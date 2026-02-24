Historický dokumentární film zkoumá autentický život muže, který byl oslavován jako jeden z největších mušketýrů, vojáků a šermířů nejen ve Francii, ale po celé Evropě.
Jeho příběh odhaluje složitost existence této ikonické postavy, známé především z románů Alexandra Dumase, z pohledu šermíře a duelanta. Sleduje jeho cestu od nejzazších počátků přes osobní a kariérní vývoj až po smrt na bojišti.
Dokument sleduje život Charlese de Batz de Castelmore d’Artagnana od jeho raných kroků v armádě přes účast v soubojích až po smrt na bojišti. Zaměřuje se na to, čím byl tento šlechtic výjimečný a jak se stal legendou, která inspirovala generace spisovatelů. Dokument současně zdůrazňuje, že d’Artgnan nebyl pouhým výplodem fantazie Alexandra Dumase, ale skutečnou historickou postavou.
Celkově se tak na pozadí období 17. století plného intrik, válek a cti, snaží odkrýt pravdivý život d’Artagnana skrze historické prameny a odborné komentáře, ukázat ho jako skutečného vojáka a osobnost, nikoli jen jako romantického hrdinu z románu Alexandra Dumase.
Zapomenuté duely hraběte d’Artagnana