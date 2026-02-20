Sitcom Scrubs se po 17 letech vrací. Víme, kolik má nová série dílů a proč chybí údržbář

Legendární sitcom z lékařského prostředí je zpět. Desátá série oblíbeného seriálu Scrubs startuje 25. února 2026 a přináší návrat většiny původních hrdinů. Kolik bude mít nová řada dílů? Jak dlouhé epizody jsou? A vrátí se i údržbář? Přinášíme přehled všeho podstatného.
Tvoří Elliot a J.D. pár i v 10. sérii Scrubs?

Tvoří Elliot a J.D. pár i v 10. sérii Scrubs? | foto: American Broadcasting Company

Tod (Robert Maschio) chce od Johna „high five“.
Ve Scrubs se objeví i herečka Vanessa Bayer.
Turk (Donald Faison), J.D. (Zach Braff) a Elliott (Sarah Chalke)
Herečky Layla Mohammadi a Amanda Morrow patří mezi nové tváře 10. série Scrubs.
11 fotografií

Fanoušci čekali dlouhých 17 let. Mnozí už ani nedoufali. Scrubs se ale nakonec přeci jen vrací na obrazovky. Desátá série legendárního sitcomu z prostředí nemocnice Sacred Heart odstartuje ve středu 25. února.

Většina sérií Scrubs měla přes 20 dílů, poslední 9. série jich měla už jen 13 a teď je v plánu epizod pouze devět. Každý díl má stopáž přibližně 22 až 30 minut, tedy stejně jako u původní série.

Kde sledovat 10. sérii Scrubs?

Nové díly budou mít premiéru na stanici ABC. O den později se objeví na platformách Hulu a Disney+.

Do 10. série Scrubs se vrátí i doktor Cox. Hraje ho John C. McGinley.

Původní obsazení hlásí comeback

Dobrá zpráva pro fanoušky je ta, že se vrací většina hlavních postav.

V desáté sérii Scrubs se objeví:

  • Zach Braff jako J.D.
  • Donald Faison jako Turk
  • Sarah Chalke jako Elliot
  • Judy Reyes jako Carla
  • John C. McGinley jako Dr. Cox
  • Robert Maschio jako Todd
  • Phill Lewis jako Hooch

Tod (Robert Maschio) chce od Johna „high five“.

Které nové postavy přibudou?

Tvůrci přidávají i čerstvou krev v podobě nové generace lékařů a stážistů. Nové postavy ztvární například:

  • Vanessa Bayer
  • Joel Kim Booster
  • Layla Mohammadi
  • Amanda Morrow
  • David Gridley
  • Ava Bunn
  • Jacob Dudman
  • Michael James Scott
  • X Mayo

Seriál tak kombinuje nostalgii s generační obměnou, podobně jako tomu bylo v 9. sérii.

Nové postavy 10. série Scrubs

Vrátí se údržbář?

A teď otázka, která hýbe internetem. Kde je údržbář? Postava, kterou ztvárnil Neil Flynn, v prvním traileru chybí. A právě to vyvolalo mezi fanoušky bouřlivé reakce.

Podle Zacha Braffa je sám Flynn návratu otevřený, v úvodních devíti dílech se ale nejspíš jeho postava neobjeví. Mimo jiné i proto, že v době natáčení 10. série Scrubs byl zaneprázdněn jiným projektem. Tvůrci připouštějí, že pokud vznikne 11. série, chtěli by mu dát prostor.

Jaká je zápletka 10. série?

Oficiální synopse říká: J.D. a Turk znovu oblékají lékařské pláště. Medicína se změnila, stážisté se změnili, ale jejich přátelství zůstává.

A co je zatím zřejmé z trailerů? J.D. už nepracuje přímo v Sacred Heart, působí ale v nedaleké nemocnici. Do Sacred Heart se vrátí kvůli pacientovi. Jeho vztah s Elliot je zahalený otazníky, v traileru oba nemají snubní prsteny.

Turk (Donald Faison), Elliott (Sarah Chalke) a Carla (Judy Reyes)

Bude 11. série Scrubs?

Zatím není oficiálně potvrzena. Tvůrci ale otevřeně říkají, že pokud bude mít 10. série úspěch, pokračování je reálné. Právě případný návrat údržbáře či dalších původních postav by mohl být jedním z taháků další řady.

