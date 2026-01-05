Důvodem zdražení je novela zákona o DPH, která se nově vztahuje i na služby SIPO. Česká pošta proto upravila ceník a k většině položek přibylo 21 procent daně. Změna se dotýká jak plátců, tak příjemců plateb.
Nejvíc zdražila hotovost na přepážce
Největší nárůst pocítí lidé, kteří SIPO platí v hotovosti na poště. Zatímco dříve zaplatili 28 korun, nyní je to 34 korun. Ani zákaznická karta už nepomůže tolik jako dřív – s ní vyjde platba na 27 korun místo původních 22.
Jak bezplatně zrušit SIPO? Jít na poštu je až ten poslední krok
Více zaplatí také ti, kteří hradí SIPO u doručovatele nebo využívají jednorázový příkaz k úhradě. Zdražení se ale nevyhnulo ani bezhotovostním variantám.
Přesné nové částky za jednotlivé varianty služby SIPO najdete v naší tabulce.
|SLUŽBA
|CENA V KČ
|Platba SIPO na přepážce včetně zaslání Platebního dokladu SIPO (v hotovosti)
|34
|Platba SIPO na přepážce včetně zaslání Platebního dokladu SIPO (v hotovosti) se zákaznickou kartou
|27
|Platba SIPO u doručovatele včetně zaslání Platebního dokladu SIPO (v hotovosti)
|39
|Platba SIPO uhrazená Jednorázovým příkazem k úhradě včetně zaslání Platebního dokladu SIPO (v hotovosti)
|22
|Platba SIPO Inkasem včetně zaslání Platebního dokladu SIPO – bezhotovostně poštou
|22
|Platba SIPO Inkasem včetně zaslání Platebního dokladu SIPO – bezhotovostně e-mailem
|7
|Vyhotovení Platebního dokladu SIPO nebo Upomínky neuhrazených plateb SIPO na vybrané platby
|7
|Vyhotovení Platebního dokladu SIPO – Hotovost z důvodu překročení inkasního limitu
|22
|Vyhotovení Potvrzení o uhrazených platbách SIPO
|měsíčního
|13
|čtvrtletního
|19
|pololetního
|31
|ročního
|61
|Zaslání Potvrzení o uhrazených platbách SIPO poštou
|22