Myslíte, že na světě existují pohádky, jejichž délka je vyměřena přesně tak akorát, aby zvládly zabavit nejen děti, ale i rodiče? Příběhy tak trhlé a svérázné, že u nich bez potíží a spokojeně usnou pouze děti, nikoliv jejich unavení předčítající rodiče? Odpovědi se vám dostane pozítří od sedmnácti hodin ve Velkém mlýně nedaleko Libeňského zámku v Praze. Bude se tu totiž křtít knížka s názvem Tak akorát dlouhé pohádky.
Kniha pro děti Tak akorát dlouhé pohádky (2025) od novináře Petra Holečka.

Proč semafor Zelenka přestal svítit zeleně? Vadil mu i kouř.
Petr Holeček je šéfredaktorem deníku Metro už šest let.
„Zveme vás na křest knihy Tak akorát dlouhé pohádky – bláznivě nápaditého vyprávění plného semaforů v krizi, mluvících krokodýlů a mašinek na útěku. Čeká vás bohatý program pro děti, kapela Černou pěstí do zdi, dílna animovaného filmu pod vedením Aeroškoly, ale i čtení z knihy a setkání s autorem Petrem Holečkem a ilustrátorem Tadeášem Haagerem. Přijďte s celou rodinou – tyhle pohádky jsou přesně tak dlouhé, aby bavily děti i rodiče,“ lákají k návštěvě organizátoři křtu.

Pokud jsou vám výše uvedená jména povědomá, smysly vás neklamou. Petr Holeček je již sedmým rokem šéfredaktorem deníku Metro. I Haager zanechal v našem deníku výraznou stopu. Na stránkách s hlavičkou Servis od něj již několik let vycházejí autorské komiksy.

Inspirací k sepsání Tak akorát dlouhých pohádek byl autorovi především každodenní život s jeho dvěma dětmi, Josefínou a Vilémem, ze kterých jsou nyní již teenageři. Soubor pohádek věnoval jim (a také synovci Jakubovi). „Někdy to byla úplná drobnost, hračka pod postelí, zvláštní zvuk z koupelny nebo otázka, kterou mi děti položily. Tyhle malé momenty se v hlavě nabalovaly, až z nich vznikl příběh,“ sdělil pro iDNES.cz Holeček.

Tušíte, jaké slizké stvoření žije pod vanou? Prozradí Tak akorát dlouhé pohádky

Příkladem může být příběh o čaroději, který zažívá otřesný den, a rozhodne se proto, že pro pobavení pomotá zvířata. V příbězích O semaforu, co už nechtěl svítit zeleně a O mašinkách, co nechtěly do šrotu se zase naplno promítla autorova záliba v technice. Holeček také čerpal z příběhů, které se tradovaly v jeho rodině.

Jeden z takových příběhů vypráví o záhadném slizounovi Rypenci, který žije pod vanou, živí se špinavou vodou a chrochtá. Děti se ale nemají čeho bát. Potvůrka, která by bez problému zapadla mezi postavičky z pera, respektive skicáku, režiséra a vizionáře Tima Burtona, není vůbec zlá.

Více informací o křtu, který se uskuteční ve čtvrtek v 17 hodin v Kulturním centru Velký mlýn v Praze 8 naleznete zde.

