Marek Hýř
  6:06
Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý díl uzavře téměř desetiletou ságu symbolicky dvě hodiny po silvestrovské půlnoci.
Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Z páté série seriálu Stranger Things (2025) | foto: NetflixGetty Images

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)
Netflix už koncem listopadu vypustil první čtyři epizody závěrečné, páté série. Tím začalo pomalé loučení se seriálem, který se z nostalgického sci-fi stal globálním fenoménem jedné dekády. Teď přichází chvíle, na kterou fanoušci čekali od roku 2016 – úplně poslední kapitola příběhu.

Finální osmý díl Netflix zveřejní ve čtvrtek 1. ledna přesně ve dvě hodiny ráno. Pro skalní fanoušky je tak silvestrovský plán jasný.

Priah Fergusonová jako Erica Sinclairová ve Stranger Things 5

Seriál jako celovečerní film

Závěrečný díl Stranger Things svým rozsahem překračuje běžné seriálové hranice. Zatímco většina předchozích epizod měla zhruba hodinovou stopáž, finále nabídne plných 125 minut. De facto tak půjde o celovečerní film, který má dát odpovědi na otázky, jež fanoušky provázejí už téměř deset let.

I proto se Netflix rozhodl k bezprecedentnímu kroku: poslední epizodu promítne souběžně s on-line premiérou ve vybraných kinech v USA a Kanadě. Čeští diváci si však musí vystačit s domácími obrazovkami – mimo Severní Ameriku je finále dostupné výhradně on-line.

Joe Keery jako Steve Harrington a Gaten Matarazzo jako Dustin Henderson ve Stranger Things 5

Nejsledovanější seriál Netflixu

Zájem o závěrečnou řadu byl enormní. Po zveřejnění prvních čtyř epizod byl nápor diváků tak silný, že servery Netflixu nápor fanoušků krátce nevydržely. Podle dat společnosti si úvod páté série během necelého týdne pustilo téměř 60 milionů diváků.

Jde o nejlepší start anglicky mluveného seriálu v historii Netflixu. Stranger Things tím překonal i dosavadní rekord, který tři roky držela první série Wednesday.

Mimochodem, poslední série rozhodně neztratila na kvalitě. Prvních šest dílů si na Česko-Slovenské filmové databázi vysloužilo nadprůměrná čísla, až předposlední epizoda zaznamenala mírný pokles očekávání před samotným finále.

Stranger Things končí. Svět ale žije dál

Závěrečný díl sice uzavře hlavní příběh, vesmír Stranger Things tím ale nekončí. Netflix už potvrdil animovaný spin-off Stranger Things: Tales From 85, který dorazí během příštího roku a na němž se opět podílejí tvůrci seriálu Matt a Ross Dufferovi.

Netflix představil spin-off seriálu Stranger Things. Animovaný seriál se jménem Příběhy z pětaosmdesátého filmová společnost uvede v roce 2026.

Ti zároveň pracují i na dalších projektech. V první polovině příštího roku plánuje Netflix uvést například nové sci-fi a hororové seriály The Boroughs a Something Very Bad Is Going to Happen.

Trailer, ze kterého mrazí

Je čas se rozloučit. Finále Stranger Things je tady. Závěrečný trailer slibuje velké emoce i definitivní konec. Jim Hopper navnadí tak, že 1. ledna nepůjdete spát, dokud se naposledy nevrátíte do městečka Hawkins.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

V Praze na trati z Holešovic do Roztok vlak srazil a usmrtil muže

ilustrační snímek

V Praze na trati z Holešovic do Roztok vlak dnes večer srazil a usmrtil muže. Kvůli nehodě nabraly zpoždění lokální i mezinárodní spoje. Vyplývá to z informací pražské zdravotnické záchranné služby a...

30. prosince 2025  21:22,  aktualizováno  21:22

