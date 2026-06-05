Sezona dravců začíná! Právě v tomhle nadšení ale často vznikají zbytečné chyby: člověk dorazí k vodě, otevře krabičku a zjistí, že chybí oblíbená nástraha, šňůra je stará, háček tupý a podběrák zůstal doma.
O úspěchu rozhodnou detaily před odjezdem
Přední český vláčkař David Havlíček připomíná hlavně jednoduchou věc. „Příprava začíná doma, ne až na břehu. Nejhorší je zjistit u vody, že ryby berou právě na nástrahu, kterou už nemám. Před sezonou proto vždycky projdu krabičky, barvy, velikosti i nástrahy do horších podmínek,“ upozorňuje. Doporučuje tak zkontrolovat zásobu gum, woblerů, plandavek a rotaček, ale také to, zda má rybář nástrahy do kalné vody, hladinovky nebo jemnější varianty na opatrné ryby.
Není čas řešit tupý háček nebo starou šňůru
Stejně důležité jsou háčky. Tupý háček může znamenat krásný záběr, ale rybu, která spadne dřív, než se dostane do podběráku. Před zahájením sezony se vyplatí projít jigové hlavičky, čeburašky, čeburaškové háčky i trojháčky na woblerech. Rez, ohnuté hroty nebo slabé kroužky raději vyměňte hned. „Na háčku se nešetří. Když je tupý nebo zrezlý, může rozhodnout jedinou vteřinu souboje,“ doporučuje Havlíček.
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Pozornost si zaslouží i návazce. Na štiku patří spolehlivé lanko, na opatrnější ryby se hodí fluorocarbon. Karabinky musí držet, kroužky nesmí být načaté a v krabičce by měly být různé průměry i nosnosti. Nezapomeňte ani na šňůru v navijáku. Je-li chlupatá, stará nebo je jí na cívce málo, bude se hůř nahazovat a může prasknout v nejhorší chvíli. Naviják by měl jít hladce a brzda musí pracovat plynule. Samostatnou kontrolu si zaslouží prut. Prohlédněte očka, hlavně keramické vložky, sedlo navijáku i celkový stav blanku. Malá prasklina v očku dokáže při lovu poškodit šňůru.
Odměna? Třeba krásný albín!
„I když to zní obyčejně, podběrák, peán a metr nejsou doplňky navíc. Pomáhají rybu bezpečně podebrat, šetrně vyprostit háček a rychle změřit,“ doplňuje zkušený lovec dravců. Povinnou či praktickou výbavu si proto vždy ověřte podle konkrétního revíru.
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Před odjezdem k vodě se vyplatí zkontrolovat také tašku, vestu nebo ledvinku. Vejdou se do ní krabičky, doklady, kleště, náhradní návazce, pití i oblečení do deště? Nejen první den sezony bývá dlouhý a počasí ne vždy spolupracuje.
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A když máte vše připraveno, jste ve správnou chvíli na správném místě, tak se na vás může usmát svatý Petr a poslat na udici třeba krásného albína, kterého ulovil právě David Havlíček. Přesně takový úlovek připomíná, proč se vyplatí nepodcenit drobnosti. Velká nebo krásná ryba často nepřijde dvakrát – a připravený rybář má větší šanci, že ji zvládne od záběru až po bezpečné podebrání.