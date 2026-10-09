Senát slaví 30 let. Začínali v něm Topolánek i Schwarzenberg, kandidovali herci i erotik

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  5:39
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Valdštejnská zahrada. Se svou rozlohou 14 000 metrů čtverečních je druhou...

Valdštejnská zahrada. Se svou rozlohou 14 000 metrů čtverečních je druhou největší pražskou zahradou hned po zahradách Pražského hradu. „Valdštejn měl silný vztah k umění a touhu vítězit. Svým palácem a především zahradou chtěl manifestovat své vítězství nad světem,“ uvažuje Martin Brouček. Její výzdoba navazuje na výmalbu a štuky v paláci. | foto: Jiří PodrazilMAFRA

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Jednání Senátu
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Senát je součástí české ústavy od roku 1992, první senátorky a senátoři ale složili slib až o čtyři roky později. Za tři desetiletí se v jeho lavicích vystřídali politici, starostové, podnikatelé i známé tváře z kultury. Některé senátní příběhy přitom připomínají spíš kuriózní kroniku.

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Myšlenka dvoukomorového parlamentu podle vzoru bývalého parlamentu federálního Československa obsahovala i jeden zajímavý moment.

Bez volby do něho měli v první fázi vstoupit bývalí poslanci Federálního shromáždění ČSFR, na které po rozdělení Československa nezbyly poslanecké židle – a aby v prvním okamžiku nepřišli o mandát. K tomu ale nedošlo.

Někdo tady startoval, jinému pomohla prohra

O Senátu se traduje, že je mimo jiné odkladištěm dosluhujících politiků, pro které jejich strany a hnutí již nenašly uplatnění. Neplatí to absolutně. Například politickou kariéru zde začínal pozdější předseda ODS a premiér Mirek Topolánek.

Věděli jste, že...

  • Členů Senátu je 81. Každé dva roky se volí jedna třetina. Počet křesel je kompromisem, aby Senát nebyl ani moc velký, ale aby současně matematicky reprezentoval počet obyvatel Česka.
  • První senátní volby se konaly 15. listopadu 1996. V listopadovém termínu se do Senátu volilo čtyřikrát. Jinak se od roku 2002 volí vždy v říjnovém termínu.
  • Senátu už celkem šéfovalo šest lidí. Dvakrát Petr Pithart (historicky první předseda). Po druhých senátních volbách ho vyměnila Libuše Benešová, Pithart ji za dva roky, po dalších volbách, vystřídal.
  • 24 let, tedy čtyři funkční období), usedali do senátních lavic Jitka Seitlová a Milan Štěch. První z nich letos končí. Štěch byl v Senátu od jeho vzniku do roku 2020, jednou jako předseda.
  • Nejmladším senátorům v době zvolení bylo 41 let. Týkalo se to Mirka Topolánka a Adély Šípové. Nejstarší byl naopak František Čuba, ten skládal slib v 78 letech.

Stejně tak tady zahájil v roce 2004 politickou kariéru Karel Schwarzenberg, která ho později vynesla do křesla ministra zahraničí, šéfa TOP 09 a také kandidáta na prezidenta. Také původně senátor Tomio Okamura se posléze dostal i do „nižší“ Sněmovny a po posledních volbách i do jejího vedení.

Že k senátorské funkci může přispět paradoxně i politický neúspěch, to dokládají úspěšně získané senátorské mandáty několika prezidentských kandidátů, kteří neuspěli proti Miloši Zemanovi. Týkalo se to Jiřího Drahoše, Pavla Fischera a Marka Hilšera.

Na druhou stranu úspěšná komunální kariéra vynesla do senátních lavic nejednoho starostu. Příkladem je třeba hlubocký Tomáš Jirsa, který má v současné sestavě pět starostenských kolegů. Zdvojení obdobných funkcí je oprávněným cílem kritiky.

Což vedlo v roce 2025 k poměrnému krácení odměn ze všech pozic. Stížnost na změnu v zákoně musel řešit dokonce Ústavní soud. Kdo si stěžoval? No přece senátoři, byť jen dvaadvacet z nich.

Celebrity a další kuriozity

Postupem času se začaly o místa v Senátu ucházet i tváře známé z jiných než politických sfér. Ačkoli už v prvních volbách roku 1996 na popularitu sázela například herečka Helena Růžičková, která figurovala na lístku KSČM, podobně jako Jiřina Švorcová, ta coby řádná členka strany. Jak tyto herečky, tak herec Ivan Vyskočil neuspěli.

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Senátorem chtěl být i vydavatel erotického plátku NEI Report Richard Knot. Za ČSSD to zkoušela i herečka Uršula Kluková. Zkoušel to i sexuolog Radim Uzel, který dodnes, už jako nebožtík, figuruje v televizních reklamách. Později se na jedno senátorské období kvalifikoval herec a ředitel Vinohradského divadla Tomáš Töpfer. Ten si vybral ke kandidatuře Brno, proti čemuž protestovali jeho soupeři. Ne proto, že tam nežije, ale proto, že si slávu získal z Četnických humoresek odehrávajících se v tomto městě a okolí.

Neslavné konce slavných i rekordmani

Do bitvy o Senát se zapojovali i známí podnikatelé. Voliči to kvitovali s povděkem. Úspěšní kapitalisté přece nejdou do takové funkce, aby si dopřáli vysokých platů a dalších prebend. Imunitu proto získali zakladatel cestovky Václav Fischer, majitel sklárny Jiří Rückl nebo mediální podnikatel Vladimír Železný. Ten se po dvou letech mandátu vzdal, protože se odstěhoval coby zvolený europoslanec do Bruselu. Fischer nakonec přivedl svou cestovku do finančních problémů a prodal ji. Nyní čelí v Německu žalobám z několika podvodů.

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František Čuba, bývalý předseda proslulého JZD Slušovice, se zapsal do listiny i jako největší absentér. Kvůli nemoci se neúčastnil jednání komory plných 552 dní. V roce 2018 po velkém tlaku veřejnosti i ostatních senátorů složil mandát.

Historicky nejvíc voličských hlasů získal v roce 2018 Jan Sobotka. Starosta Vrchlabí dostal 30 331 hlasů. V roce 2014 naopak stačilo Ivaně Cabrnochové rekordní minimum 3 664 voličských lístků, aby se stala senátorkou. Nejvyšší místní volební účast byla v roce 2018 na Trutnovsku (59,43 procenta). Nejvyšší celostátní účast se týká roku 2010, kdy činila 44,59 procenta.

Něco z historie

  • Senát byl součástí parlamentu už v Československu v letech 1920 až 1939.
  • Jeho sídlo bylo v Thunovském paláci, kde je v současnosti Poslanecká sněmovna.
  • Prvorepublikový Senát měl 150 členů, dolní komora 300.
  • Volební období bylo tehdy osm let, nyní je to šest.
  • Kandidát tehdejšího senátu musel mít nejméně 45 let, nyní jen 40 let.
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