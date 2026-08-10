Letní shakespearovské slavnosti vstoupily do své druhé poloviny a od zítřka zvou diváky na druhou letní scénu na nádvoří Hudební a taneční fakulty AMU na Malostranském náměstí. Program zahájí Zimní pohádka, která se po osmi sezonách s festivalem rozloučí. Její poslední uvedení je naplánováno na sobotu 15. srpna. Následně se na scénu HAMU vrátí oblíbené Veselé paničky windsorské, které letos překročí hranici plnoletosti, neboť jsou na repertoáru neuvěřitelných osmnáct let. Sezonu na Malostranském náměstí pak uzavře populární komedie Marná lásky snaha.
Nikdo netušil, že se bude hrát tak dlouho
Scéna HAMU už tradičně rozšiřuje program na Pražském hradě a nabízí možnost zažít festival v magickém prostředí historické Malé Strany. Titulem, který druhou scénu otevře, je Zimní pohádka režiséra Pavla Kheka. Inscenace měla premiéru v roce 2019 a v průběhu let si získala pevné místo v programu i přízeň publika.
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„Když jsme Zimní pohádku připravovali, nikdo nejspíš netušil, že se bude hrát osm sezon. Stala se jednou z nejdůležitějších inscenací mé kariéry. Splnil jsem si díky ní sen zahrát si hlavní roli na Letních shakespearovských slavnostech a zůstane ve mně už navždy,“ říká představitel krále Leonta Michal Isteník.
Bolek Polívka a Simona Stašová ve svěží komedii
Po rozloučení se Zimní pohádkou převezmou scénu HAMU další oblíbené stálice. Chybět nebudou Veselé paničky windsorské s Bolkem Polívkou, Simonou Stašovou a Evou Režnarovou v hlavních rolích. Svěží komedie s notnou dávkou herecké nadsázky patří k nejdéle uváděným titulům Letních shakespearovských slavností a letos vstupuje do osmnácté sezony.
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„Diváci se na Veselé paničky vracejí díky energii, humoru a přátelství, které je z jeviště cítit,“ říká Simona Stašová.
Rozum nemá proti srdci žádnou šanci
Tečku pak na konci srpna udělá Marná lásky snaha, kterou diváci na HAMU uvidí od 24. do 30. srpna. Komedie plná slovních hříček a poetických pasáží vtáhne diváky do světa, kde rozum nemá proti srdci žádnou šanci. Jako francouzská princezna se na vás těší Martina Jindrová, Filip Březina se zhostí role navarrského krále Ferdinanda a nechybí ani Anna Kameníková, Lukáš Příkazký, Petr Čtvrtníček, Václav Kopta, Jiří Vyorálek, Lucie Polišenská a řada dalších skvělých herců.
Program na Letní scéně HAMU poběží od 11. do 30. srpna, celé Letní shakespearovské slavnosti pak vyvrcholí na Pražském hradě 5. září.