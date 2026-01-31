Sezona 2026 očima rybářských osobností. Popisují své sny i motivace, které je povedou k vodě

Pro někoho znamená rok 2026 honbu za životním rekordem, pro jiného návrat k dětským vzpomínkám, rodinné chvíle u vody nebo expedice do nejdivočejších koutů světa. Jaké mají plány pro tento rok významné osobnosti českého rybářství?
Rybářka Veronika Machová

Rybářka Veronika Machová | foto: Archiv V. M.

Rybář Matěj Houška
Rybář Honza Prchlík
Rybář Honza Hubka
Rybář David Fořt
David Koloušek se chystá do Finska na štiky

„Nejvíce se těším na výpravu do Finska, která proběhne na přelomu června a července a potrvá zhruba čtrnáct dní čistého chytání. Doufám, že se mi znovu podaří ulovit štiku dlouhou 118 cm, kterou jsem chytil na loňské i předloňské výpravě – pokaždé na úplně jiném revíru. Samozřejmě se pokusím svůj rekord vyrovnat, nebo ideálně ještě překonat. Zajímavé je, že v obou případech šlo vždy o poslední rybu celé výpravy, takže naděje opravdu nikdy neumírá. Chytám originálním stylem – objevuji nepřístupná jezera na gumovém člunu, kam se běžný rybář nedostane. Loni se mi dokonce podařilo chytit deset metrových štik za jediný den.“

Honza Hubka míří směr Predator Tour

Rybář Honza Hubka

„Nejvíc se asi těším na letošní závod Predator Tour v Holandsku, protože jde o jeden z největších závodů v celé Evropě. Účastní se ho přibližně 150 lodí, a právě loni jsem si během tréninku před tímto závodem chytil svůj osobní rekord – štiku o délce neuvěřitelných 129 cm. Snad se mi podobná ryba podaří i letos, ideálně přímo během závodu.“

Matěj Houška pojede za rybami z jihu na sever

Rybář Matěj Houška

„Musím přiznat, že svůj největší rybářský sen jsem si splnil už loni, kdy jsem vyrazil na expedici do vysněného Mongolska a podařilo se mi ulovit legendárního tajmena – pro mě nejvzácnější rybu naší planety. Samozřejmě mám ale ještě spoustu dalších snů a cílů, za některými z nich se vydám už v letošní sezoně. Čekají mě další zahraniční expedice, jejichž společným jmenovatelem bude setkání s rybami, které jsem dosud nikdy neulovil. Na jaře mě čeká nádherná lokalita v Chorvatsku a začátkem léta se po třech letech vrátím do své milované Skandinávie za králem norského moře – halibutem. Bude to vlastně taková pestrá cesta z jihu na sever a já se na ni neskutečně těším.“

Lukáš Krása se vrátí do míst jeho dětství

„V souvislosti s nadcházející sezonou 2026 se těším především na návrat k vodě jako takový – na vůni jarní přírody a celkovou atmosféru. Nyní je pro mě nejdůležitější být u vody, vnímat okolí, klid a na chvíli úplně vypnout od světa. Nejde mi o konkrétní rybu nebo rekord, ale o pocit zpomalení a skutečného prožitku. Rád bych se také vrátil na revíry, kde jsem rybařil jako dítě, a připomněl si své úplné začátky. Láká mě i vyzkoušet si znovu lov jiného druhu ryby na moři a posunout se zase o kus dál. Rybařina je pestrá a v podstatě nekonečná – a právě to mě na ní baví nejvíc.“

Zimní rybaření a pestré zarybnění. Středočeské revíry lákají rybáře po celý rok

Veronika Machová bude muškařit

„V nadcházející sezoně se chci víc věnovat muškaření, na které se opravdu těším. Ráda bych si letos navýšila osobní rekord pstruha potočního, zároveň se chci hodně zaměřit na štiky a ulovit nějakou přes metr. Velkým snem je pro mě také výprava do Slovinska, kde bych si chtěla konečně chytit hlavatku, která mi zatím chybí. A kdo ví, co dalšího ještě přijde – jsem hodně spontánní, takže je klidně možné, že těch výprav bude nakonec ještě víc.“

Hlavně zdraví, přeje si Honza Prchlík

Rybář Honza Prchlík

„Do sezony 2026 bych si přál především pevné zdraví a ideálně i stejnou dávku rybářského štěstí, jež mě provázela v sezoně minulé. Loni se mi u vody opravdu dařilo, zejména na jedné z našich největších přehrad. Právě tam povedou i letos nejčastěji mé rybářské kroky. Pevně věřím, že se mi ryba snů tentokrát skutečně podívá na břeh.“

Radek Filip plánuje vyrazit na Aljašku

„V každé sezoně mám rád tradiční věci, které se opakují. Vrchol hlavatkové sezony, pstruhové zahájení, velké zahájení dravců a třeba podzimní změnu času, po které zahajuju ostrou candátovou sezonu. Vůbec nejvíc se ale těším na letošní léto, kdy si chci splnit jeden z obrovských rybářských snů – s přáteli chceme vyrazit na Aljašku, půjčit si tam obytňák a jezdit s ním podle toho, kde budou táhnout lososi. Budeme poslouchat rádio, ve kterém tam hlásí, kde lososi táhnou, a podle toho se posouvat.“

Michal Kučera se těší na všechno

Rybář Michal Kučera

„Těším se na všechny pobyty u vody – a je úplně jedno, jestli půjde o krátké vycházky, kdy budu u vody úplně sám, nebo o velké závody u nás i v zahraničí, kde je naopak spousta lidí. Těším se na vody, které znám jako své boty, a možná ještě víc na ty, na nichž jsem nechytal.“

David Fořt bude objevovat vodu malé dcerce

Rybář David Fořt

„Úplně nejvíc se těším na společné chvíle strávené s mojí malou dcerou Karolínkou, kterou pomalu, ale jistě zasvěcuji do rybaření. Loni dostala svůj první bič a jdeme hezky od začátku – se splávkem a těstíčkem, stejně jako jsem k rybaření přišel já díky svému otci. Baví ji to, a to je pro mě ta největší odměna. Pokud jde o mé osobní rybářské cíle, prioritou pro následující roky je Novomlýnská nádrž pod Pálavou, kde bych chtěl ulovit rybu přes 30 kilogramů. Na Labi mám ulovené dvě ryby přes 28 kg, ale šance na „třicítku“ tam není příliš velká. Tenhle sen bych si rád splnil na Moravě, ke které mám velmi blízký vztah. Nechci si cestu zkracovat na soukromých revírech – tuhle rybu chci ulovit na svazové vodě. Právě tahle obrovská a nádherná vodní plocha je pro mě tou největší výzvou.“

Od paralympiády k rybníku. Život Zdeňka Krupičky mezi parahokejem a rybařením

David Havlíček zapomene na gauč

„Nejvíc se těším na každou jednotlivou vycházku k vodě. Právě tam zažívám pocit svobody, napětí, tajemství, a to vše na čerstvém vzduchu. Letos mě čeká i několik zahraničních výprav, z nichž každá bude unikátní, dobrodružná a v jiné části světa. Přesto se asi těším na všechny stejně. Nejsilnějším zážitkem bude zřejmě expedice do Mongolska, do panenské přírody pohoří Altaj – jedné z nejméně navštěvovaných oblastí země.

