtek v 17 hodin v Kulturním centru Velký mlýn v Praze 8 naleznete zde.