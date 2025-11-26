Skutečný dárek letos pomůže Ukrajině. Zapojili se také Dominik Hašek a Janek Rubeš

David Halatka
David Halatka
  12:25
Skutečný dárek od Člověka v tísni spouští nové certifikáty, které pomůžou dětem s traumaty, válečným veteránům i rodinám na Ukrajině. Do předvánoční kampaně se zapojily známé tváře v čele s Dominikem Haškem, Jankem Rubešem nebo herečkou Veronikou Khek Kubařovou.

Pomoc dětem na Ukrajině | foto: Člověk v tísniMetro.cz

Charitativní obchod Skutečný dárek umožňuje obdarovat blízké a zároveň pomoci lidem, kteří to nejvíc potřebují. Loni se díky němu v Česku podpořilo 2 400 dětí ze znevýhodněného prostředí, na Ukrajině se opravilo pět škol a v Afghánistánu mohlo do školy chodit 5 000 dětí.

Skutečný dárek zajistil také pitnou vodu pro více než 20 000 lidí, v Etiopii pomohl farmářům s novými plodinami, slepicemi nebo úly a u afghánských škol vznikly nové latríny.

Nové dárky zamíří na Ukrajinu

Konfliktem zasažené oblasti na Ukrajině se potýkají s obrovskými dopady na duševní zdraví. Podle odborného časopisu Lancet má nějakou formu psychické poruchy každý pátý člověk.

Aby Člověk v tísni pomohl dětem i dospělým vyrovnat se s traumaty, vznikl nový certifikát Náplast na duši. Jeho ambasadorem je dokumentarista Janek Rubeš.

„Narodil jsem se na Štědrý den. Vyrůstal jsem v bezpečí, které děti na Ukrajině nemají. Zažily bombardování, ztrátu domova. Pojďme jim pomoci,“ vyzývá.

Hašek podporuje ukrajinské veterány

Do kampaně se zapojil i Dominik Hašek. Podporuje certifikát Nová mise, který pomáhá ukrajinským veteránům při návratu do běžného života — od rekvalifikací přes psychologickou pomoc až po podporu podnikání.

„Některé životní zápasy jsou těžší než ty sportovní. Veteráni potřebují novou šanci, práci i důstojnost,“ říká legendární brankář.

Ambasadory dalších dárků se stali například youtuber Lukefry (Vánoce v teple), Veronika Khek Kubařová (Bezpečný porod) a komička Iva Pazderková (Dívčí síla).

Více informací najdete na skutecnydarek.cz

V Česku roste počet dětí s psychickými potížemi

  • Čísla z Národního ústavu duševního zdraví jsou alarmující: 40 % dětí má příznaky střední až těžké deprese, třetina dospívajících bojuje s úzkostí.
  • Díky certifikátu Síla pro dětskou duši se Člověk v tísni věnuje terapeutické podpoře dětí v nízkoprahových klubech v Kraslicích, Liberci, Praze a v Ústí nad Labem. Jen letos na jaře proběhlo přes 50 skupinových sezení a několik individuálních terapií.
  • „Je důležité, aby se děti nebály přijít. Proto skupiny probíhají jednou za dva týdny, bez tlaku,“ říká Kateřina Dosoudilová, vedoucí sociálních služeb Člověka v tísni.

