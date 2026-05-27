Sex v Holešovicích. Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Usadí se tady někdo z kultury?

Autor: Marek Peška
  4:19
„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje.
Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla vybavena trezorem na bankovky.

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla vybavena trezorem na bankovky. | foto: Metro

Dlouhá budova hned u vstupu do Holešovické tržnice zeje prázdnotou. Vedení městské firmy vyhlašuje výběrové řízení na nového provozovatele části Haly 18.

Soudní spory

Ještě před pár měsíci tu svítily červené neony, v 65 kamrlících s matracemi a sociálním zařízením holky nabízely sexuální radovánky. Město se před časem konečně zbavilo kontroverzního podniku, který tu několik let fungoval bez platné nájemní smlouvy. Vedení tržnice tak čelilo nejen kritice, že v městských prostorech jede provoz pro dospělé, ale také vznikala vysoká škoda za neplacení nájemného. Město s provozovatelem nevěstince vedlo několikaleté soudní spory.

Sexuální služby koncem ledna skončily na základě rozhodnutí soudního exekutora, který oznámil, že přistoupí k nucenému vyklizení bez dalšího odkladu. Provozovatel ještě před tím prostor Haly 18 opustil.

Uvnitř hampejzu

Co bude s halou dál? Deník Metro byl přímo uvnitř hampejzu. „Pokusíme se halu dočasně pronajmout tak, jak je. Nesmíme tu provádět žádné stavební úpravy, protože hala je takto kolaudována,“ říká programový ředitel Holešovické tržnice Michal Tošovský. Jakákoliv změna užívání těchto prostor je proces na několik let, do kterého vstupuje stavební úřad.

Stojíme v prvním patře, kde je několik chodeb s desítkami dveří do malých pokojíčků. Sem se vešla krátká podesta na matraci, toaleta a malá sprcha. Takových komůrek je tady přes šedesát. Výjimkou je několik větších pokojů, kde se s velkou pravděpodobností odehrávaly mnohem větší orgie. Novým nájemcům, kteří vzejdou z takzvaného open callu (viz box), budou také k dispozici bary a prostory zázemí bývalého nevěstince.

Co tady po něm zbylo? Našlo se tady několik krabic různých erotických pomůcek, pornokazet nebo plakátů. Zajímavý artefakt tam ještě je – trezor na bankovky v šéfově kanceláři – a v baru zavěšená diskokoule.

Tržnice ve špatném stavu

Během tříletého pronájmu novým zájemcům bude vedení Holešovické tržnice připravovat celou rekonstrukci haly. Podle Tošovského je čeká kaskáda složitých úkonů, které trvají několik let. Plánovaná rekonstrukce také zapadá do skládačky celkové obnovy celé tržnice v novém hávu. „Skutečností je, že tržnice je ve velmi špatném stavu,“ říká pro deník Metro Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště, které spravuje nejen samotné Výstaviště, ale právě také Holešovickou tržnici. Do obnov obou areálů přiteklo sedm miliard korun. Podle informací městské akciovky se takové investice vyplácejí.

Chcete ho?

  • Městská společnost Výstaviště Praha vyhlašuje otevřenou výzvu (Open Call) k podání návrhů na dočasné využití části Haly 18. Cílem je najít nájemce, kteří do kážou prostory aktivně, smysluplně a ekonomicky soběstačně využít v období před plánovanou celkovou rekonstrukcí objektu.
  • Záměr vychází z principů takzvané refill strategie, tedy dočasného využívání objektů před rekonstrukcí, a navazuje na Vizi rozvoje Holešovické tržnice do roku 2038 i Kulturní politiku hl. m. Prahy. Prostory jsou nabízeny ve stavu, v jakém je opustil předchozí uživatel, včetně platných kolaudačních rozhodnutí.
  • Nabídky lze odevzdat: osobně v Hale 5, poštou na adresu Bubenské nábřeží 306. Poslední den pro podání nabídek je 15. června do 13 hodin. Více na webu Holešovické tržnice.
