Škoda Epiq vstupuje na trh: Cena startuje na 779 000 korunách, levnější verze dorazí později

Petr Holeček
  9:00
Mluvilo se o tom dlouho a všichni byli zvědaví. Teď už je to skutečnost. Škoda Epiq míří do prodeje. Nejlevnější elektrická škodovka startuje na 779 tisících, dostupnější verze dorazí později
Zavazadelník o objemu 475 litrů patří k tahákům nového epiqu. | foto: Petr Holeček, Metro.cz

EV ofenziva z Mladé Boleslavi. Škoda rozjela bitvu v elektromobilitě naplno. Jen den po světové premiéře spustila včera česká automobilka objednávky na svůj nový elektrický crossover Škoda Epiq, který se stává vstupní branou do světa bezemisní mobility s okřídleným šípem na kapotě.

Přestože se původně mluvilo o ceně kolem 620 tisíc korun, první zákazníci si budou muset připravit víc. Aktuálně dostupná vrcholná verze startuje na 779 tisících. Levnější základ dorazí až později po dokončení homologace.

Epiq je přitom pro Škodu zásadním modelem. Nejenže jde o nejdostupnější elektromobil značky, ale také o vůbec první vůz postavený na nové koncernové platformě MEB+ s pohonem předních kol. Automobilka tím jasně ukazuje, že chce oslovit širší skupinu řidičů a dostat elektromobilitu blíž běžným zákazníkům.

Na úvod jen nejsilnější verze

Do prodeje jako první vstupuje varianta Epiq 55, tedy nejsilnější provedení s výkonem 155 kW a baterií o kapacitě 55 kWh. K dispozici je ve výbavách Essence a Selection, obě navíc v časově omezené zaváděcí sérii Start.

Moderní digitální kokpit a překvapivě vzdušný prostor

Za základní provedení zákazníci zaplatí zmíněných 779 tisíc korun, lépe vybavená verze Selection přijde na 869 tisíc. Pro ty, kteří chtějí výraznější styl, připravila Škoda také limitovanou First Edition za 923 tisíc korun, jež přidává dvacetipalcová kola, černou střechu, oranžové designové akcenty a sportovně laděný interiér s červenými detaily.

Základní varianta Epiq 35, která má cílit na cenu okolo 619 tisíc korun, dorazí až na podzim. Nabídne menší baterii o kapacitě 38,5 kWh a výkon 85 kW. Vedle ní se objeví i prostřední verze Epiq 40 s výkonem 99 kW.

Dojezd přes 440 kilometrů

Vrcholné provedení Epiq 55 slibuje velmi solidní parametry pro každodenní provoz. Na jedno nabití ujede více než 440 kilometrů a díky DC nabíjení výkonem až 105 kW zvládne doplnit energii z 10 na 80 procent za pouhých 24 minut. Všechny verze podporují AC nabíjení výkonem 11 kW, takže noční dobíjení doma nebo v práci nebude problém.

Bohatá výbava už v základu

Novinka vstupuje do mimořádně nabitého segmentu. Jejím technickým sourozencem je Cupra Raval, která startuje na zhruba 649 tisících korunách. Podobně zamíří na trh také Volkswagen ID.Cross. Cenově níž zůstává například Dacia Spring, která ale nabízí jednodušší techniku i menší prostor. Silnou konkurencí bude také Hyundai Inster nebo čínský BYD Dolphin.

