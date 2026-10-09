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Myšlenka dvoukomorového parlamentu podle vzoru bývalého parlamentu federálního Československa obsahovala i jeden zajímavý moment.
Bez volby do něho měli v první fázi vstoupit bývalí poslanci Federálního shromáždění ČSFR, na které po rozdělení Československa nezbyly poslanecké židle – a aby v prvním okamžiku nepřišli o mandát. K tomu ale nedošlo.
Někdo tady startoval, jinému pomohla prohra
O Senátu se traduje, že je mimo jiné odkladištěm dosluhujících politiků, pro které jejich strany a hnutí již nenašly uplatnění. Neplatí to absolutně. Například politickou kariéru zde začínal pozdější předseda ODS a premiér Mirek Topolánek.
Věděli jste, že...
Stejně tak tady zahájil v roce 2004 politickou kariéru Karel Schwarzenberg, která ho později vynesla do křesla ministra zahraničí, šéfa TOP 09 a také kandidáta na prezidenta. Také původně senátor Tomio Okamura se posléze dostal i do „nižší“ Sněmovny a po posledních volbách i do jejího vedení.
Že k senátorské funkci může přispět paradoxně i politický neúspěch, to dokládají úspěšně získané senátorské mandáty několika prezidentských kandidátů, kteří neuspěli proti Miloši Zemanovi. Týkalo se to Jiřího Drahoše, Pavla Fischera a Marka Hilšera.
Na druhou stranu úspěšná komunální kariéra vynesla do senátních lavic nejednoho starostu. Příkladem je třeba hlubocký Tomáš Jirsa, který má v současné sestavě pět starostenských kolegů. Zdvojení obdobných funkcí je oprávněným cílem kritiky.
Což vedlo v roce 2025 k poměrnému krácení odměn ze všech pozic. Stížnost na změnu v zákoně musel řešit dokonce Ústavní soud. Kdo si stěžoval? No přece senátoři, byť jen dvaadvacet z nich.
Celebrity a další kuriozity
Postupem času se začaly o místa v Senátu ucházet i tváře známé z jiných než politických sfér. Ačkoli už v prvních volbách roku 1996 na popularitu sázela například herečka Helena Růžičková, která figurovala na lístku KSČM, podobně jako Jiřina Švorcová, ta coby řádná členka strany. Jak tyto herečky, tak herec Ivan Vyskočil neuspěli.
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Senátorem chtěl být i vydavatel erotického plátku NEI Report Richard Knot. Za ČSSD to zkoušela i herečka Uršula Kluková. Zkoušel to i sexuolog Radim Uzel, který dodnes, už jako nebožtík, figuruje v televizních reklamách. Později se na jedno senátorské období kvalifikoval herec a ředitel Vinohradského divadla Tomáš Töpfer. Ten si vybral ke kandidatuře Brno, proti čemuž protestovali jeho soupeři. Ne proto, že tam nežije, ale proto, že si slávu získal z Četnických humoresek odehrávajících se v tomto městě a okolí.
Neslavné konce slavných i rekordmani
Do bitvy o Senát se zapojovali i známí podnikatelé. Voliči to kvitovali s povděkem. Úspěšní kapitalisté přece nejdou do takové funkce, aby si dopřáli vysokých platů a dalších prebend. Imunitu proto získali zakladatel cestovky Václav Fischer, majitel sklárny Jiří Rückl nebo mediální podnikatel Vladimír Železný. Ten se po dvou letech mandátu vzdal, protože se odstěhoval coby zvolený europoslanec do Bruselu. Fischer nakonec přivedl svou cestovku do finančních problémů a prodal ji. Nyní čelí v Německu žalobám z několika podvodů.
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František Čuba, bývalý předseda proslulého JZD Slušovice, se zapsal do listiny i jako největší absentér. Kvůli nemoci se neúčastnil jednání komory plných 552 dní. V roce 2018 po velkém tlaku veřejnosti i ostatních senátorů složil mandát.
Historicky nejvíc voličských hlasů získal v roce 2018 Jan Sobotka. Starosta Vrchlabí dostal 30 331 hlasů. V roce 2014 naopak stačilo Ivaně Cabrnochové rekordní minimum 3 664 voličských lístků, aby se stala senátorkou. Nejvyšší místní volební účast byla v roce 2018 na Trutnovsku (59,43 procenta). Nejvyšší celostátní účast se týká roku 2010, kdy činila 44,59 procenta.
Něco z historie