Statistiky mluví jasně. Jen během loňského prosince došlo v Česku v průměru k téměř dvanácti vloupáním denně. Celkové škody se vyšplhaly na více než 23 milionů korun. Právě kombinace hlučných oslav, častých odjezdů na chalupy či zimní dovolené a snížené pozornosti majitelů vytváří ideální podmínky pro trestnou činnost.
Prosinec patří dlouhodobě k nejvytíženějším měsícům z pohledu počtu vloupání. Významnou roli v tom hraje nepozornost lidí při odjezdech na silvestrovské oslavy nebo delší volno.
Petr Neuvirt, obchodní ředitel společnosti TOKOZ
Slabé místo? Vedlejší vstupy a balkonové dveře
Zloději si zpravidla vybírají cestu s nejmenším odporem. Vedle hlavních dveří proto bývají častým terčem také boční vchody, dveře do garáže nebo balkon. Právě tyto vstupy lidé často podceňují.
Odborníci doporučují používat certifikované bezpečnostní vložky alespoň ve třetí, ideálně čtvrté bezpečnostní třídě. „Takové zabezpečení dokáže pachatele výrazně zdržet, nebo ho od pokusu o vloupání úplně odradit. V rušné silvestrovské noci hraje každá minuta proti němu,“ vysvětluje Neuvirt.
Okna jako častý cíl
Neméně rizikovým místem jsou okna – zejména ta sklepní, garážová nebo malá okénka v koupelnách a technických místnostech, která lidé nechávají pootevřená kvůli větrání. I drobná nepozornost může zlodějům usnadnit cestu dovnitř.
Řešením jsou uzamykatelné okenní kliky, bezpečnostní fólie na skla nebo důsledné uzavření všech oken před odjezdem. Tyto prvky nejen zvyšují fyzickou ochranu, ale zároveň brání pohledům dovnitř objektu.
Pořádek doma i kolem domu
Zabezpečení nekončí u zámků. Nepořádek na zahradě, nářadí ponechané na terase nebo volně přístupné předměty mohou zlodějům posloužit jako nástroje k vloupání. Stejně tak viditelně odložené cennosti dávají jasný signál, že objekt stojí za návštěvu.
Peníze, šperky či důležitou elektroniku je vhodné uložit do domácího trezoru. Sportovní vybavení, kola nebo zahradní techniku lze zajistit pomocí kotevních systémů. „Sekundární zabezpečení lidé často podceňují, přitom může rozhodnout. Každá další překážka znamená čas navíc a vyšší riziko pro pachatele,“ dodává Neuvirt.
Sousedé a technologie jako spojenci
Dobré sousedské vztahy mohou sehrát klíčovou roli. Informovaný soused, který vybírá poštu nebo si všimne podezřelého pohybu, představuje účinný prvek ochrany.
Pomoci mohou i moderní technologie – chytré osvětlení, časovače, senzory pohybu nebo kamerové systémy s přístupem přes mobil. Odborníci ale zdůrazňují, že elektronické zabezpečení by mělo mechanické prvky doplňovat, nikoliv nahrazovat.
Opatrnost na sociálních sítích
Sdílení zážitků z dovolené v reálném čase může být lákavé, ale také rizikové. Veřejné informace o tom, že je domácnost prázdná, mohou nechtěně posloužit jako pozvánka pro zloděje. Fotky a videa je proto bezpečnější zveřejnit až po návratu.
Když už ke krádeži dojde
Pokud se po návratu setkáte s vyloupeným bytem nebo domem, je zásadní zachovat klid. Do narušených prostor nevstupujte, nic nepřemisťujte a okamžitě kontaktujte policii. Dokumentace škod a následné jednání s pojišťovnou jsou dalším nezbytným krokem.