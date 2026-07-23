Škola lovu sumců: Jakub Holubec radí, jak správně vybavit prut a nepokazit první úlovek

Rybářský magazín   19:00
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Jakub Holubec a jeho zatím největší sumec, který měřil úžasných 274 centimetrů. | foto: JH

Od prutu po bezpečné puštění ryby. Uznávaný český sumcař pro rybářské čtenáře deníku Metro radí, jak sestavit funkční výbavu, správně zvolit nástrahu a vyhnout se chybám, které mohou stát nejen vysněný záběr, ale také zdraví úlovku. V článku prozrazuje své zkušenosti z vody, popisuje, na co si dát při lovu sumců největší pozor a vysvětluje, proč je šetrné zacházení s rybou stejně důležité jako samotné zdolání kapitálního úlovku.

Jakub Holubec patří k nejuznávanějším českým sumcařům. Ryba, která pro něj bývala tajemnou a téměř neobjevenou metou, ho přitahuje od dospívání. Prvního společného sumce, dlouhého 186 centimetrů, zažil už jako čtrnáctiletý. Na svého prvního vlastního sumce o délce 111 centimetrů pak čekal 27 nocí. Začátečníkům dnes připomíná, že cesta k úspěchu nevede přes nejefektnější techniku ani nejdražší výbavu, ale přes správně sladěný celek, jednoduchou montáž a trpělivost.

„Sumcařina pro mě byla nejvyšší meta, hlavně proto, že byla taková neobjevená. Ulovit výjimečnou rybu, která člověku zůstane v srdci, pro mě znamenalo dokázat si, že ryby opravdu chytat umím,“ vzpomíná Holubec.

Montáž na podvodní splávek. Tu zkušený sumcař doporučuje.

V současnosti je vybavení modernější a informací mnohem víc. Začátečník však snadno podlehne dojmu, že musí napodobovat nejatraktivnější záběry z videí. A právě tady vzniká první chyba.

Nezačínejte nejtěžší metodou

Sumce lze lovit přívlačí, vertikálně nebo s vábničkou, ale také ze břehu na podvodní splávek či trhací montáž. Aktivní lov je napínavý, ale pro nováčka často znamená nejdelší cestu k první rybě.

„Lov s vábničkou, vertikální metody nebo přívlač vypadají skvěle a jsou hrozně zábavné. Zároveň jsou to ale ty nejtěžší techniky. Pokud chcete sumce v krátkém čase oklamat umělou nástrahou, potřebujete už velkou porci znalostí,“ říká Holubec.

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Pro začátek doporučuje lov ze břehu: podvodní splávek, trhací montáž, případně jednoduchou položenou s chomáčem rousnic. „Kdo si chce ulovit sumce jakékoli velikosti, a hlavně si ten lov zkusit, tomu bych doporučil montáž na těžko s rousnicemi. Funguje a má nejmenší nároky na vybavení.“

Rybář se při ní naučí číst místo, kontrolovat nástrahu, rozeznat záběr a zvládnout první zdolávání.

Prut: univerzál kolem 2,7 metru

Na jednoduchou položenou lze použít silnější kaprový nebo těžší vláčecí prut. Pro pravidelný lov na podvodní splávek či trhačku už dává smysl skutečný sumcový speciál.

„Jako první sumcový prut bych hledal délku kolem 270 až 280 centimetrů. Pro podvodní splávek a trhačku by měla být deklarovaná zátěž zhruba 300 až 400 gramů,“ doporučuje Holubec. Čísla výrobců nejsou vždy přímo srovnatelná, důležitá je proto celková stavba blanku a dostatečná silová rezerva.

Příliš slabý prut prodlužuje souboj, zbytečně těžký a neohrabaný zase zhoršuje manipulaci. Délka okolo 2,7 metru nabízí ze břehu páku, kontrolu nad šňůrou i rozumnou ovladatelnost. Prut, naviják, šňůra a háček musí tvořit jeden celek – velký sumec rychle odhalí jeho nejslabší článek.

Naviják: rozhoduje kapacita

Začátečníkům Holubec doporučuje především smekací naviják ve velikosti zhruba 8 000 až 10 500. Důležitější než číslo modelu je však cívka. „Budeme používat šňůry o průměru 0,50 milimetru a větší, takže potřebujeme kapacitu alespoň 150 až 170 metrů, ideálně víc.“

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Smekací naviják umožňuje nahazovat, většina rybářů ho zná a rychleji s ním dobírá volnou šňůru. Multiplikátor naopak běžně pojme 250 až 300 metrů silné pletenky a výborně se ovládá při zavážení.

„Jednou rukou kontrolujete odvíjení a druhou můžete korigovat loď nebo motor,“ vysvětluje Holubec. Pro běžné nahazování ze břehu však není tak univerzální. Častý omyl je koupit mohutný naviják a pak doma zjistit, že se na něj množství silné šňůry nevejde. Kapacitu kontrolujte pro konkrétní průměr a ne jen podle názvu velikosti.

Šňůra: věřte průměru, ne obalu

Pro stacionární lov velkých sumců doporučuje Holubec pletenou šňůru o průměru 0,50 až 0,60 milimetru. Výrobci u ní často uvádějí nosnost kolem 60 kilogramů či více, tento údaj však nemusí být mezi značkami srovnatelný.

„Mnohem lepší je řídit se průměrem. Hmota šňůry je přednější než samotná nosnost udávaná výrobcem, která může být zavádějící,“ zdůrazňuje. Rezerva není potřeba jen proti přímému tahu. Silnější materiál lépe snáší kontakt s hranou, kamenem, dřevem nebo mušlemi. Oděr bývá větším nepřítelem než čisté přetržení. Nehledejte za každou cenu nejtenčí šňůru s nejvyšším číslem na obalu. Po kontaktu s překážkou, po zavážení i po větší rybě zkontrolujte první metry pletenky a všechny uzly.

Signalizace: rolničku nepodceňujte

Elektronický hlásič umí rybáře v noci probudit, Holubcovým favoritem ale zůstává rolnička. „Když používáte pořád stejný typ, naposloucháte si ho a poznáte i minimální pohyb špičky, aniž byste na prut viděli.“

Elektronika reaguje na různé pohyby podobně, zkušené ucho z rolničky pozná vítr, práci nástrahy i skutečný záběr. Funguje ovšem jen tehdy, když má rybář pruty stále pod kontrolou.

Nástrahy: jednoduchost a pohyb

Holubcův první společný sumec zabral paradoxně na kaprovou montáž s peletou, zatímco vedle ležel cíleně nastražený sumcový prut. Sumec je oportunista, pelety však Holubec pro cílený lov běžně nepoužívá. Začátečníkům doporučuje spíše rousnice nebo vhodnou nástražní rybu.

„Rousnice nastražuji tak, aby byly co nejvíc na volno a vytvořily přirozenou chobotnici, která se vlní. Sumec velmi dobře reaguje na vibrace,“ popisuje. Orientačně používá kolem osmi kusů podle velikosti. Každou propíchne jen jednou přes tužší část, aby konce zůstaly pohyblivé a nástraha nespadla.

Chomáč je nutné kontrolovat, protože ho okusují i jiné ryby. Nechat ve vodě celou noc nehybný zbytek nástrahy je častá chyba.

U nástražních ryb vychází Holubec z toho, co se v dané vodě přirozeně vyskytuje. Pro menší nástrahy kolem 25 centimetrů zmiňuje například plotici nebo perlína, pro větší sousto tlouště. Neplatí, že větší je vždy lepší. Velikost musí odpovídat očekávanému sumci, háčku, montáži i pravidlům konkrétního revíru.

Háčky: velikost určuje sousto

Holubec používá jednoháčky a jejich velikost přizpůsobuje nástraze. U nástražních ryb se pohybuje přibližně od 2/0 do 7/0.

„Většinou používám systém dvou jednoháčků. Dvojháčky a trojháčky vynechávám úplně. Nástražní ryba je upevněná na spodním menším háčku a několik centimetrů nad ním je větší volný háček. Když sumec nástrahu nasaje, zasekne se právě na ten horní.“Nosný háček tak nemusí být utopený v těle nástrahy a může se správně zachytit v tlamě. Spodní háček má rybu spolehlivě držet, horní musí odpovídat celému soustu.U rousnic rozhoduje objem chomáče: háček má být dost velký, aby na něm nástraha držela a pracovala, ale jeho oblouček nesmí zmizet v kompaktní kouli červů. Pro peletu by Holubec volil větší kaprový háček podle průměru nástrahy.

Tři montáže pro začátek

Nejjednodušší školou je položená na těžko s rousnicemi. Dá se nahodit ze břehu, nevyžaduje loď ani složitou prezentaci a může přinést i menšího sumce.Podvodní splávek zvedá nástrahu nade dno a nechává ji pracovat v proudu či nad překážkami. Trhací montáž ji drží v určeném místě pomocí slabšího odtrhového spojení; po záběru se pomocná část přetrhne a rybář zdolává na hlavní sestavě. Obě metody se hodí tam, kde musí nástraha zůstat přesně nad hranou, v proudu nebo u překážky.Začátečník by montáž neměl komplikovat množstvím doplňků. Musí vědět, k čemu slouží každý díl, a před nahozením či zavezením zkontrolovat háček, uzly, návazec, brzdu i průchod šňůry očky. U velké ryby už chybu z břehu neopraví.

Zdolávání: silná výbava chrání i rybu

Robustní náčiní není jen pojistkou úlovku, umožňuje také ukončit souboj rychleji. „Univerzální rada je zdolat rybu co nejrychleji. Čím déle ji vyčerpáváte, tím pomaleji se potom vzpamatovává,“ říká Holubec.Velkého sumce je nejlepší pomalu dovést do mělčí vody a odháčkovat ho tam. „Často je lepší rybu vůbec netahat do lodi, ale dovést ji k nejbližšímu břehu nebo plážičce a manipulovat s ní ve vodě.“Když už musí na palubu, je třeba ji natočit na bok, plynule podepřít a zabránit tvrdému pádu.

Poslední chyba může znehodnotit celý lov

Sumce nesmíte zvedat tlakem kolena do břicha, mačkat ani držet jen za jeden bod. „Nikdy si ho nepokládejte na koleno a nesnažte se ho kolenem zvedat. Když mu ho zaboříte do břicha, může to skončit špatně,“ varuje Holubec.

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Při krátkém zvednutí rybu podepřete oběma rukama, držte ji vodorovně a co nejblíž tělu i hladině. Ruce nepatří do žaber. U opravdu velkého kusu je bezpečnější fotografie ve vodě. Zásady šetrného pouštění doporučují omezit dobu na vzduchu, rybu nemačkat, velké jedince podpírat ve dvou bodech a vyhnout se suchým tvrdým povrchům.

Mokrá podložka z nenasákavého materiálu je pojistkou tam, kde rybu nelze nechat ve vodě. Fotografování musí být připravené – několik rychlých snímků a sumec zpět do vody.

Holubcových 27 nocí čekání na prvního vlastního sumce připomíná, že k této disciplíně patří trpělivost. „Když se to nakonec podařilo, věděl jsem, že sumec bude rybou číslo jedna minimálně pro následující roky.“ Respekt k rybě rozhoduje, zda její příběh bude pokračovat i po puštění.

Sumec velký v číslech

  • Silurus glanis je největší rybou českých vod a patří k největším sladkovodním rybám Evropy. Má protáhlé tělo bez šupin, širokou zploštělou hlavu, velkou tlamu, vousky a dlouhou řitní ploutev. Obývá především velké řeky, nádrže, slepá ramena a jezera. Je převážně nočním, příležitostným predátorem. Potravu hledá u dna i ve vodním sloupci.
  • Dvoumetrový sumec je mimořádná, ale reálná ryba. Zcela výjimečně se podaří ulovit sumce přes 270 centimetrů, kteříváží hodně přes 100 kilogramů. Starší vyprávění o čtyřmetrových či pětimetrových obrech vznikala z chybných měření a záměn údajů.
  • Věk silně závisí na teplotě a lokalitě. Ve střední a východní Evropě se sumci jen vzácně dostávají přes 20 let, doložen byl věk 33 let. Švédská studie však u jedince dlouhého 195 centimetrů odhadla asi 70 let, s širokou mírou nejistoty 50 až 112 let.
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