Skutečný příběh o globální ostudě. Film Dream Team boduje na streamech

Pohnutý příběh sportovního skandálu plnil jeden čas stránky novin, o 25 let později ale inspiroval české filmaře. Snímek Dream Team, který se po úspěchu v kinech stal hitem také na Netflixu a prima+, vychází ze skutečného případu. Více o tématu přináší Filip Šula z webu kinobox.cz.
Dream Team se probojoval na stream a vyhrává sledovanost čistou hrou, na rozdíl od svých filmových hrdinů. Hlavním protagonistou komedie Jonáše Karáska je basketbalový trenér Marek (Martin Hofmann), jenž chce svému mentálně postiženému synovi (Martin Polišenský) splnit sen a dostat jej na paralympiádu v týmu podobně postižených hráčů. Když se nepodaří sestavit tým poctivě, uchýlí se na radu svého vykutáleného souseda (Jakub Prachař) k podvodu a dá dohromady tým zdravých hráčů, kteří postižení pouze předstírají.

Dream Team je dost nekorektní komedie a přístup tvůrce filmu Invalida je v něm dost znát. Snímek nicméně vychází ze skutečných událostí, jejichž dohra až tak úsměvná nebyla.

Jak vznikl skutečný podvod

Tvůrci se totiž inspirovali reálným skandálem, jenž vrhl velký stín ostudy na celé Španělsko. Strůjcem skandálu byl tehdejší předseda španělské federace pro sportovce s mentálním postižením (FEDDI) Fernando Martín Vicente. Ten platil dlouhodobě za průkopníka v oboru na území Španělska, sám je navíc otcem dcery s mentálním postižením, a dlouhodobě hledal způsoby, jak posílit prestiž svého úřadu.

Sex, severské vraždy a… useknutý penis? Nový Harry Hole na Netflixu baví

Ostudné vítězství

Při takovém hledání nebývá neobvyklé, že se začne morálně slevovat, tím spíš že shánět sportovce s mentálním postižením není nic jednoduchého. Bez sportovců pak nejsou medaile, bez šance na medaili nejsou státní dotace a bez nich se zase špatně provozuje podnik.

Postupně začaly prosakovat zvěsti o praktikách, jež infiltrovaly milovaný sport. Vicente údajně do FEDDI verboval zdravé sportovce a vydával je za handicapované, čímž zvýšil šance na získání medaile, a hlavně státních dotací.

Novinář v utajení

Zvěsti se dostaly až k listu Capital, jehož novinář Carlos Ribagorda se v utajení vetřel do týmu paralympioniků. Pomohlo mu, že byl sám šikovným basketbalistou. Testy na přijetí zahrnovaly šest kliků, změření tlaku a naprosto žádné ověření Ribagordovy mentální způsobilosti.

Zlato, které nevydrželo

Tým obsahující pouze dva hráče s mentálním postižením následně soutěžil roku 2000 na paralympiádě v Sydney, kde ve finále zvítězil nad ruskými protihráči. Ze zlaté medaile se ale neradoval dlouho.

Dívka, která zmizela na SkyShowtime. Proč jsou zdejší policisté jako vystřižení z telenovely?

Po zveřejnění vítězné fotografie se totiž začali ozývat lidé, kteří sportovce osobně znali a věděli, že žádným postižením netrpí. Následovala mezinárodní ostuda, potupné vracení medailí a pokuta 5 400 eur, již měl Vicente uloženo zaplatit.

Dopad na celý sport

Následky nicméně nepocítili pouze španělští podvodníci a sportovci. Z paralympijských her byli v letech 2004 a 2008 vyloučeni všichni sportovci s mentálním postižením. Medaili musel vrátit i kapitán týmu Ramón Torres, hráč se skutečným mentálním postižením.

Spor o vinu

Ten vyjádřil pobouření ohledně rozhovoru, jejž roku 2021 Vicente poskytl BBC. Třebaže v době odhalení skandálu odpovědnost přijal a přiznal se, o 21 let později svou vinu jednoznačně popřel a obvinění označil za absurdní a nepodložená. „Samozřejmě že o tom věděl,“ reagoval na tvrzení Torres. „Měl by se omluvit.“ Stejného názoru byl Miguel Sagarra, jenž vedl vyšetřování. Podle jeho mínění bylo zcela nemožné, aby celý podvod prošel bez Vicenteho vědomí.

Noční recepční a Wonder Man. Tyhle seriálové novinky se rozhodně vyplatí zkouknout

Návrat a přísnější pravidla

  • Sportovci s mentálním postižením se mohli na paralympiádu vrátit roku 2012. Komise logicky zpřísnila testy; vedle lékařských a psychologických vyšetření musí být prokázáno, že postižení vzniklo před osmnáctým rokem věku. Omezen byl i počet disciplín.

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

