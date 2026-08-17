Za vznikem celého projektu stojí také producent a spoluautor scénáře Vítězslav Jandák ml. Zástupce produkční společnosti Rolling Media je jedním ze tří hlavních autorů filmového scénáře společně s Ondřejem Veverkou a Petrem Pelechem. Právě díky této filmové předloze mohl vzniknout i komiks.
Nejde tedy o klasickou adaptaci hotového filmu, ale o paralelní vyprávění jednoho mimořádného života dvěma různými cestami. Film nabídne divákům hrané scény, historické materiály a filmovou atmosféru, komiks zase možnost vstoupit do příběhu prostřednictvím dynamické kresby a vizuální zkratky. Film vzniká v koprodukci s Českou televizí a do kin vstoupí 27. srpna.
Příběh Josefa Františka vznikl současně jako komiks i filmové dokudrama. Proč jste se rozhodli vyprávět stejný příběh dvěma různými formami a co každá z nich dokáže nabídnout?
Od samého začátku jsme věděli, že příběh Josefa Františka má potenciál oslovit různé generace i různé typy publika. Proto jsme se rozhodli vyprávět ho dvěma médii, která se vzájemně doplňují, nikoli nahrazují. Filmové dokudrama umožňuje divákům silně prožít emoce, historický kontext i dramatické okamžiky Františkova života prostřednictvím hraných scén, archivních materiálů a především velmi působivé postprodukce. Komiks naopak nabízí přístupnější formu, jež může oslovit především mladší čtenáře nebo ty, kteří se o historii běžně nezajímají. Díky své vizuální dynamice dokáže zachytit akci i charakter hlavního hrdiny velmi bezprostředně. Naším cílem nebylo vytvořit dvě verze téhož, ale dva svébytné způsoby, jak přiblížit mimořádný osud člověka, jehož příběh si zaslouží být známý. Věříme, že kombinace filmu a komiksu pomůže dostat Josefa Františka k širšímu publiku a podnítí zájem o naši společnou historii.
Komiks nabízí velkou výtvarnou svobodu. Byla nějaká scéna nebo moment ze života Josefa Františka, u kterého jste si řekli „Tohle by na filmovém plátně bylo mnohem složitější než v kresbě“?
Komiks skutečně umožňuje větší výtvarnou stylizaci a volnost, zejména při zobrazování leteckých soubojů nebo dynamických akčních scén. Nešlo ale o to, že by některé momenty nešly natočit, spíše každé médium pracuje s jinými výrazovými prostředky. Komiks dokáže některé situace ztvárnit zkratkou a s větší vizuální nadsázkou, zatímco film staví především na autenticitě a emocích.
Kdybyste měli možnost posadit Josefa Františka ke stolu a vést s ním hodinový rozhovor, na co byste se ho zeptali jako první?
Zeptal bych se ho, co pro něj v rozhodujících okamžicích znamenala odvaha. Josef František dělal v životě řadu neobvyklých rozhodnutí a zajímalo by mě, co ho v těch nejtěžších chvílích skutečně pohánělo a jak s odstupem času hodnotil svou vlastní cestu. No a v závěru asi také na to, proč a čím tolik štval své nadřízené.
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Myslíte si, že komiksy mají v Česku potenciál přiblížit moderní historii lidem, kteří by si klasickou historickou knihu nikdy nepřečetli?
Určitě ano. V Rollingu věříme, že historii lze zprostředkovat různými formami a komiks je jednou z těch, které dokážou oslovit i publikum, jež by po klasické historické knize nesáhlo. Je to atraktivní a současně plnohodnotný způsob vyprávění. Spolupráce s kreslířem Kubou Duškem nás utvrdila v tom, že moderní historie může být pro mnoho lidí stále velmi zajímavá a díky komiksové formě často i přístupnější.
Na komiksu spolupracovalo několik autorů. Jak probíhala práce na scénáři a hlídali jste si, aby měl příběh jednotný tón a tempo?
Na komiksu od začátku úzce spolupracovali režisér a spoluautor scénáře filmu Petr Pelech a kreslíř Kuba Dušek. Petr připravil libreto, které se v průběhu práce společně rozvíjelo, ladilo a připomínkovalo tak, aby výsledný příběh fungoval jako komiks a zároveň zůstal věrný historickým faktům. Velkou oporou nám byl historik Jiří Rajlich a cenné podněty jsme získali také od našich partnerů v Polsku, kde je odkaz Josefa Františka vnímán mnohem intenzivněji než v České republice. Díky této spolupráci se podařilo udržet jednotný tón i tempo vyprávění.
Komiks může oslovit i mladší čtenáře. Myslíte, že právě tahle forma může vrátit do povědomí osobnosti československé historie, které dnešní generace už příliš nezná?
Věříme, že ano. I když to tak dnes možná nevypadá, mladé lidi historie zajímá, pokud je podaná srozumitelně a atraktivně. V Rolling Media chceme přinášet zajímavé, často méně známé kapitoly české historie, a proto vedle televizní a filmové tvorby vnímáme komiks jako přirozenou součást vyprávění. Do budoucna chceme oba formáty rozvíjet souběžně, protože věříme, že právě jejich propojení dokáže osobnosti, jako byl Josef František, přiblížit nové generaci.
Dokudrama kombinuje hrané scény s historickými fakty. Jak jste hledali rovnováhu mezi autenticitou a tím, aby film diváky opravdu vtáhl?
Zásadní bylo, že jsme projekt svěřili režisérovi Ondřeji Veverkovi, se kterým jsme už dříve úspěšně spolupracovali. Věděl jsem, že vyšel z dokumentární tvorby, ale zároveň se postupně vyprofiloval jako výrazný režisér s jasnou vizí, velkým pracovním nasazením a schopností vyprávět příběhy současným jazykem. Právě jeho cit pro autenticitu i dramatické vyprávění pomohl najít správnou rovnováhu mezi historickou věrností a atraktivitou pro diváka. Na filmu navíc pracoval převážně mladý tvůrčí tým, který dnes výrazně formuje televizní i filmovou tvorbu. Jsou to lidé, kteří ovládají řemeslo, přicházejí s novými nápady, nejsou svázáni zažitými postupy a mají chuť posouvat věci dál. Myslím, že právě tato kombinace zkušeností, energie a respektu k historii dala filmu jeho charakter.
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Jak náročné bylo přenést letecké souboje z období bitvy o Británii na plátno? Co pro vás představovalo největší produkční výzvu?
Největší výzvou nebylo samotné téma, ale realizační podmínky. Natáčeli jsme film s historickými letadly, která dnes buď vůbec neexistují, nebo se dochovala jen v několika málo exemplářích, často pouze jako muzejní exponáty. Měli jsme velké štěstí, že se do projektu zapojil Ivo Lukačovič a celý tým Leteckého muzea Točná, kteří nám poskytli pomoc v podobě zápůjčky hurricanu. Klíčovou roli pak sehrála triková postprodukce ostravského QQ Studia, díky níž se podařilo tyto legendární stroje znovu dostat do vzduchu a vytvořit věrohodné letecké souboje. Na vizuálních efektech pracujeme už více než rok a věřím, že výsledek diváci ocení, až film 27. srpna vstoupí do kin.
V srpnu jde film do kin. Jakému publiku je podle vás určen? Může oslovit i diváky, kteří se o druhou světovou válku běžně nezajímají?
Myslím, že film je určen opravdu širokému publiku. Velkou radost udělá všem, které fascinuje letectví, druhá světová válka nebo osudy československých pilotů, ale věříme, že osloví i diváky, kteří historické filmy běžně nevyhledávají. Je to příběh odvahy, odhodlání a výjimečného člověka. Zároveň si myslím, že je to ideální film pro táty se syny, ale i celé rodiny. Josef František byl nejúspěšnějším nebritským pilotem bitvy o Británii a jeho příběh si zaslouží připomenout. Budeme rádi, když diváci přijdou do kina nejen za silným filmovým zážitkem, ale také si společně připomenout jednu z významných kapitol našich dějin.