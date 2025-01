Sex ve městě bude v Praze. Autorka ikonického seriálu sem míří se svou show

Lístky jsou v prodeji v síti Ticketlive.cz. „Show je vlastně o tom, jak jsem tu knihu psala a jak tvrdě jsem se k ní dopracovala a proč vlastně vznikla postava Carrie Bradshaw. K tomu jsem ještě přidala něco z mého životního příběhu o tom, jak jsem se poprvé dostala do New Yorku,“ přibližuje Candace Bushnell, která svou kariéru začala na konci 70. let ve Studiu 54. „Do show jsem navíc ještě přidala pár choulostivých historek z dob covidu,“ doplňuje.

Kristin Davisová v nejnovější řadě seriálu Sex ve městě

Podle pořadatele Rolanda Horvatha přiblíží představení mnohem víc. „Candace Bushnell v představení pohovoří o své úspěšné kariéře, ženském přátelství, moderní lásce a o tom, co dnes znamená být nezávislou ženou. Diváky provede divokým vírem života v New Yorku, od Studia 54, Sexu ve městě až po Džungli rtěnek,“ shrnuje.