Festival v Cannes je pro letošek za námi a opět nám nabídl počiny, o nichž se bude v nadcházející filmové sezoně hodně mluvit. Budou mezi ně patřit španělský film La bola negra, jenž se dočkal dvacetiminutového potlesku vestoje, i vítězný Fjord, jenž nastolil silné a rezonující téma o výchově dětí a střetu dvou odlišných kultur.
La bola negra a dvacetiminutový potlesk
Masivní úspěch zaznamenal španělský snímek La bola negra, který soutěžil v Cannes o Zlatou palmu. Svou festivalovou premiéru si odbyl 21. května v Grand Auditoriu Louis Lumiere a hned bylo jasné, že se bude řadit mezi nejpozitivněji přijímané snímky festivalu. Publikum mu totiž tleskalo vestoje plných 20 minut. Snímek se tak těsně přiblížil rekordní délce ovací, jež v Cannes obdržel jiný španělský počin, fantasy Guillerma del Tora Faunův labyrint. Tomu se v roce 2006 tleskalo o dvě minuty déle. Přesto se stále jedná o dosti výjimečný a emotivní moment.
|
Jackie Chan a Chris Tucker znovu spolu? Brett Ratner chystá novou Křižovatka smrti
Cruz dojala atmosféra, režiséři mluvili o právech
To je ostatně vidět i v přiložených videích, kde je zejména herečka Penélope Cruz ovacemi dojatá. Režiséři filmu Javier Ambrossi a Javier Calvo sklidili sice kratší, ale o to intenzivnější potlesk, když Ambrossi prohlásil: „Pro každého, kdo čeká, že slevíme z práv pro LGBTQ, mám špatnou zprávu.“ Je asi jasné, jaké bude téma filmu, ostatně titulní La bola negra neboli Černá koule má ve vyprávění konkrétní, ale i symbolickou funkci.
La bola negra: homosexualita a odmítnutí
Snímek se odehrává ve třech časových rovinách: v letech 1932, 1937 a 2017. Hrdiny jsou tři homosexuálové, které příběh propojuje skrze téma sexuality, touhy a nedokončené práce jistého španělského básníka Federica Garcíi Lorcy.
|
Nová pravidla Oscarů. Více nominací pro herce a větší šance pro zahraniční filmy
Název pochází od černé kuličky, symbolu odmítnutí. V Lorcově díle se mladý gay snaží dostat do prestižního pánského klubu v Granadě, kde se o jeho přijetí hlasuje pomocí bílých a černých kuliček. Předmět se tak ve filmu stává symbolem nepřijetí, perzekuce a homofobie. Úspěch filmu pak neskončil pouze u ohromujícího potlesku. Režijní dvojice si totiž odnesla z Cannes cenu za nejlepší režii, kterou získala společně s Pawłem Pawlikowským, jenž porotu ohromil velebeným snímkem Fatherland.
Cenu za režii získali Ambrossi i Pawlikowski
Prestižní Zlatou palmu pro nejlepší film nakonec získal rumunský režisér Cristian Mungiu za mrazivé drama Fjord. Snímek se Sebastianem Stanem a Renate Reinsve pojednává o věřících manželech, kteří po přestěhování do Norska čelí podezření z fyzického trestání svých dětí. Počin otevírá nejen výrazná rodinná témata, ale zaměřuje se zejména na střet konzervatismu a progresivismu. Mungiu se tímto triumfem navíc dostal do výjimečné společnosti – je totiž teprve desátým tvůrcem, jenž získal Zlatou palmu již podruhé. Poprvé si pro výjimečné ocenění došel s dramatem Čtyři měsíce, tři týdny a dva dny.
|
Vetřelci ve 3D? James Cameron naznačil návrat legendárního sci-fi filmu do kin
Uspěli i Zvjagincev, Macchia a Efira
Mezi dalšími oceněnými z Cannes skončil snímek Minotaur v exilu žijícího ruského režiséra Andreje Zvjaginceva, který získal Velkou cenu. Cenu pro nejlepší herce obdrželi Emmanuel Macchia a Valentin Campagne, kteří si zahráli zamilované vojáky ve snímku Coward. Nejlepšími herečkami se staly Virginie Efira a Tao Okamoto za role v All of a Sudden.