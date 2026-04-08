Posledním odtajněným jménem, které uzavírá letošní prestižní sestavu celebrit, se stal herec a zpěvák Vojtěch Dyk. Jeho účast v soutěži byla předmětem dlouhodobých spekulací, které Česká televize definitivně potvrdila až v závěru své nominační kampaně.
Soutěžící StarDance 2026: Kompletní sestava
Odhalování hvězdných tanečníků StarDance 2026 zahájila Česká televize na facebookovém profilu StarDance 30. března, kdy jako první představila zpěvačku Martu Jandovou. Letošní ročník však přinesl změnu v dramaturgii zveřejňování. Na rozdíl od minulých let, kdy dostávaly přednost dámy, byli tentokrát soutěžící obou pohlaví představováni střídavě.
|Jména soutěžících
|Profese
|Věk
|Marta Jandová
|Zpěvačka
|51 let
|Tomas Sean Pšenička
|Herec a muzikant
|21 let
|Sara Sandeva
|Herečka
|28 let
|Radek Štěpánek
|Tenista
|47 let
|Hana Dvorská
|Kaskadérka
|65 let
|Tomáš Matonoha
|Herec
|55 let
|Luciana Tomášová
|Herečka
|29 let
|Tomáš Polák
|Zpěvák
|46 let
|Petra Nesvačilová
|Herečka a režisérka
|40 let
|Vojtěch Dyk
|Herec a zpěvák
|40 let
Seznam osobností pro nadcházející ročník uzavřelo jméno Vojtěcha Dyka. Napínavé čekání diváků se nyní přesouvá k tiskové konferenci naplánované na 21. dubna 2026, kde Česká televize odtajní finální podobu tanečních párů.
Moderátoři a porota StarDance 2026
Zatímco složení soutěžících je již známo, obsazení poroty zůstává s výjimkou jednoho potvrzeného jména zahaleno tajemstvím. Kdo usedne v porotcovském křesle vedle obávaného kata Zdeňka Chlopčíka, je stále otázkou.
Očekává se, že večery budou opět provázet Marek Eben a Tereza Kostková, kteří jsou s formátem spjati od jeho počátku. Předpokládá se, že by start čtrnácté řady mohl připadnout na podzimní období v rámci víkendových večerů, kdy StarDance tradičně ovládá televizní prime-time, ačkoliv produkce oficiální termín zahájení prozatím nepotvrdila.