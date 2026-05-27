Skandál, ovace i silná témata. Cannes ovládl gay příběh La bola negra a kontroverzní Fjord

Zlatou palmu letos získalo mrazivé rodinné drama Fjord režiséra Cristiana Mungia, které porotu zaujalo silným tématem střetu konzervativní výchovy a progresivní společnosti. Letošní Cannes ale nabídlo i další výrazné momenty. Obrovské ovace sklidilo španělské drama La bola negra s Penélope Cruz nebo nový film Andreje Zvjaginceva. Více o nejvýraznějších filmech a hlavních vítězích letošního festivalu přináší redaktor webu kinobox.cz Filip Šula.

Penélope Cruz v Cannes propagovala queer drama | foto: WWD.COM

Festival v Cannes je pro letošek za námi a opět nám nabídl počiny, o nichž se bude v nadcházející filmové sezoně hodně mluvit. Budou mezi ně patřit španělský film La bola negra, jenž se dočkal dvacetiminutového potlesku vestoje, i vítězný Fjord, jenž nastolil silné a rezonující téma o výchově dětí a střetu dvou odlišných kultur.

La bola negra a dvacetiminutový potlesk

Masivní úspěch zaznamenal španělský snímek La bola negra, který soutěžil v Cannes o Zlatou palmu. Svou festivalovou premiéru si odbyl 21. května v Grand Auditoriu Louis Lumiere a hned bylo jasné, že se bude řadit mezi nejpozitivněji přijímané snímky festivalu. Publikum mu totiž tleskalo vestoje plných 20 minut. Snímek se tak těsně přiblížil rekordní délce ovací, jež v Cannes obdržel jiný španělský počin, fantasy Guillerma del Tora Faunův labyrint. Tomu se v roce 2006 tleskalo o dvě minuty déle. Přesto se stále jedná o dosti výjimečný a emotivní moment.

Cruz dojala atmosféra, režiséři mluvili o právech

To je ostatně vidět i v přiložených videích, kde je zejména herečka Penélope Cruz ovacemi dojatá. Režiséři filmu Javier Ambrossi a Javier Calvo sklidili sice kratší, ale o to intenzivnější potlesk, když Ambrossi prohlásil: „Pro každého, kdo čeká, že slevíme z práv pro LGBTQ, mám špatnou zprávu.“ Je asi jasné, jaké bude téma filmu, ostatně titulní La bola negra neboli Černá koule má ve vyprávění konkrétní, ale i symbolickou funkci.

La bola negra: homosexualita a odmítnutí

Snímek se odehrává ve třech časových rovinách: v letech 1932, 1937 a 2017. Hrdiny jsou tři homosexuálové, které příběh propojuje skrze téma sexuality, touhy a nedokončené práce jistého španělského básníka Federica Garcíi Lorcy.

Název pochází od černé kuličky, symbolu odmítnutí. V Lorcově díle se mladý gay snaží dostat do prestižního pánského klubu v Granadě, kde se o jeho přijetí hlasuje pomocí bílých a černých kuliček. Předmět se tak ve filmu stává symbolem nepřijetí, perzekuce a homofobie. Úspěch filmu pak neskončil pouze u ohromujícího potlesku. Režijní dvojice si totiž odnesla z Cannes cenu za nejlepší režii, kterou získala společně s Pawłem Pawlikowským, jenž porotu ohromil velebeným snímkem Fatherland.

Cenu za režii získali Ambrossi i Pawlikowski

Prestižní Zlatou palmu pro nejlepší film nakonec získal rumunský režisér Cristian Mungiu za mrazivé drama Fjord. Snímek se Sebastianem Stanem a Renate Reinsve pojednává o věřících manželech, kteří po přestěhování do Norska čelí podezření z fyzického trestání svých dětí. Počin otevírá nejen výrazná rodinná témata, ale zaměřuje se zejména na střet konzervatismu a progresivismu. Mungiu se tímto triumfem navíc dostal do výjimečné společnosti – je totiž teprve desátým tvůrcem, jenž získal Zlatou palmu již podruhé. Poprvé si pro výjimečné ocenění došel s dramatem Čtyři měsíce, tři týdny a dva dny.

Uspěli i Zvjagincev, Macchia a Efira

Mezi dalšími oceněnými z Cannes skončil snímek Minotaur v exilu žijícího ruského režiséra Andreje Zvjaginceva, který získal Velkou cenu. Cenu pro nejlepší herce obdrželi Emmanuel Macchia a Valentin Campagne, kteří si zahráli zamilované vojáky ve snímku Coward. Nejlepšími herečkami se staly Virginie Efira a Tao Okamoto za role v All of a Sudden.

