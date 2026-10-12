Někdo se před návštěvou klubu pečlivě rozhoduje, které boty ladí ke košili. Tentokrát bude důležitější otázka, jestli máte doma něco v barvě oblíbeného zlobra. Do pražského OX Clubu totiž míří Shrek Rave, tedy večer inspirovaný světem zlobra, jeho upovídaného parťáka Oslíka a princezny Fiony. Koná se v sobotu a pohádkové kulisy propojí s elektronickou hudbou.
Cibule na tanečním parketu
Podle pořadatelů budou DJs během večera střídat techno, house, EDM a drum and bass se shrekovskými remixy. K tomu se přidají tematické projekce a vystoupení postav z filmového světa. Kdo si chce od tance odpočinout, může zkusit karaoke soutěž Far Far Away Idol.
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V programu jsou také taneční souboje a soutěž v pojídání cibule. Na baru pořadatelé avizují nápoj pojmenovaný Swamp Juice, tedy bažinný džus. Pořadatelé navíc za nejlepší převlek slibují cenu. Party je určená pouze dospělým.
Pátý Shrek dorazí příští rok
Zatímco pražská taneční bažina se otevře už tento víkend, na návrat zlobra do kin si fanoušci ještě počkají. Shrek 5 podle studia DreamWorks spatří světlo světa 30. června 2027. První díl šel do kin už před čtvrt stoletím, v roce 2001. Čtyři díly vydělaly ve světě dohromady téměř 2,9 miliardy dolarů (přes 60 miliard korun).