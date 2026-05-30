Semifinále MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Švýcaři se utkají s Nory, Kanada s Finy

Lukáš Karbulka
Sport   12:49
Základní skupiny mistrovství světa v hokeji 2026 jsou u konce a na řadě jsou semifinálové souboje. Do nich se nedostali čeští hokejisté. V důležitém čtvrtfinálovém souboji však proti neoblíbenému severskému soupeři neobstáli.

Systém a pavouk MS v hokeji 2026:

Ze základních skupin postoupí do čtvrtfinále šampionátu osm týmů. Soupeře určí následující klíč: 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 1B vs. 4A, 2B vs. 3A.

Program MS v hokeji 2026 dnes: Semifinále nabídne souboje Švýcarsko–Norsko a Kanada–Finsko

Program semifinále na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
sobota 30. 5.15:20, CurychŠvýcarsko – Norsko
sobota 30. 5.20:00, CurychKanada – Finsko

Co rozhoduje při sestavení semifinálových dvojic?

  • 1. umístění ve skupině
  • 2. body v základní skupině
  • 3. rozdíl branek v základní skupině
  • 4. vstřelené góly v základní skupině
  • 5. nasazení do turnaje

Zápasy o medaile na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
neděle 31. 5.15:30, CurychO 3. místo
neděle 31. 5.20:15, CurychFinále

Program čtvrtfinále

ZÁPASYČAS / VÝSLEDKY
Česko – Finsko (Curych)Čtvrtek 28. května, 16.20 – 1:4
Kanada – USA (Fribourg)Čtvrtek 28. května, 16.20 – 4:0
Norsko – Lotyšsko (Fribourg)Čtvrtek 28. května, 20.20 – 2:0
Švýcarsko – Švédsko (Curych)Čtvrtek 28. května, 20.20 – 3:1
  • Dvojice pro semifinále budou sestaveny na základě výsledků ve skupině. Nejlépe postavený tým vyzve nejníže umístěný tým.

Čeští hokejisté na turnaji a čtvrtfinále

Čeští hokejisté po prohře v závěrečném zápasu skupiny B proti Kanadě skončili v tabulce skupiny B ve Fribourgu na třetím místě. Národní tým se tak na čtvrteční čtvrtfinále na MS v hokeji 2026 musel přesunout do Curychu. Ve vyřazovacím boji vyzval Finsko, které ve skupině A skončilo po porážce se Švýcary na druhém místě.

Čechy po výhře nad Dánskem (4:1) zaskočila šokující porážka se Slovinskem (2:3 po prodloužení), ale zaváhání napravili vítězstvím nad Švédskem (4:3), potom zdolali Itálii (3:1) a poradili si i se Slovenskem (3:2). V pondělí však jednoznačně nestačili na Norsko (1:4) a v úterý prohráli s Kanadou (2:3).

Konec na turnaji ve čtvrtfinále

Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1:4 a šampionát pro ně skončil. Naopak Kanada si poradila s USA 4:0 a je v semifinále.

Skupina B

#MužstvoZVVPPPPSB
1Kanada*7610033:1320
2Norsko*7411125:1415
3Česko*7401219:1713
4Švédsko*7400327:1612
5Slovensko7300321:199
6Dánsko7111415:266
7Slovinsko7111413:256
8Itálie (-)700165:281

1. Kanada - Skončila první a ve čtvrtfinále vyzve USA ve Fribourgu.

2. Norsko – Skončilo druhé a ve čtvrtfinále půjde proti Lotyšsku. Zápas se odehraje ve Fribourgu.

3. Česko - Skončilo ve skupině B třetí a čtvrtfinále si zahraje v Curychu proti Finsku.

4. Švédsko - Postoupilo z poslední čtvrté pozice. V rozhodujícím utkání porazilo Slovensko 4:2. Jejich soupeřem bude domácí Švýcarsko. Zápas se odehraje v Curychu.

Čeští hokejisté na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska a prohrané čtvrtfinále

Skupina A

PořadíTýmZVVPPPPSkóreBody
1.Švýcarsko*7700039:721
2.Finsko*7600131:1118
3.Lotyšsko*7400324:1712
4.USA*7310325:2111
5.Německo7301323:2210
6.Rakousko7300417:299
7.Maďarsko7100614:383
8.Velká Británie700077:350

1. Švýcarsko – Skončilo první a čtvrtfinále odehraje v Curychu proti Švédsku.

2. Finsko – Zakončilo skupinu A na druhém místě a ve čtvrtfinále vyzve Česko. Zápas se odehraje v Curychu.

3. Lotyšsko – Skončilo v tabulce třetí a na čtvrtfinále se přesune do Fribourgu, kde vyzve Norsko.

4. USA – Američané si na poslední chvíli zajistili účast ve čtvrtfinále díky čtvrtému místu. Ve vyřazovacím boji vyzvou ve Fribourgu Kanadu. Půjde tedy o reprízu letošního finále na ZOH 2026.

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program semifinále, výsledky a jak si vedli Češi?

Co rozhoduje při rovnosti bodů?

Jaká kritéria rozhodují, pokud mají dva nebo více týmů po skončení základní skupiny stejný počet bodů?

  • Stejný bodový zisk mají dva týmy
  • Rozhodne vzájemný zápas: Lépe se umístí tým, který vyhrál vzájemné utkání.
  • Stejný bodový zisk má tři a více týmů
  • Rozhoduje minitabulka, do které se započítávají pouze vzájemné zápasy bodově vyrovnaných týmů.
  • Hodnotí se:
    • počet bodů ze vzájemných zápasů
    • rozdíl skóre
    • vyšší počet vstřelených gólů

Kde sledovat MS v hokeji 2026

Všechny české zápasy znovu nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.

