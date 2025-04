Společně se proto rozhodli pro adopci, ale Medard neprošel psychologickým posudkem, a jako pár tak nebyli k adopci doporučeni. Medard, který pracuje na klinice umělého oplodnění, proto přišel s jiným řešením – najít náhradní matku.

Náhradní mateřství neboli surogace či surogátní mateřství je metoda používaná v reprodukční medicíně, během níž žena přijme do své dělohy embryo, odnosí a porodí dítě, které po porodu odevzdá páru, se kterým se předem dohodla. Jedná se o citlivé téma, které právě výše zmíněný seriál na obrazovkách televize Nova otevřel. Deník Metro si o tématu povídal s Jaroslavem Hulvertem, tedy jedním z nejlepších lékařů v oblasti potíží s otěhotněním v České republice.

V seriálu Jedna rodina se hlavní hrdinové rozhodnou pro surogátní mateřství poté, co neprojdou adopčním procesem. Je to v Česku běžná situace?

Domnívám se, že není. Surrogátní mateřství rozhodně není alternativou adopce. Náhradní mateřství, na rozdíl od adopce, páru umožní mít biologicky své dítě. Adopce dítěte je z pochopitelných důvodů po všech stránkách poměrně náročný proces, kterým ne každý pár úspěšně projde, což ale platí i pro náhradní mateřství.

V seriálu postava Medarda provede transfer embrya na klinice, která náhradní mateřství oficiálně neumožňuje. Jaké jsou v Česku podmínky pro surogátní mateřství z lékařského hlediska? Mohou se lékaři dostat do problémů, pokud provádějí tyto zákroky?

Domnívám se, že pokud lékař v IVF centru, které surrogátní mateřství provádí, postupuje podle jasně předepsaných pravidel, neměl by se dostat, jak vy říkáte, do problémů. Po právní stránce je situace složitější a vyžaduje spolupráci s právníky věnujícími se této problematice.

V ději seriálu vidíme, že najít spolehlivou náhradní matku není jednoduché a že existují i případy podvodů. Jaká rizika v této oblasti hrozí v reálném životě?

Určitě hrozí. Například i z důvodu, že podle naší legislativy ve chvíli, kdy náhradní matka porodí, je matkou porozeného dítěte. Jestliže se rozhodne, že si dítě ponechá, není síly, která by jí mohla dítě odejmout.

Seriál ukazuje i roli partnera náhradní matky – Dominik nejprve nesouhlasí, ale nakonec ustoupí. Jak důležitá je podpora partnera při surogátním mateřství?

To je velmi individuální, legislativně je mnohem jednodušší, když je dotyčná náhradní matka svobodná. Ve chvíli, kdy je provdána, stává se její manžel otcem dítěte, což výrazně znesnadňuje a prodlužuje cestu dítěte k biologickým rodičům.

V některých zemích je surogátní mateřství běžně regulováno, zatímco v Česku jde stále o šedou zónu. Myslíte si, že by měla být legislativa jasnější?

V České republice není náhradní mateřství zakázané, je o něm zmínka v občanském zákoníku, kde je přímo slovní spojení náhradní mateřství použito. Osvojení je vyloučeno mezi osobami spolu příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci. To ale neplatí v případě náhradního mateřství. Nemám právní vzdělání, nicméně se domnívám, že jasné právní ukotvení institutu náhradního mateřství může kromě jiného odstranit velký stres a nejistotu jak na straně biologických rodičů, tak na straně surogátní matky.