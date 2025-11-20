SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

Autor: Pavla Žáková
  19:39
Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Sdružené inkasní platby obyvatelstva, zkráceně SIPO, v Česku využívají zhruba tři miliony lidí. Největší část z nich takto platí poplatky za rozhlas a televizi, přes SIPO lze ale hradit i další pravidelné platby: předplatné novin, daň z nemovitosti nebo třeba vodu a energie. Pokud patříte mezi lidi, kteří SIPO mají, měli byste zbystřit.

Od ledna 2026 začne platit novela zákona o dani z přidané hodnoty, která se dosud služby SIPO netýkala. Právě nová daň zvedne částku za SIPO o 21 procent, a to jak pro plátce, tak pro příjemce. Česká pošta, která službu zajišťuje, už zveřejnila nový ceník. Co v něm najdete?

Česká pošta prodá nemovitosti za více než dvě miliardy. Praha má zájem o jednu

Nové ceny SIPO 2026

Největší zdražení se týká plateb, které jsou v hotovosti na přepážce pošty. Lidé, kteří tento způsob využívají, si musí od ledna připravit 34 korun místo dosavadních 28. Se zákaznickou kartou mírně ušetří, zaplatí 27 korun (místo dosavadních 22). A připlatí si i ten, kdo má zařízené inkaso z účtu a výpis si nechává posílat elektronicky. Přesné nové částky za jednotlivé varianty služby SIPO najdete v naší tabulce.

Ceník SIPO od 1.1. 2026
SLUŽBACENA V KČ
Platba SIPO na přepážce včetně zaslání Platebního dokladu SIPO (v hotovosti)34
Platba SIPO na přepážce včetně zaslání Platebního dokladu SIPO (v hotovosti) se zákaznickou kartou27
Platba SIPO u doručovatele včetně zaslání Platebního dokladu SIPO (v hotovosti)39
Platba SIPO uhrazená Jednorázovým příkazem k úhradě včetně zaslání Platebního dokladu SIPO (v hotovosti)22
Platba SIPO Inkasem včetně zaslání Platebního dokladu SIPO – bezhotovostně poštou22
Platba SIPO Inkasem včetně zaslání Platebního dokladu SIPO – bezhotovostně e-mailem7
Vyhotovení Platebního dokladu SIPO nebo Upomínky neuhrazených plateb SIPO na vybrané platby7
Vyhotovení Platebního dokladu SIPO – Hotovost z důvodu překročení inkasního limitu22
Vyhotovení Potvrzení o uhrazených platbách SIPO
měsíčního13
čtvrtletního19
pololetního31
ročního61
Zaslání Potvrzení o uhrazených platbách SIPO poštou22

Ohlídejte si inkasní limit

Všem, kdo mají zřízenou platbu SIPO inkasem z účtu, připomínáme, že by si měli před koncem roku zkontrolovat nastavený limit inkasa. Jinak se může stát, že zvýšená částka za SIPO se přehoupne přes povolený limit a povinná platba z účtu neodejde.

Nezapomeňte, že letos v květnu se již zvyšovaly koncesionářské poplatky, takže limit, který se vám ještě na začátku roku zdál dostatečný, už takový být nemusí.

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortina 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí" hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Babiš ve Frýdku-Místku líčil plány příští vlády, prezidenta však komentovat odmítl

Šéf hnutí ANO a pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš na setkání se svými...

Plný sál ve Frýdku-Místku, zaplněný asi 150 lidmi převážně vyššího věku, přivítal Andreje Babiše. Bývalý a podle všeho i budoucí premiér během začátku dvoudenní cesty po regionu mluvil o prioritách...

20. listopadu 2025  19:52,  aktualizováno  20:05

Už je to tady! Na Míráku začaly tradiční Vánoční trhy.

vydáno 20. listopadu 2025  19:54

Zima, bláto a záložáci v akci. S armádou cvičili obranu ropných skladů

Vojáci a záložníci během cvičení Hradba 2025 ve Šlapanově na Havlíčkobrodsku...

Simulovaný útok ozbrojenců a dronů s výbušninami na ropný sklad ve Šlapanově na Havlíčkobrodsku. To bylo čtvrteční vyvrcholení třítýdenního cvičení armády a aktivních záloh Hradba 2025 na Vysočině.

20. listopadu 2025  19:52

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

9. listopadu 2025  7:12,  aktualizováno  20. 11. 19:31

Požár v penzionu v Plzni-Černicích způsobil škodu pět milionů korun

ilustrační snímek

V plzeňském městském obvodu Černice dnes hořelo v penzionu. Při požáru nebyl nikdo zraněn, všichni lidé dům opustili ještě před příjezdem hasičů. Škodu...

20. listopadu 2025  17:26,  aktualizováno  17:26

Tachov chystá architektonickou soutěž na nový dům místo Domu potravin na náměstí

ilustrační snímek

Patnáctitisícový Tachov vypisuje architektonickou soutěž na stavbu, která na náměstí nahradí bývalý Domu potravin. Čtyřpodlažní objekt je podle vedení města...

20. listopadu 2025  17:20,  aktualizováno  17:20

ANO v Blansku podle starosty předává informace opozici, koalice může skončit

ilustrační snímek

Koaliční partnery v Blansku čeká smírčí jednání. Tamní ANO podle starosty Jiřího Crhy (ODS) předává zavádějící informace opozici, Crha trvá na vysvětlení....

20. listopadu 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

Trafostanici v Břeclavi zdobí portrét Jožky Černého v tradičních vzorech

Trafostanici v BĹ™eclavi zdobĂ­ portrĂ©t JoĹľky ÄŚernĂ©ho v tradiÄŤnĂ­ch vzorech

Netradiční portrét zpěváka lidových písní Jožky Černého provedený lidovými ornamenty ode dneška zdobí transformátorovou stanici poblíž centra Břeclavi....

20. listopadu 2025  17:05,  aktualizováno  17:05

Na Střížkově, v parku hned u metra, se už bruslí.

vydáno 20. listopadu 2025  18:36

