Sirkárny provozovaly i ženy. Nešlo jen o vdovy, říká pro deník Metro filumenista Milan Tomášek

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  10:08
Věděli jste, že je Praha odpradávna mekkou sběratelů zápalkových nálepek, takzvaných filumenistů? Důkazem tohoto tvrzení budiž nejen bádání historiků, podle kterých byl kolébkou sirkařství svého času pražský Smíchov, ale i fakt, že se do hlavního města každý rok sjíždějí sběratelé nejen z Česka a Slovenska, ale i Rakouska, Nizozemska a dalších zemí.
Marie Slavíková v Nekoři vyráběla sirky ještě mnoho let poté, co firmu zdělila...

Marie Slavíková v Nekoři vyráběla sirky ještě mnoho let poté, co firmu zdělila po zesnulém manželovi. | foto: Český filumenistický svaz

Nálepka od firmy J. Mareš je podobná těm, které vyráběla sirkárna pod vedením...
Reklamní článek o sirkárně Rosalie Ehrlich z roku 1836
Před zhruba sto lety se objevily zprávy o tom, že někdo sbírá nálepky či...
Milan Tomášek je z Rokycan. Ve svazu dělá i pokladníka.
5 fotografií

Sbírání zápalkových nálepek je koníček, který nadšence baví již takřka sto let. Nejen ti čeští se o tomto víkendu, jako již každoročně, „slétnou“ do hlavního města.

„Naše říjnové setkání proběhne tradičně v pražské menze vysoké školy v Opletalově ulici, a to již tuto sobotu dopoledne,“ říká pro deník Metro zástupce svazu Milan Tomášek. Připomíná, že Český filumenistický svaz sdružuje nadšence nejen do zmiňovaných vinět, ale také související dokumentace, stojánků na zápalky a dalších s tím spojených předmětů.

Sirkař v sukních

Filumenie není jen o sbírání zápalkových nálepek, ale dobrá sbírka je podle Tománka vždy doplněna i informacemi a dalšími podklady.

„Víme tak, že v devatenáctém a dvacátém století na našem území existovaly desítky sirkáren, které řídili převážně muži. Přehled o všech výrobnách je nejlépe vidět z mapy, kterou vytvořil jeden z velkých sběratelů a filumenistických badatelů, pan František Šádek,“ komentuje Tománek a dodává, že mezi provozovateli sirkáren se při pohledu do historických análů zřídka objevují i ženy. „Často tuto živnost převzaly po svém zemřelém manželovi, ale bylo i několik těch, které samy byly těmi motory firmy,“ konstatuje Tománek.

Před zhruba sto lety se objevily zprávy o tom, že někdo sbírá nálepky či krabičky od sirek. Před 57 lety se sběratelé sdružili ve svazu.

Už dříve jsme na stránkách deníku Metro psali o Rosalii Ehrlich, pravděpodobně vůbec první výrobkyni zápalek u nás. Ta svoji živnost provozovala v Praze Karlíně už v roce 1836, tedy tři roky před tím, než zahájil v Sušici výrobu zápalek slavný Vojtěch Scheinost. „Více o jejích osudech se lze dočíst na stránkách Českého filumenistického svazu. Je nicméně až neuvěřitelné, že tato žena stačila porodit deset dětí, a přesto zvládnout podnikání,“ diví se Tománek.

Za vším hledej ženu

Nejslavnější jména v sirkařství jsou Vojtěch Scheinost a Bernard Fürth. I tady ale podle Tománka za vším hledej ženu. „V případě Scheinosta ta žena stála na začátku jeho podnikání – byla to Marie Urbancová, která pracovala ve Vídni u Stefana Röhmera, který je považován za jednoho ze zakladatelů výroby sirek. Tady Marie pravděpodobně pomáhala při míchání zápalné směsi a znala tak tajemství této výroby. To sdělila svému muži Vojtěchu a společně se pak vrátili do Sušice, kde začali v roce 1839 vyrábět sirky ve velkém,“ popisuje pro deník Metro Tománek.

Milan Tomášek je z Rokycan. Ve svazu dělá i pokladníka.

Druhé známé jméno, Bernard Fürth, stojí za největším rozmachem sirkařství u nás. „Fürth velice dobře odhadl potenciál výroby sirek, a tak postupně od Scheinosta výrobu převzal a začal ji razantně rozšiřovat. Jeho výrobky brzy směřovaly nejen do zemí rakousko-uherské monarchie, ale i za moře. Jeho práci ale překazila epidemie cholery, na kterou zemřel v roce 1849 ve věku pouhých 52 let,“ vypráví Tománek s tím, že i tady se objevuje další žena, která byla dosud v pozadí, tedy jeho manželka Agnes.

„Ta se musela se smutnou situací nejen vyrovnat, ale hlavně nechtěla nechat padnout dobře rozjetou firmu, takže ji spolu se svými dvěma syny převzala. A řídila ji velice dobře až do roku 1868, kdy z vedení firmy ve svých 67 letech odstupuje,“ doplňuje Tománek.

Nálepka od firmy J. Mareš je podobná těm, které vyráběla sirkárna pod vedením vdovy Marie Hladíkové.

Z dalších významných „sirkařek – vdov“ lze jmenovat například Marii Hladíkovou, která převzala po smrti svého manžela sirkárnu v Praze. Je známa i jedna zápalková nálepka, velice podobná jiné slavné vinětě od firmy J. Mareš. Ta se ale bohužel nedochovala v reprezentativní kvalitě. „Více nálepek se dochovalo po další vdově, tedy Marii Slavíkové v Nekoři, která vyráběla sirky ještě řadu let po smrti svého manžela, a tak se dochovaly i zápalkové nálepky s jejím jménem,“ vysvětluje Tománek. Dále lze jmenovat Barboru Adamcovou v Kunčicích, Karolinu Ošťádalovou v Husinci nebo Eleonoru Vašákovou v Heřmanově Městci.

Jediná žena v názvu

Průkopnicí byla i jediná žena, která byla u nás oficiálně uváděna v názvu firmy, i když šlo jen o iniciály, spolu se svým manželem Marcusem. Byla to Theresie Ries, která spoluvlastnila prostějovskou továrnu M & T Ries, Erste Hanna-Dampf-Zündwaarenfabrik in Prosnitz.

Marie Slavíková v Nekoři vyráběla sirky ještě mnoho let poté, co firmu zdělila po zesnulém manželovi.

„Ženy v sirkařství tak napsaly svoji nesmazatelnou stopu a my jsme rádi, že v Českém filumenistickém svazu jsou také ženy – sběratelky. Sběratelství zápalkových nálepek tak není jen doménou mužů, jak by se mohlo na první pohled zdát,“ uzavírá pro Metro Tománek.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Krásná chystá levné bydlení pro seniory, kteří už nezvládají udržovat svůj dům

Obec Krásná na Chebsku chystá stavbu komunitního domu pro seniory. Cílem je vyhovět zvýšené poptávce po finančně méně náročném bydlení a umožnit seniorům, kteří v lokalitě žijí, aby i ve stáří mohli...

8. října 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Sirkárny provozovaly i ženy. Nešlo jen o vdovy, říká pro deník Metro filumenista Milan Tomášek

Věděli jste, že je Praha odpradávna mekkou sběratelů zápalkových nálepek, takzvaných filumenistů? Důkazem tohoto tvrzení budiž nejen bádání historiků, podle kterých byl kolébkou sirkařství svého času...

8. října 2025  10:08

Mladí politici se teď hlásí o slovo. Nejdu do Sněmovny mlčet, říká Slovák

Do Sněmovny zamíří ze Zlínského kraje i mladá generace politiků. Reprezentuje ji Václav Pláteník z KDU-ČSL, Hana Ančincová z Pirátů nebo Štěpán Slovák z ODS. Ten je jejím členem už od svých osmnácti...

8. října 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Opilý mladík machroval před děvčaty, z centra Plzně si udělal závodiště

Mladý opilý šofér, mercedes a děvčata v autě. To je nebezpečná kombinace, která stojí za pondělním nočním řáděním teprve dvacetiletého řidiče v centru Plzně. S mercedesem vjel do zákazu vjezdu přes...

8. října 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Sdružení nájemníků ČR spustilo online kalkulačku pro výpočet úroků z kauce

8. října 2025  9:46

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Diskuse o rostoucích kyberútocích

8. října 2025  9:42

Rány klackem i kopance. Dva kluci v Karviné brutálně zbili spícího bezdomovce

Jen si chránil hlavu a křičel o pomoc. Bezdomovce v Karviné brutálně napadli kluci ve věku 15 a 16 let, kopali do něj a mlátili ho klacky. Policisté nakonec útočníky vypátrali, jeden z nich skončil...

8. října 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

V roce 2029 pojedou do Volar elektrické vlaky. Autoři petice chtějí víc úprav

Vlaky na takzvaných pošumavských tratích neumí konkurovat autobusům. Upozorňují na to autoři petice, kteří navrhují úpravy, aby se situace zlepšila. Ministerstvo dopravy představilo modernizaci úseku...

8. října 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Clean tech produkty otevírají dveře českému exportu do zemí mimo EU

8. října 2025

Policie v Ústí spojí oddělení. Personálně posílíme a budeme pružnější, slibuje

Státní policie připravuje organizační změnu, která se dotkne dvou obvodních oddělení v Ústí nad Labem – Krásného Března a Neštěmic. Nově budou obě lokality spadat pod jedno společné obvodní oddělení...

8. října 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Account manažer/-ka – ČTK Protext

8. října 2025  8:46

Zemřel aktivní nestor jihlavských architektů Zdeněk Baueršíma, bylo mu 91 let

Ve věku 91 let zemřel v pondělí 6. října významný jihlavský architekt Zdeněk Baueršíma. Portál iDNES.cz o tom informovala příslušnice architektovy rodiny. Narodil se 21. března 1934 v Jihlavě. V...

8. října 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.