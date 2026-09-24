Škoda Peaq na první jízdě: Obří SUV, které chce konkurovat prémiovým elektromobilům

Petr Holeček
Petr Holeček
  9:00
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Největší Škoda všech dob nabízí až sedm míst, obří kufr a na dlouhé cestě překvapivý komfort. | foto: Petr Holeček, Metro.cz

Největší Škoda všech dob nabízí až sedm míst, obří kufr a na dlouhé cestě překvapivý komfort. Elektrický Peaq jsme vyzkoušeli na rakouských silnicích i dálnici. Podívali jsme se také na ceny, dojezd a nový Epiq, který má být nejdostupnějším elektromobilem značky.

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Seznamte se. Peaq je největší Škoda všech dob. Měří téměř 4,9 metru, má rozvor skoro tři metry a v pětimístném uspořádání nabídne 935 litrů kufru. Zvenku je to pořádný macek, uvnitř ale překvapí, jak snadno se s ním žije.

Na rakouských silnicích ukázal Peaq hlavně svůj komfort. Podvozek dobře filtruje nerovnosti, řízení je lehké a přesné a v kabině panuje elektrické ticho. V zatáčkách samozřejmě cítíte, že vezete velké a těžké SUV, ale žádný autobus to za volantem není.

Největší Škoda všech dob nabízí až sedm míst, obří kufr a na dlouhé cestě překvapivý komfort.

Na dálnici směrem k Mnichovu je pak Peaq ve svém živlu. Klidný, tichý a pohodlný. Přesně takové auto, ve kterém zvládnete několik hodin bez potřeby vystupovat a protahovat záda.

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Prémiové ceny

Na českém trhu začíná Peaq 60 na 1 150 000 korunách. Má baterii 63 kWh, výkon 150 kW a pohon zadních kol. Číslovka v názvu tedy neudává kapacitu baterie, ale označuje výkonovou variantu.

Peaq 90 má 91kWh baterii, 210 kW a zadní pohon a stojí od 1 325 000 korun. Peaq 90x přidává druhý elektromotor, pohon všech kol a 220 kW, přičemž začíná na 1 395 000 korunách. Sportline je od 1 450 000 korun a nejvyšší Exclusive Selection pro verze 90 a 90x od 1 525 000 korun.

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A právě tady už Peaq přestává být „velká škodovka za lidové peníze“. V nejvyšší specifikaci stojí částku, za kterou zákazník očekává pořádnou porci komfortu a techniky. Pro srovnání: velká elektrická sedmimístná Kia EV9 začíná v Česku na 1 499 980 korunách a Hyundai Ioniq 9 na 1 764 990 korunách. Stejně jako Peaq nabízejí obří prostor, až sedm míst a elektrický pohon, jen každá značka k tomu přistupuje trochu jinak.

Kolik ujede a jak se nabije?

Peaq 60 zvládne podle WLTP přes 450 kilometrů, zatímco Peaq 90 se dostane přes 630 kilometrů a 90x ujede na jedno nabití přes 600 kilometrů. Právě devadesátka je přitom zajímavá kombinace velké baterie a zadního pohonu.

Na rychlonabíječce se Peaq nabíjí z 10 na 80 procent za 27 minut u 60 a za 28 minut u verzí s 91kWh baterií. Jinými slovy: zastávka na kafe a svačinu a můžete pokračovat. Samozřejmě jde o laboratorní údaje a skutečný čas závisí na nabíječce, teplotě baterie i jejím aktuálním stavu. My nabíjení nezkoušeli.

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Tohle není kufr. To je sklad

Prostor je jeho silná stránka. Ve druhé řadě je místa na rozdávání, kufr má 935 litrů a vpředu je dalších 37 litrů. Peaq navíc zvládne až sedm cestujících.

Největší Škoda všech dob nabízí až sedm míst, obří kufr a na dlouhé cestě překvapivý komfort.

A tak jsme udělali ještě jeden test. Vzali jsme matraci, kterou si Škoda nechává šít přímo na míru. Po sklopení zadních sedadel se dovnitř bez problémů vešla a vznikl prostor, který už se dá použít na přespání. Peaq není obytňák, ale na jednu noc pod hvězdami nebo na festivalu by posloužil překvapivě dobře.

Největší dojem nakonec nedělá výkon ani rozměry. Je to komfort. Peaq je obrovský, ale za volantem nepůsobí těžkopádně. A na dlouhé cestě dokáže být až nečekaně příjemným společníkem.

Jen za něj budete muset zaplatit. A u nejvyšších verzí už opravdu hodně. Na druhou stranu právě komfort, prostor a dojezd jsou důvody, proč Peaq dokáže konkurovat podstatně dražším elektrickým SUV.

Elektrická Škoda už nemusí stát milion

Škoda má nově elektromobil i pro ty, kteří nechtějí za elektrické SUV vysázet milion korun. Nejlevnější Epiq 40 Essence stojí 659 tisíc korun a stává se tak nejdostupnějším elektromobilem značky. Za tyto peníze dostanete kompaktní SUV s baterií o kapacitě 38,5 kWh, elektromotorem o výkonu 99 kW a pohonem předních kol. Podle homologace WLTP zvládne až 328 kilometrů na jedno nabití.

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Není to tedy dálniční maratonec na cestu z Prahy k moři bez zastávky, ale jako auto na každodenní dojíždění, nákupy, rozvoz dětí a běžné městské a příměstské ježdění dává jeho koncepce smysl. Epiq je dlouhý zhruba 4,1 metru, takže se s ním bude žít výrazně snadněji než s velkými elektrickými SUV, zároveň ale pořád nabídne zvýšený posed a praktičtější karoserii. A hlavně: cenovka 659 tisíc už je částka, která elektrické auto dostává mimo kategorii drahých hraček pro technologické nadšence. Škoda tím posouvá elektromobilitu do mnohem dostupnějšího pásma – a Epiq je v její nabídce přesně tím autem, které má elektrický pohon přiblížit běžnému zákazníkovi.

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