Netflix už koncem listopadu vypustil první čtyři epizody závěrečné, páté série. Tím začalo pomalé loučení se seriálem, který se z nostalgického sci-fi stal globálním fenoménem jedné dekády. Teď přichází chvíle, na kterou fanoušci čekali od roku 2016 – úplně poslední kapitola příběhu.
Finální osmý díl Netflix zveřejní ve čtvrtek 1. ledna přesně ve dvě hodiny ráno. Pro skalní fanoušky je tak silvestrovský plán jasný.
Seriál jako celovečerní film
Závěrečný díl Stranger Things svým rozsahem překračuje běžné seriálové hranice. Zatímco většina předchozích epizod měla zhruba hodinovou stopáž, finále nabídne plných 125 minut. De facto tak půjde o celovečerní film, který má dát odpovědi na otázky, jež fanoušky provázejí už téměř deset let.
I proto se Netflix rozhodl k bezprecedentnímu kroku: poslední epizodu promítne souběžně s on-line premiérou ve vybraných kinech v USA a Kanadě. Čeští diváci si však musí vystačit s domácími obrazovkami – mimo Severní Ameriku je finále dostupné výhradně on-line.
Nejsledovanější seriál Netflixu
Zájem o závěrečnou řadu byl enormní. Po zveřejnění prvních čtyř epizod byl nápor diváků tak silný, že servery Netflixu nápor fanoušků krátce nevydržely. Podle dat společnosti si úvod páté série během necelého týdne pustilo téměř 60 milionů diváků.
Jde o nejlepší start anglicky mluveného seriálu v historii Netflixu. Stranger Things tím překonal i dosavadní rekord, který tři roky držela první série Wednesday.
Mimochodem, poslední série rozhodně neztratila na kvalitě. Prvních šest dílů si na Česko-Slovenské filmové databázi vysloužilo nadprůměrná čísla, až předposlední epizoda zaznamenala mírný pokles očekávání před samotným finále.
Stranger Things končí. Svět ale žije dál
Závěrečný díl sice uzavře hlavní příběh, vesmír Stranger Things tím ale nekončí. Netflix už potvrdil animovaný spin-off Stranger Things: Tales From 85, který dorazí během příštího roku a na němž se opět podílejí tvůrci seriálu Matt a Ross Dufferovi.
Ti zároveň pracují i na dalších projektech. V první polovině příštího roku plánuje Netflix uvést například nové sci-fi a hororové seriály The Boroughs a Something Very Bad Is Going to Happen.
Trailer, ze kterého mrazí
Je čas se rozloučit. Finále Stranger Things je tady. Závěrečný trailer slibuje velké emoce i definitivní konec. Jim Hopper navnadí tak, že 1. ledna nepůjdete spát, dokud se naposledy nevrátíte do městečka Hawkins.