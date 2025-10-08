Sbírání zápalkových nálepek je koníček, který nadšence baví již takřka sto let. Nejen ti čeští se o tomto víkendu, jako již každoročně, „slétnou“ do hlavního města.
„Naše říjnové setkání proběhne tradičně v pražské menze vysoké školy v Opletalově ulici, a to již tuto sobotu dopoledne,“ říká pro deník Metro zástupce svazu Milan Tomášek. Připomíná, že Český filumenistický svaz sdružuje nadšence nejen do zmiňovaných vinět, ale také související dokumentace, stojánků na zápalky a dalších s tím spojených předmětů.
Sirkař v sukních
Filumenie není jen o sbírání zápalkových nálepek, ale dobrá sbírka je podle Tománka vždy doplněna i informacemi a dalšími podklady.
„Víme tak, že v devatenáctém a dvacátém století na našem území existovaly desítky sirkáren, které řídili převážně muži. Přehled o všech výrobnách je nejlépe vidět z mapy, kterou vytvořil jeden z velkých sběratelů a filumenistických badatelů, pan František Šádek,“ komentuje Tománek a dodává, že mezi provozovateli sirkáren se při pohledu do historických análů zřídka objevují i ženy. „Často tuto živnost převzaly po svém zemřelém manželovi, ale bylo i několik těch, které samy byly těmi motory firmy,“ konstatuje Tománek.
Už dříve jsme na stránkách deníku Metro psali o Rosalii Ehrlich, pravděpodobně vůbec první výrobkyni zápalek u nás. Ta svoji živnost provozovala v Praze Karlíně už v roce 1836, tedy tři roky před tím, než zahájil v Sušici výrobu zápalek slavný Vojtěch Scheinost. „Více o jejích osudech se lze dočíst na stránkách Českého filumenistického svazu. Je nicméně až neuvěřitelné, že tato žena stačila porodit deset dětí, a přesto zvládnout podnikání,“ diví se Tománek.
Za vším hledej ženu
Nejslavnější jména v sirkařství jsou Vojtěch Scheinost a Bernard Fürth. I tady ale podle Tománka za vším hledej ženu. „V případě Scheinosta ta žena stála na začátku jeho podnikání – byla to Marie Urbancová, která pracovala ve Vídni u Stefana Röhmera, který je považován za jednoho ze zakladatelů výroby sirek. Tady Marie pravděpodobně pomáhala při míchání zápalné směsi a znala tak tajemství této výroby. To sdělila svému muži Vojtěchu a společně se pak vrátili do Sušice, kde začali v roce 1839 vyrábět sirky ve velkém,“ popisuje pro deník Metro Tománek.
Druhé známé jméno, Bernard Fürth, stojí za největším rozmachem sirkařství u nás. „Fürth velice dobře odhadl potenciál výroby sirek, a tak postupně od Scheinosta výrobu převzal a začal ji razantně rozšiřovat. Jeho výrobky brzy směřovaly nejen do zemí rakousko-uherské monarchie, ale i za moře. Jeho práci ale překazila epidemie cholery, na kterou zemřel v roce 1849 ve věku pouhých 52 let,“ vypráví Tománek s tím, že i tady se objevuje další žena, která byla dosud v pozadí, tedy jeho manželka Agnes.
„Ta se musela se smutnou situací nejen vyrovnat, ale hlavně nechtěla nechat padnout dobře rozjetou firmu, takže ji spolu se svými dvěma syny převzala. A řídila ji velice dobře až do roku 1868, kdy z vedení firmy ve svých 67 letech odstupuje,“ doplňuje Tománek.
Z dalších významných „sirkařek – vdov“ lze jmenovat například Marii Hladíkovou, která převzala po smrti svého manžela sirkárnu v Praze. Je známa i jedna zápalková nálepka, velice podobná jiné slavné vinětě od firmy J. Mareš. Ta se ale bohužel nedochovala v reprezentativní kvalitě. „Více nálepek se dochovalo po další vdově, tedy Marii Slavíkové v Nekoři, která vyráběla sirky ještě řadu let po smrti svého manžela, a tak se dochovaly i zápalkové nálepky s jejím jménem,“ vysvětluje Tománek. Dále lze jmenovat Barboru Adamcovou v Kunčicích, Karolinu Ošťádalovou v Husinci nebo Eleonoru Vašákovou v Heřmanově Městci.
Jediná žena v názvu
Průkopnicí byla i jediná žena, která byla u nás oficiálně uváděna v názvu firmy, i když šlo jen o iniciály, spolu se svým manželem Marcusem. Byla to Theresie Ries, která spoluvlastnila prostějovskou továrnu M & T Ries, Erste Hanna-Dampf-Zündwaarenfabrik in Prosnitz.
„Ženy v sirkařství tak napsaly svoji nesmazatelnou stopu a my jsme rádi, že v Českém filumenistickém svazu jsou také ženy – sběratelky. Sběratelství zápalkových nálepek tak není jen doménou mužů, jak by se mohlo na první pohled zdát,“ uzavírá pro Metro Tománek.