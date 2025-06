Iveta Benáková, redaktorka a editorka „Ve skupině holek kluky zdrbneme od hlavy až k patě, zepředu i zezadu,“ přiznává Iveta. Široká ramena

Vědomě určitě ne, každopádně když nad tím tak přemýšlím, tak široká ramena jdou ruku v ruce s tím, že je muž urostlý, tudíž vzbuzuje pocit bezpečí. Něco na tom bude. Odhalená předloktí

Myslím, že to nejspíš pramení z takové letní ležérní módy á la Francouzi. Všimněte si, že i když je velké teplo, tak třeba právě francouzští muži nosí k letním kalhotám lehké lněné nebo jiné košile s dlouhým rukávem, který si pak ležérně vyhrnou. A jo, vypadá to lépe než tričko nebo rovnou košile s krátkým rukávem. Padnoucí oblek

Každý muž v obleku vypadá skvěle a možná proto, že se nepohybuji v pracovním prostředí, kde by to patřilo k povinnému každodennímu dress codu, o to víc je mi to vzácné a líbí se mi to. Stačí i jenom košile. Kolegy chválím, když v tom výjimečně přijdou do práce, a i je prosím, aby tak činili častěji. Zatím jsem moc úspěšná nebyla. Vousy

Tohle přišlo s věkem. Když jsem byla mladší, líbila se mi hladká tvář, ale postupem času krátké, ale rozhodně upravené a pravidelně zastřihované vousy nebo strniště preferuji. Zadek

Když o tom tak přemýšlím, tohle není část těla, kterou bych na mužích nějak pravidelně skenovala, i když krásu umím ocenit i tady. Každopádně toto se mění ve skupině více holek, to kolemjdoucí kluky zdrbneme od hlavy až k patě, zepředu i zezadu. Jo, tyhle slepičí chvilky se někdy dějí i intelektuálkám. Ruce a nehty

Podvědomě ano, ale zase to, jak ruce hodnotím, záleží na okolnostech. Pokud vím, že daný chlap pracoval celý víkend na zahradě nebo v garáži na milovaném autě, dá se ledacos přejít, nejedná-li se o pravidelnost… Výška

Jak už jsem psala výše u širokých ramen, za mě je to určitě jeden z atributů přitažlivosti a vyplývá to taky z pocitu bezpečí a že se můžu schoulit. Já sama měřím 176 centimetrů, takže ideálně prostě o něco víc, nebo alespoň stejně, ale pak přijdou na řadu ta široká ramena. Vlasy

Rozhodně ano, ať už se mi účes líbí více, nebo méně, pořád lepší než nějaký zarostlý Rumcajs. Všechny ty na první pohled viditelné věci, jak se stará o vousy, nehty, vlasy, nemluvě o vůni, to bude teď v létě obzvlášť aktuální téma jak v práci, tak v MHD, vypovídají pro mě o tom, jaký je. Protože když se někdo nestará o sebe ani v těch atributech, které jsou na první pohled vidět, jak to potom má jinde? Jasně, může to být, jak říkává moje teta „navrch huj, uvnitř fuj“ jenom pro „haló efekt“, a i upravený vyvoněný chlapec nemusí být výhra, ale našlápnuto má lépe. Postava

Jak už jsem psala, pro mě je důležité, aby na sebe obecně dbal, toho si každý všimne hned, a může mít klidně i bříško. Ale trochu to s tím i souvisí. Chlap nemusí mít „six pack“, ale když je to tlustý a zanedbaný, nezaujme. Hlubší hlas

U žen se říká, že je chraplák sexy, ale hlas jako takový u chlapa jsem si ve své hlavě nikdy nehodnotila, nebo ne vědomě. Díky za tip, budu si toho víc všímat a dám vědět třeba někdy příště. Tereza Šimurodová, redaktorka a editorka „Někdo má rád jehně, jiný kozla. Ženský mozek má rovněž integrovaný skener na nehty,“ tvrdí Tereza. Široká ramena

Působí to mužně, silně a v ženách to může evokovat pocit, že když přijde apokalypsa, nebude potřeba hned volat hasiče. Ale přiznejme si, málokterá z nás se zamilovala jen proto, že někdo měl ramena jak věšák. Je to příjemný bonus, ne základní stavební kámen. Odhalená předloktí

Ženy to prý mají rády. Já osobně? Meh. Nikdy jsem se na to extra nesoustředila – dokud se tam teda nezačnou rýsovat žíly. To už je jiná pohádka. Padnoucí oblek

Tady nemám co dodat. V obleku je atraktivní i ten, kdo si doma neumí složit ani stoličku. Ten vizuální efekt, že muž v obleku ví, co dělá, je silnější než realita. Oblek klame tělem. A my ten klam milujeme. Vousy

Tohle je osobní. Někdo má rád jehně, jiný kozla. Já jsem jednoznačně tým vous. Působí to mužně, trošku drsně, ale zároveň upraveně – pokud ovšem nemáte na bradě zapletený copánek a tři drobky od snídaně. Strniště je takové ideální mezipatro mezi puberťákem a dřevorubcem. Zadek

Ach ano. Když se řekne „mužský zadek“, spousta žen se tváří jakože nic, ale přitom už hodnotí – při chůzi, v teplákách, v džínách, ve výpadu. Pevný zadek značí nejen svaly, ale i genetický jackpot. A ano, i ženy mají své zadko-centristické momenty. Ruce a nehty

Překvapivě důležitá věc. Možná si myslíte, že si toho nikdo nevšimne, ale ženský mozek má integrovaný skener na nehty a ruce. Čisté, upravené? Plusové body. Okousané, špinavé? Dík, příště. Výška

Já mám metr šedesát, takže mi stačí, když není chlap menší než já v podpatkách. Ale obecně platí, že ženy mají výšku spojenou s pocitem „převyšuje mě, chrání mě“. Vlasy

Nemusíte mít hřívu jak Tarzan. Ale je vidět, když se o sebe muž stará. Vlasy rámují obličej. Jde o to vypadat upraveně. Všímáme si. Tak si dejte pozor. Postava

Když je znát, že se hýbete, nesedíte jen u konzole a zvládnete třeba vynést koš bez zadýchání, je to fajn. Ženy oceňují tělo, které „funguje“. To, které umí zvednout krabici s vínem i přivrtat poličku. Funkční rovná se sexy. Hlubší hlas

Ano, hlubší hlas působí sexy. Dokud nezačne mluvit nesmysly. Mít muže s nádherným hlasem, který ale když promluví, jste raději, aby byl ticho, je jaksi neefektivní. Takže – hlas super, ale obsah musí držet krok. Šárka Marčanová, korektorka „Sportovci se nelíbí všem ženám, stejně jako se všem chlapům nelíbí prsaté ženy. Líbí se i bývalí hárošové, třeba Willis nebo Vašut,“ myslí si kolegyně Šárka. Široká ramena

Ráda bych řekla, že je to nepodstatné, ale obávám se, že se všechny rády, byť jen občas, podíváme... Odhalená předloktí

Líbí se mi předloktí a možná i taková ta rozhalenka u košile, ovšem někomu to zase přijde nevkusné. Padnoucí oblek

Určitě platí, že to ženám připadá atraktivní. Dokonce některé tvrdí, že se jim líbí uniformy. Vousy

Určitě. Strniště, teď spíš tedy vousáči, u dam vede spíše než hladké oholení. Zadek

Se zadkem to mám podobně jako se zmiňovanými rameny. I když nechci, vždycky se kouknu. Ruce a nehty

Já na to koukám. Nemusí to být francouzská manikúra, u chlapa, co maká rukama, to ani nejde, ale co je ti platný oblek, když máš špinavý ruce a okousaný nehty... Výška

Spoustě žen se líbí drobní chlapi. Je to asi klišé: vysokej a svalnatej drsňák! Vlasy

Tak je dobré, když jsou umyté. Samozřejmě pokud je tedy co mýt... Jinak spíš myslím, že se ženám líbí buď hárošové, anebo, jak to decentně říct – bývalý hárošové, třebas typ Bruce Willis či Marek Vašut... Postava

Sportovci se nelíbí všem ženám, stejně jako se všem chlapům nelíbí prsaté ženy, například. Hlubší hlas

Říká se, že ženský víc vnímají ušima a chlapi očima... Takže možná ano.