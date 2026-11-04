Jedním z největších exponátů veletrhu Caravaning Brno 2026 bude šestikolový expediční náklaďák na podvozku MAN 27.314 6x6.
Původně vojenská uloženka prošla v jičínské dílně firmy VejnyWood radikální omlazovací kúrou, na jejímž konci je nekompromisní stroj do divočiny.
Volkmar Balensiefer patřil k producentskému týmu, který natáčel seriál Kobra 11. „Měli jsme potíže s povolováním natáčení na dálnicích, a tak jsme to vyřešili tak, že jsme si postavili vlastní kus dálnice,“ vypráví Volkmar. Filmař a jeho žena Anja si z flotily dánské armády pořídili minimálně ojetý náklaďák MAN. Když hledali, kdo devadesátkový nosič kontejnerů v kamuflážových barvách přemění na plnohodnotný expediční speciál, jejich volba padla na českou značku VejnyWood. Kvůli Volkmarově filmařské historii začali jeho náklaďáku v jičínské dílně přezdívat Semir – podle populární postavy vrchního komisaře Semira Gerkhana, kterého v Kobře 11 ztvárnil herec Erdogan Atalay.
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K vidění v Brně
Šestikolový „Semir“ se v české premiéře představí v pavilonu V na veletrhu Caravaning Brno 2026, který se v moravské metropoli koná ode dneška do 8. listopadu.
Původně armádní pracant měl najeto jen 4 500 kilometrů. Po letech ve skladu trpěl pouze kosmetickou korozí, jinak se těšil kondici nového vozu. Nicméně v jičínské dílně prošel podvozek s kabinou důkladnou revitalizací, než na pomocném rámu „přistála“ obytná nástavba. Obojí podle návrhu VejnyWood. Majitelé se chystají cestovat ve dvou, nicméně ve voze mohou spát čtyři dobrodruzi. V zadní části obytné nástavby je ložnice s velkým letištěm, která se dá zcela uzavřít. Směrem ke kabině vozu následuje hygienický blok se sprchou, koupelnou a WC.
V přední části je kuchyně s nezbytným kávovarem a prostorné sezení kolem velkého stolu. Interiér je laděný do přírodních tónů, a to díky využití ohýbaného bambusu.
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Nádrž má 570 litrů
Anja a Volkmar Balensieferovi jsou zkušení cestovatelé. I proto měli o svém domovu na kolech jasnou představu. Do expedičního náklaďáku požadovali mimo jiné klasický splachovací záchod včetně „septiku“.
Tomu odpovídá i zásoba vody na palubě, která činí 570 litrů. Aby se do nádrže na čistou vodu ani v divočině nedostalo nic špatného, veze si vůz vlastní systém čištění vody včetně UV lampy.
Druhou vychytávkou požadovanou majiteli bylo naftové teplovodní topení. Jeho princip je úplně stejný jako u bytů či domů. Základem je „kotlík“, který si naftu bere z palivové nádrže a ohřívá i vodu na mytí. Z něj vybíhají trubky pod podlahu a zásobují radiátory podél stěn. Podlahové topení je skvělé pro zimní kempování – cestovatele netrápí chlad od nohou. A pomocí výměníků umí systém odebírat odpadní teplo přímo od motoru náklaďáku.
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Je tam pračka i myčka
Na palubě nechybí vymoženosti jako automatická pračka, myčka na nádobí či internetové připojení pomocí Starlinku. O nezávislost na elektřině se pak starají dvě obří baterie a soláry. Pro případ, že by slunce nesvítilo a panely nepracovaly, si dali majitelé vůz osadit i výkonnou elektrocentrálou.
O mackovi vznikne film
Martin Vejnar z VejnyWood jen s mírnou nadsázkou říká, že šestikolový MAN může mimo civilizaci fungovat tak dlouho, dokud posádka nespotřebuje sedm set litrů nafty a téměř 600 litrů čisté vody na palubě.
Balensieferovi celou stavbu expedičního kamionu natáčeli a chystají o ní dokument s pracovním názvem Faszination LKW. Jeho premiéra je naplánovaná na příští rok.
MAN 27.314. Drsná 6x6!