Simpsonovi po 800 epizodách mění svůj úvod. Gaučové gagy ustupují příběhu

David Halatka
  17:00
Po více než třech dekádách se v kultovním seriálu Simpsonovi mění zavedené pořádky. Tvůrci začali omezovat slavné gaučové gagy, které byly po léta neodmyslitelnou součástí úvodní znělky. Důvodem je tempo vyprávění i tlak streamovacích platforem. Více o tématu přináší Jakub Vopelka z webu kinobox.cz.
Gaučové srandičky ztrácejí v dnešní době své opodstatnění. Technologiemi zhýčkané publikum má na platformách jiné nároky. | foto: 20th Century Fox Television

Simpsonovi to v únoru dotáhli na osm set epizod a navýšili vlastní náskok v čele nejdéle vysílaných animovaných sitcomů historie. Publikum si v aktuální sedmatřicáté sérii mohlo povšimnout například eliminace pověstných gaučových gagů, jimiž jednotlivé epizody odnepaměti začínaly – těsně po nich se na televizoru žluté rodinky objevila jména hlavních tvůrců a poté započal děj epizody.

Showrunner Matt Selman vysvětlil, že na situační gaučové fóry prostě není čas a že Simpsonovi, které čeká také druhý celovečerní film, se musí přizpůsobovat novému rozhraní.

Doposud se na začátku každého dílu společně sjížděli Simpsonovi domů před televizi. Gaučové gagy byly tradicí.

Pohodlíčko, které není zadarmo

Přestože samotné intro seriálu, v němž se pět členů nejsvéráznější rodinky Springfieldu sjíždí do společného obydlí před televizi, se v průběhu let variovalo, gaučové gagy byly tradicí mnohem stabilnější než Bartova úvodní doznání na školní tabuli. Homer, Marge, Maggie, Líza a Bart v závěru znělky usedli na milovanou pohovku a následoval několikavteřinový, místy ale klidně i půlminutový vtípek zejména na fyzické bázi. Gauč rodince nedal pohodlí zadarmo, ačkoli v jejích příbězích byl většinou nejvěrnějším parťákem a vděčným útočištěm.

Postmoderní humor a odkazy na jiné seriály

Do těchto gagů postupně zasahovaly postavy z jiných animovaných seriálů včetně Ricka a Mortyho a Simpsonovi vstoupili do zvláštní postmoderní fáze, kdy neskrývaně komentovali vlastní, dnes už skoro sedmatřicetiletý vývoj. V předělaném HD úvodu z roku 2009 tudíž Marge v garáži skutečně srazí Homera autem a její manžel prolétne dveřmi do baráku, což se v únorové epizodě číslo 800 (Irrational Treasure) promítlo i do gaučové scénky. Rodina se v ní posadila na pohovku a čekala na Homera, jenž se objevil celý od krve a hořekoval, že jej manželka srazila autem a těžce poranila.

Tvůrci vysvětlují změny: méně gagů, více příběhu

Takové srandičky ovšem podle Selmana, jenž na seriálu dělá od roku 1997, ztrácejí své opodstatnění. „Přál bych si, abychom měli čas na vtipný gaučový gag v každé epizodě, ale nebudu kvůli tomu zkracovat vyprávění příběhu,“ řekl současný hlavní tvůrce v podcastu Four Finger Discount. „Chci vyprávět ten nejlepší příběh, jaký můžeme, a k tomu budeme potřebovat dvacet minut a čtyřicet sekund.“ Selman naráží na to, že Simpsonovi jsou v zámoří stále vysíláni nejprve na stanici Fox, načež putují na streamovací platformy Hulu a Disney+. Podléhají tak restrikcím americké televize ohledně stopáže.

Tlačítko „přeskočit úvod“

To tvůrce nikdy netrápilo a zvládali odvyprávět přímo legendární zápletky – někdy dokonce gag cíleně prodloužili, když na hlavní příběh spotřebovali méně času. Selman má ale jiné nároky a z jedné strany pociťuje tlak, který se mu na streamu vlastně nijak nekompenzuje. Disney+ ostatně po vzoru HBO i Netflixu nabízí v přehrávači možnost „přeskočit úvod“, což v případě Simpsonových znamená poskočit rovnou na začátek příběhu, až za stále vzácnější gag. Jeho začlenění tedy po víc než třech dekádách spěje ke konci.

„Kdybych měl neomezené peníze, dal bych do každé epizody gaučový gag, který by se jen tak objevil ve streamingu a překvapil by vás, ale nejdřív musíme dát peníze do toho, co je v hlavním obsahu,“ vysvětlil Selman.

Od sitcomu k metafikci

Pro staré fanoušky to bude další důvod k definitivnímu odpisu seriálu, který svůj vrchol prožil v devadesátých letech. Simpsonovi už přestali vyprávět univerzální lidské příběhy (byť protkané americkou satirou) a stali se kousavou metafikcí, která si dělá srandu třeba z toho, že je zdánlivě nekonečná. V úvodní epizodě 36. řady s názvem Bartovy narozeniny ostatně umělá inteligence dostala za úkol napsat finální epizodu a dle Selmana se možnosti „řádného“ finále tímto dílem vyčerpaly. Simpsonovi v dohledné době neskončí, naopak se podruhé podívají do kin – dle současného rozvrhu v září 2027.

Gaučové fóry končí. Na ikonické gagy není čas.

Simpsonovi po 800 epizodách mění svůj úvod. Gaučové gagy ustupují příběhu

Gaučové srandičky ztrácejí v dnešní době své opodstatnění. Technologiemi...

Po více než třech dekádách se v kultovním seriálu Simpsonovi mění zavedené pořádky. Tvůrci začali omezovat slavné gaučové gagy, které byly po léta neodmyslitelnou součástí úvodní znělky. Důvodem je...

28. dubna 2026

