Míříte na dovolenou k moři nebo blízko k hranicím Evropské unie? Pozor na skrytou past. Volání i data vás mohou stát mnohem více, než si myslíte. V příhraničních a pobřežních oblastech se totiž telefon může automaticky přihlásit k síti operátora z jiné země a zbytečně vám vytáhnout peníze z kapsy.
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Švýcarsko nebo Balkán
Typickým příkladem jsou některé části Středomoří, kde lze zachytit signál ze severní Afriky, nebo oblasti v blízkosti státních hranic.
- To se může stát také například u hranic se Švýcarskem či na Balkáně.
- Uživatel pak může mít pocit, že stále využívá roaming v rámci Evropské unie, ve skutečnosti však čerpá služby za zcela jiných podmínek.
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„Telefon si síť vybírá automaticky podle síly signálu. Pokud se přihlásí k operátorovi mimo Evropskou unii, mohou být ceny za data i volání výrazně vyšší. Například při nahrávání fotografií do cloudu nebo sledování videí mohou náklady rychle narůst do stovek či tisíců korun. Vyplatí se proto sledovat, do jaké sítě je zařízení připojeno, případně zvolit operátora ručně,“ říká Martin Thienel z Kalkulátor.cz.
Past na lodi
Podobnou past představují také některé lodní mobilní sítě.
- Telefon je může vyhodnotit jako běžného operátora a připojit se k nim automaticky.
- Tyto sítě bývají napojeny na satelitní komunikaci a ceny za data či volání se mohou výrazně lišit od běžného evropského roamingu.