Senioři rozjeli v tramvaji pořádný rave, DJ jim hrál přímo na kolejích

David Halatka
David Halatka
  12:54
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Hey girls, hey boys, superstar DJ’s, here we go!

Hey girls, hey boys, superstar DJ’s, here we go! | foto: Facebook

Jednou party boy, navždy party boy
Tancuj, tancuj, vykrúcaj
Věk nehraje roli
Pařba v tramvaji
7 fotografií
Kdo říká, že po šedesátce už člověk patří maximálně do lázní nebo na zahrádku? Ve Vídni na to mají jiný názor. Tamní dopravní podnik proměnil tramvaj v pojízdnou diskotéku pro lidi starší 66 let. Nechyběl DJ ani pořádně rozjetá nálada. Netradiční taneční jízda byla součástí oslav 80 let vídeňských klubů seniorů.

Zapomeňte na klidnou vyhlídkovou jízdu, při které se cestující kochají památkami za oknem. Tady se totiž místo držení madel tančilo, místo sledování jízdního řádu poslouchal DJ a místo obvyklého cinkání tramvaje zněly pořádné beaty. Vídeňský dopravní podnik Wiener Linien přišel s nápadem, který by mohl inspirovat i další evropská města: uspořádal speciální rave party pro seniory.

Jednou party boy, navždy party boy

300 bezplatných vstupenek

Akce, která se konala v polovině října, dostala název WL x Klub66. Tramvaj se otevřela všem zájemcům od 66 let. Vůz vyrazil z Karlsplatzu a během dopoledne absolvoval tři okruhy po vídeňském bulváru Ring. O hudební doprovod se postaral DJ Chris Crocodile. A rozhodně nešlo o žádné opatrné podupávání do rytmu.

Mejdan na videu

Netradiční taneční jízda byla součástí oslav 80 let vídeňských klubů seniorů. Jak to v roztančené tramvaji vypadalo, se můžete podívat na videu.

Celá jízda byla součástí projektu Sound of Generations, kterým chtěli dopraváci ukázat, že veřejná doprava nemusí sloužit jen k přesunu z bodu A do bodu B. Pro seniory bylo připraveno 300 bezplatných vstupenek.

A podle reakcí účastníků se trefili do černého. „Byla jsem u toho, ve 12 hodin, od Karlsplatzu! Bylo to ÚŽASNÉ!“ pochvalovala si na sociálních sítích Theresia Zuber. Další účastnice žádaly, aby se akce co nejdříve opakovala. Jedna z komentujících dokonce žertovně zjišťovala, zda by se mohla přidat i v 56 letech. Inu, když se rozjede dobrá party, věk je jen číslo.

A co Praha? T3 Coupé už máme!

Podobný nápad by přitom nemusel být úplně mimo i v českých poměrech. Praha má totiž vlastní tramvajovou atrakci T3 Coupé, stylový vůz inspirovaný legendárními tramvajemi Tatra T3. Dopravní podnik ho nabízí k pronájmu na soukromé jízdy metropolí a vejde se do něj až 31 cestujících.

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Zatímco Vídeň vsadila na seniorský taneční mejdan, pražská T3 Coupé je především vyhlídkovou a zážitkovou tramvají. Ale co kdyby se obě inspirace spojily?

Jednou party boy, navždy party boy
Tancuj, tancuj, vykrúcaj
Věk nehraje roli
Pařba v tramvaji
7 fotografií
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