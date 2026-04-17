O to větší pozornost se nyní upíná k aktuální osmidílné druhé řadě, které se ujali zbrusu noví tvůrci. Zatím jsme z ní mohli oficiálně vidět celkem pět nabušených epizod, takže už se ví, že se opět zadařilo. Takhle nějak má vypadat sebevědomé a plnohodnotné pokračování oblíbeného seriálu.
Nová sezona seroše Daredevil: Znovuzrození nesměla chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.
Kingpin proti slepému zástupci práva
Nedá se nic dělat, musíme si nejprve shrnout události předcházející druhé řadě. Hlavním motivem seriálu Daredevil, který prostřednictvím tří nebušených sérií trendoval mezi lety 2015 až 2018 na platformě Netflix, byl boj rozložitého plešatého záporáka Wilsona Fiska alias Kingpina proti okostýmovanému slepému zástupci práva. Rudý ďábel se však loni obrodil na platformě Disney+, a jak fanoušci bojovníka ze špinavých ulic newyorské čtvrti Hell´s Kitchen dobře vědí, Daredevil před svým přestěhováním na Disney+ platil za nejlepší hraný seriál ze světa Marvelu vůbec.
Na Netflixu to před lety musel zabalit společně s ostatními kolegy ze superhrdinského týmu Defenders (Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist a teoreticky i Punisher) pouze kvůli, řekněme, organizačním změnám.
O to nadšenější byli loni fanoušci z toho, že se po osmi letech a několika více či méně oficiálních nemastných neslaných návštěvách ve snímku Spider-Man: Bez domova (2021), a (fanoušky vcelku nenáviděném) rovněž právnickém seriálu She-Hulk: Neuvěřitelná právnička (2022), dočkal hrdina pokračování na domovské platformě Marvelu Disney+. A jak už jsem zmínil v úvodu, de facto čtvrtá řada s podtitulem Znovuzrození (Born Again) k velké radosti však nakonec stála za to.
Hrátky s čertem aneb s čerty nejsou žerty
I když mělo ukecané finále první řady k ideálu místy docela daleko, na druhou sezonu stihli tvůrci připravit půdu více než kvalitně. Fisk/Kingpin se nejen usalašil v roli ultimátního vládce New Yorku, ale skrze sérii manipulací, zastrašování a pořádně nevybíravých metod si ve městě postupně „uvařil“ mimo jiné i stanné právo, a to striktně podle vlastního receptu. Jeho AVTF jednotky nyní pod hlavičkou boje proti maskovaným samozvancům prohledávají ulice a zatýkají každého, kdo se jim postaví do cesty.
Matt Murdock/Daredevil tedy s pomocí Karen Page, se kterou se dali (opět) konečně dohromady i po romantické stránce, ve velkém rozjíždejí revolucionářské tažení proti starostově rostoucí fašistické totalitě. Ve hře je nově potopená loď plná zbraní, rádoby polepšený Bullseye, traumatizovaná psycholožka, soud se šermířem, boxerský zápas, a tak dále a tak dále. Příjemnou novinkou je i to, že Murdock v ostrém kontrastu s první řadou prakticky nesvléká kostým, který navíc nově zdobí dvojice ikonických déček. Akce a bitek obecně je tu také dostatek. Nejčerstvější flashbackovou epizodu, která se vrací ke kořenům, si dovolím ponechat stranou.
Avizovaná návštěva Daredevilovy superkámošky Krysten Ritter neboli Jessicy Jones má být pak už jen třešničkou na dortu. Tleskám a těším se na další epizody.
Proč (ne)koukat
Druhá řada Znovuzrození se vědomě vrací k základům původního seriálu a v mnoha ohledech z nich stále nepokrytě těží. Ústřední extrémně silná herecká dvojice Charlie Cox a Vincent D’Onofrio pořád drží celek pohromadě a snadno dokáží ovládnout (nejen) každou scénu, v níž se potkávají. Jasně, občas si při sledování budete nejspíš klást otázku, zda tahle písnička nezačíná být, podobně jako v komiksové předloze, přece jen trošku ohraná. A to, jak vám bude osobně znít ovlivní i to, zda tuhle čertovskou veselici dokoukáte až do, doufejme zdárného, konce.
Pekelný dodatek
Pokud patří mezi fajnšmekry či ultrafandy, nejspíše vám neunikly internetové spekulace, podle kterých by měl Murdoch na konce série skončit ve vězení, aby jej pak v červencovém snímku Spider-Man: Zbrusu nový den mohl pavoučí kolega vysvobozovat ven. Normálně se nenechávám podobnými teoriemi unést, tahle však i díky různým uniklým fotkám vypadá věrohodně. Co myslíte?
Daredevil: Znovuzrození - druhá řada