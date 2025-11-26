Charitativní obchod Skutečný dárek umožňuje obdarovat blízké a zároveň pomoci lidem, kteří to nejvíc potřebují. Loni se díky němu v Česku podpořilo 2 400 dětí ze znevýhodněného prostředí, na Ukrajině se opravilo pět škol a v Afghánistánu mohlo do školy chodit 5 000 dětí.
Skutečný dárek zajistil také pitnou vodu pro více než 20 000 lidí, v Etiopii pomohl farmářům s novými plodinami, slepicemi nebo úly a u afghánských škol vznikly nové latríny.
Nové dárky zamíří na Ukrajinu
Konfliktem zasažené oblasti na Ukrajině se potýkají s obrovskými dopady na duševní zdraví. Podle odborného časopisu Lancet má nějakou formu psychické poruchy každý pátý člověk.
Aby Člověk v tísni pomohl dětem i dospělým vyrovnat se s traumaty, vznikl nový certifikát Náplast na duši. Jeho ambasadorem je dokumentarista Janek Rubeš.
„Narodil jsem se na Štědrý den. Vyrůstal jsem v bezpečí, které děti na Ukrajině nemají. Zažily bombardování, ztrátu domova. Pojďme jim pomoci,“ vyzývá.
Hašek podporuje ukrajinské veterány
Do kampaně se zapojil i Dominik Hašek. Podporuje certifikát Nová mise, který pomáhá ukrajinským veteránům při návratu do běžného života — od rekvalifikací přes psychologickou pomoc až po podporu podnikání.
„Některé životní zápasy jsou těžší než ty sportovní. Veteráni potřebují novou šanci, práci i důstojnost,“ říká legendární brankář.
Ambasadory dalších dárků se stali například youtuber Lukefry (Vánoce v teple), Veronika Khek Kubařová (Bezpečný porod) a komička Iva Pazderková (Dívčí síla).
Více informací najdete na skutecnydarek.cz
