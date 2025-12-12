Seriály míří do kin ve velkém. Trend ukazuje, že se hranice mezi televizí a filmem rozplývá

Zrození alchymistky znovu připomíná trend, kdy se televizní obsah pokouší prorazit na filmovém plátně. Ať už jde o sestřihy epizod, pilotní filmy nebo projekty, které během výroby změní formát, studia napříč světem testují, co diváci ještě přijmou. Stranger Things či Armor Wars jsou jen nejnovějšími příklady.
Ve filmu Armor Wars, jenž měl být původně seriálem pro Disney+, se má objevit i Riri Williams alias Ironheart (na snímku).

Na třetí Princeznu zakletou v čase, tedy druhé pokračování úspěšné české fantasy pohádky z roku 2020, si fanoušci ještě rok počkají. Nyní však v kinech „řádí“ Zrození alchymistky, tedy příběh, který se rovněž odehrává v kouzelném fantasy světě Oberon, akorát o nějaký ten pátek dřív. Film se podle prvních kritičtějších ohlasů může opřít o bohaté filmové universum vytvořené předchozími dvěma díly, nicméně ani to podle mnohých kritiků nedokáže zakrýt fakt, že jde o sestřih čtyřdílného seriálu určeného pro televizní obrazovky. Věděli jste, že to ale není jediný příklad z posledních let, kdy seriáloví tvůrci zkusili svůj produkt poslat do kin?

Stranger Things

První příklad a rovnou podraz. Poslední epizoda páté a finálové řady retro hitovky Stranger Things se výjimečně podívá nejen na malé obrazovky, ale i do kin. Problém je však v tom, že se tak podle posledních informací stane nejspíš jen v USA a v Kanadě. Eleven a její parta se naposledy postaví Vecnovi ve stejný den, kdy se uzavře jejich příběh na Netflixu, tedy 1. ledna. Bude to vůbec poprvé, co se streamovací gigant k takovému kroku odhodlal. Premiéra epizody televizního seriálu v kinech a na streamovacích platformách současně nikdy předtím neproběhla. Pouze pokud šlo o novinářské projekce kupříkladu v režii Disneyho. Není bez zajímavosti, že promítání Stranger Things na plátnech kin přichází v momentě, kdy Netflix viditelně přehodnocuje svůj dlouholetý odpor ke kinodistribuci. Pomiňme nynější mediálně propíraný velký nákup studia Warner Bros. Služba před časem začala pouštět do kin vybrané tituly v omezené distribuci. Animovaným hitem K-Pop Demon Hunters počínaje a Frankensteinem Guillerma del Tora, dnešní čerstvou detektivní novinkou Na nože: Probuzení mrtvého muže či fantasy Letopisy Narnie konče.

Seriál Stranger Things se dočká finále nejen na obrazovkách Netflixu, ale i v amerických a kanadských kinech.

Iron Man bez Iron Mana

Příklad toho, kdy se tvůrci rozhodli poslat do kin slepenec několika epizod či jen tu nejočekávanější závěrečnou, už máme za sebou. V Hollywoodu se však stává i to, že se studio v průběhu produkce seriálu zalekne bobtnajícího rozpočtu či si začne příliš věřit a rozhodne se sérii epizod překopat do podoby celovečeráku. Tento osud nyní potkává Armor wars – marvelovku, která měla původně být jedním z větších titulů vznikajících pro platformu Disney+. Hlavní role se tu měl konečně dočkat Jamese Rhoades aka War Machine s tváří Dona Cheadlea, který v nespočtu předchozích snímků dělal druhé housle nejen slavnějšímu Iron Manovi (Robert Downey Jr.). Jenže tyto plány vzaly v roce 2022 trochu nečekaný filmový směr.

Děj měl dle původních plánů navazovat na seriál Tajná invaze (2023). War Machineovi měla pak sekundovat postava studentky Riri Williams alias hrdinky Ironheart v podání Dominique Thorne. Je otázkou, čeho se nakonec v kinech dočkáme. Seriály Tajná invaze a Ironheart totiž dopadly podle kritiků i diváků prachbídně. Má tedy tržebně smysl z nich těžit?

Nejznámější seriály v kinech

Původní pilotní díl/film ke kultovnímu sci-fi seriálu Battlestar Galactica z roku 1978 vysílali nejen v televizi. O rok později se objevil v upravené verzi v kinech.

  • Podobné to bylo v případě komiksového seriálového fiaska s názvem Inhumans. Úvodní dvouepizodová část seriálu šla v roce 2017 do kin coby celovečerák. Promítalo se i v tuzemsku, konkrétně v kinech IMAX.
  • Samostatnou kapitolou jsou anime seriály. Ty se totiž v kinech objevují přepracované do podoby celovečerních snímků celkem pravidelně. Příkladem za všechny budiž aktuální hitovka Demon Slayer.
  • Star Trek: Film z roku 1979 také vznikl z natočeného materiálu, jenž měl být původně uveden v televizi jako klasická sezona oblíbeného sci-fi seriálu.

