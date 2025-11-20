Sdružené inkasní platby obyvatelstva, zkráceně SIPO, v Česku využívají zhruba tři miliony lidí. Největší část z nich takto platí poplatky za rozhlas a televizi, přes SIPO lze ale hradit i další pravidelné platby: předplatné novin, daň z nemovitosti nebo třeba vodu a energie. Pokud patříte mezi lidi, kteří SIPO mají, měli byste zbystřit.
Od ledna 2026 začne platit novela zákona o dani z přidané hodnoty, která se dosud služby SIPO netýkala. Právě nová daň zvedne částku za SIPO o 21 procent, a to jak pro plátce, tak pro příjemce. Česká pošta, která službu zajišťuje, už zveřejnila nový ceník. Co v něm najdete?
Nové ceny SIPO 2026
Největší zdražení se týká plateb, které jsou v hotovosti na přepážce pošty. Lidé, kteří tento způsob využívají, si musí od ledna připravit 34 korun místo dosavadních 28. Se zákaznickou kartou mírně ušetří, zaplatí 27 korun (místo dosavadních 22). A připlatí si i ten, kdo má zařízené inkaso z účtu a výpis si nechává posílat elektronicky. Přesné nové částky za jednotlivé varianty služby SIPO najdete v naší tabulce.
|SLUŽBA
|CENA V KČ
|Platba SIPO na přepážce včetně zaslání Platebního dokladu SIPO (v hotovosti)
|34
|Platba SIPO na přepážce včetně zaslání Platebního dokladu SIPO (v hotovosti) se zákaznickou kartou
|27
|Platba SIPO u doručovatele včetně zaslání Platebního dokladu SIPO (v hotovosti)
|39
|Platba SIPO uhrazená Jednorázovým příkazem k úhradě včetně zaslání Platebního dokladu SIPO (v hotovosti)
|22
|Platba SIPO Inkasem včetně zaslání Platebního dokladu SIPO – bezhotovostně poštou
|22
|Platba SIPO Inkasem včetně zaslání Platebního dokladu SIPO – bezhotovostně e-mailem
|7
|Vyhotovení Platebního dokladu SIPO nebo Upomínky neuhrazených plateb SIPO na vybrané platby
|7
|Vyhotovení Platebního dokladu SIPO – Hotovost z důvodu překročení inkasního limitu
|22
|Vyhotovení Potvrzení o uhrazených platbách SIPO
|měsíčního
|13
|čtvrtletního
|19
|pololetního
|31
|ročního
|61
|Zaslání Potvrzení o uhrazených platbách SIPO poštou
|22
Ohlídejte si inkasní limit
Všem, kdo mají zřízenou platbu SIPO inkasem z účtu, připomínáme, že by si měli před koncem roku zkontrolovat nastavený limit inkasa. Jinak se může stát, že zvýšená částka za SIPO se přehoupne přes povolený limit a povinná platba z účtu neodejde.
Nezapomeňte, že letos v květnu se již zvyšovaly koncesionářské poplatky, takže limit, který se vám ještě na začátku roku zdál dostatečný, už takový být nemusí.