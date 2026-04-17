Skončí Daredevil za mřížemi? 2. řada Znovuzrození na Disney+ dráždí fanouškovské fantazie

Filip Jaroševský
Strážce streamu   14:00
To, že loňská první řada komiksového seriálu Daredevil: Znovuzrození svého času vůbec dorazila na platformu Disney+ ve sledovatelné podobě, lze bez přehánění označit za zázrak. Původně totiž šlo o projekt koncipovaný jako kompletní restart slepého superhrdiny, který však během produkce prošel výraznými změnami a začal se, velice stručně řečeno, postupně přetvářet v přímé pokračování „původního“ netflixového Daredevila. Kompromisním výsledkem, tedy mixem natočeného materiálu, který už nešlo zahodit, a nových na nostalgii sázících prvků, se stala devítidílná série, která v sobě umně kombinovala dva odlišné tvůrčí přístupy.
Charlie Cox a Krysten Ritter neboli Jessica Jones

Charlie Cox a Krysten Ritter neboli Jessica Jones | foto: NETFLIX

O to větší pozornost se nyní upíná k aktuální osmidílné druhé řadě, které se ujali zbrusu noví tvůrci. Zatím jsme z ní mohli oficiálně vidět celkem pět nabušených epizod, takže už se ví, že se opět zadařilo. Takhle nějak má vypadat sebevědomé a plnohodnotné pokračování oblíbeného seriálu.

Nová sezona seroše Daredevil: Znovuzrození nesměla chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Kingpin proti slepému zástupci práva

Nedá se nic dělat, musíme si nejprve shrnout události předcházející druhé řadě. Hlavním motivem seriálu Daredevil, který prostřednictvím tří nebušených sérií trendoval mezi lety 2015 až 2018 na platformě Netflix, byl boj rozložitého plešatého záporáka Wilsona Fiska alias Kingpina proti okostýmovanému slepému zástupci práva. Rudý ďábel se však loni obrodil na platformě Disney+, a jak fanoušci bojovníka ze špinavých ulic newyorské čtvrti Hell´s Kitchen dobře vědí, Daredevil před svým přestěhováním na Disney+ platil za nejlepší hraný seriál ze světa Marvelu vůbec.

Charlie Cox nově nosí kostým s ikonickou dvojicí déček

Na Netflixu to před lety musel zabalit společně s ostatními kolegy ze superhrdinského týmu Defenders (Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist a teoreticky i Punisher) pouze kvůli, řekněme, organizačním změnám.

O to nadšenější byli loni fanoušci z toho, že se po osmi letech a několika více či méně oficiálních nemastných neslaných návštěvách ve snímku Spider-Man: Bez domova (2021), a (fanoušky vcelku nenáviděném) rovněž právnickém seriálu She-Hulk: Neuvěřitelná právnička (2022), dočkal hrdina pokračování na domovské platformě Marvelu Disney+. A jak už jsem zmínil v úvodu, de facto čtvrtá řada s podtitulem Znovuzrození (Born Again) k velké radosti však nakonec stála za to.

Daredevil skončil s Netflixem a znovu se zrodil na Disney+. Fanoušky potěší, ale i nakrkne

Hrátky s čertem aneb s čerty nejsou žerty

I když mělo ukecané finále první řady k ideálu místy docela daleko, na druhou sezonu stihli tvůrci připravit půdu více než kvalitně. Fisk/Kingpin se nejen usalašil v roli ultimátního vládce New Yorku, ale skrze sérii manipulací, zastrašování a pořádně nevybíravých metod si ve městě postupně „uvařil“ mimo jiné i stanné právo, a to striktně podle vlastního receptu. Jeho AVTF jednotky nyní pod hlavičkou boje proti maskovaným samozvancům prohledávají ulice a zatýkají každého, kdo se jim postaví do cesty.

Daredevil: Znovuzrození

Matt Murdock/Daredevil tedy s pomocí Karen Page, se kterou se dali (opět) konečně dohromady i po romantické stránce, ve velkém rozjíždejí revolucionářské tažení proti starostově rostoucí fašistické totalitě. Ve hře je nově potopená loď plná zbraní, rádoby polepšený Bullseye, traumatizovaná psycholožka, soud se šermířem, boxerský zápas, a tak dále a tak dále. Příjemnou novinkou je i to, že Murdock v ostrém kontrastu s první řadou prakticky nesvléká kostým, který navíc nově zdobí dvojice ikonických déček. Akce a bitek obecně je tu také dostatek. Nejčerstvější flashbackovou epizodu, která se vrací ke kořenům, si dovolím ponechat stranou.

Avizovaná návštěva Daredevilovy superkámošky Krysten Ritter neboli Jessicy Jones má být pak už jen třešničkou na dortu. Tleskám a těším se na další epizody.

Proč (ne)koukat

Druhá řada Znovuzrození se vědomě vrací k základům původního seriálu a v mnoha ohledech z nich stále nepokrytě těží. Ústřední extrémně silná herecká dvojice Charlie Cox a Vincent D’Onofrio pořád drží celek pohromadě a snadno dokáží ovládnout (nejen) každou scénu, v níž se potkávají. Jasně, občas si při sledování budete nejspíš klást otázku, zda tahle písnička nezačíná být, podobně jako v komiksové předloze, přece jen trošku ohraná. A to, jak vám bude osobně znít ovlivní i to, zda tuhle čertovskou veselici dokoukáte až do, doufejme zdárného, konce.

Neporazitelný dosáhl svého kvalitativního vrcholu. A opět zalévá obrazovky krví

Pekelný dodatek

Pokud patří mezi fajnšmekry či ultrafandy, nejspíše vám neunikly internetové spekulace, podle kterých by měl Murdoch na konce série skončit ve vězení, aby jej pak v červencovém snímku Spider-Man: Zbrusu nový den mohl pavoučí kolega vysvobozovat ven. Normálně se nenechávám podobnými teoriemi unést, tahle však i díky různým uniklým fotkám vypadá věrohodně. Co myslíte?

Daredevil: Znovuzrození - druhá řada

  • Tvůrci: Chris Ord, Matt Corman, Dario Scardapane
  • Režie: Justin Benson, Aaron Moorhead, Solvan Naim, Angela Barnes a další.
  • Předloha: Stan Lee (komiks)
  • Scénář: Dario Scardapane, Heather Bellson, Jesse Wigutow, Chantelle Wells
  • Kamera: Hillary Spera, Jeffrey Waldron
  • Hudba: The Newton Brothers
  • Hrají: Charlie Cox, Margarita Levijeva, Wilson Bethel, Vincent D’Onofrio, Jon Bernthal, Matthew Lillard, Krysten Ritter, Deborah Ann Woll, Genneya Walton a další.
  • Produkce: Eleena Khamedoost
  • Casting: Beth Bowling, Kim Miscia
  • Střih: Melissa Lawson Cheung, Stephanie Filo, Cedric Nairn-Smith
  • Zvuk: Danielle Dupre
  • Scénografie: Michael Shaw, Jan Jericho, Imogen Lee
  • Masky: Bridget Ritzinger, Jenny Pendergraft, Jason J Dougherty
  • Kostýmy: Emily Gunshor

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha

Petřín (duben 2026)

Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému mostu, odkud se otevírají výhledy na panorama Manhattanu i na Sochu svobody. Jenže romantická...

Výluka tramvají mezi Želivského a Vinice potrvá téměř 3 měsíce. ROPID mění trasy

V ulici Želivského došlo ke srážce tramvají (16. prosinec 2025)

Kvůli napojení nové tramvajové trati bude od soboty 18. dubna 2026 přerušen provoz tramvají v úseku mezi zastávkami Želivského a Vinice na okraji pražských Vinohrad. Omezení začne v sobotu přibližně...

Ostrava chystá rozšíření přírodně-naučné trasy Cesta vody v Bělském lese

ilustrační snímek

Ostrava připravuje v západní části Bělského lesa rozšíření přírodně-naučné trasy Cesta vody. Cílem projektu je s minimálním zásahem do přírody zpřístupnit...

17. dubna 2026,  aktualizováno 

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...

17. dubna 2026  9:02,  aktualizováno  14:22

Proč číst knihu Spiritualita posvátné Země od Adama Borziče

17. dubna 2026  14:21

Konflikt mezi bezdomovci skončil pokusem o vraždu, zraněného nechali na místě

Konflikt mezi bezdomovci na okraji Brna skončil pokusem o vraždu

Policie v Brně se zabývá pokusem o vraždu po konfliktu mezi čtveřicí lidí bez domova. Jeden z nich skončil s vážnými zraněními bodného charakteru v nemocnici. Obviněn dosud nikdo není. Kriminalisté...

17. dubna 2026  14:02,  aktualizováno  14:08

Dnes naposledy jezdí tramvaje číslo 7 a číslo 21 pro nás cestující a starousedlíky z Radlic a Smíchova na konečnou Radlická, když bohužel budou obě odkloněny.

vydáno 17. dubna 2026  14:05

Evakuace i výjezd hasičů. V pražské střední škole hořel toaletní papír

Hasiči zasahují v ulici U Krbu, kde došlo k požáru toaletního papíru v kabince...

V budově Střední školy gastronomie v pražských Malešicích dnes krátce po poledni vzplál zásobník toaletního papíru v kabince záchodu. Kvůli požáru se musela evakuovat více než stovka studentů a...

17. dubna 2026  13:42,  aktualizováno  14:05

Klánovice

Klánovice

Opravy výtluků v Klánovicích.

vydáno 17. dubna 2026  14:01

Rekonstrukce městské knihovny v Benešově se o měsíc protáhne

ilustrační snímek

Rozsáhlá rekonstrukce městské knihovny v Benešově se protáhne. Stavbaři narazili na problémy, s nimiž nepočítali. Podle smlouvy má být budova zkolaudovaná do...

17. dubna 2026  12:29,  aktualizováno  12:29

Trestala za dopravní nehody, teď opilá soudkyně sama bourala. Hrozí jí vězení

Okresní soud v Prostějově.

Ve své profesi se sama na dopravní nehody specializovala, teď jednu ve Slatinkách na Prostějovsku způsobila, navíc pod vlivem alkoholu. Soudkyni okresního soudu v Prostějově Adéle Pluskalové hrozí...

17. dubna 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Odborníci zkoumají kosti z kostela v Telči, hledají ostatky Františky Slavatové



Odborníci zkoumají kosti z krypty telčského kostela Jména Ježíš. Doufají, že mezi nimi budou ostatky hraběnky Františky Slavatové. S identifikací by mohly...

17. dubna 2026  12:09,  aktualizováno  12:09

Dům pro seniory v Sousedovicích prošel modernizací za 100 milionů korun

ilustrační snímek

Charita Strakonice dokončila modernizaci Domu klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích. Seniorům nabízí vyšší komfort a kapacita se zvýšila o třetinu. Zařízení...

17. dubna 2026  12:01,  aktualizováno  12:01

