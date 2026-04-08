Dream Team se probojoval na stream a vyhrává sledovanost čistou hrou, na rozdíl od svých filmových hrdinů. Hlavním protagonistou komedie Jonáše Karáska je basketbalový trenér Marek (Martin Hofmann), jenž chce svému mentálně postiženému synovi (Martin Polišenský) splnit sen a dostat jej na paralympiádu v týmu podobně postižených hráčů. Když se nepodaří sestavit tým poctivě, uchýlí se na radu svého vykutáleného souseda (Jakub Prachař) k podvodu a dá dohromady tým zdravých hráčů, kteří postižení pouze předstírají.
Dream Team je dost nekorektní komedie a přístup tvůrce filmu Invalida je v něm dost znát. Snímek nicméně vychází ze skutečných událostí, jejichž dohra až tak úsměvná nebyla.
Jak vznikl skutečný podvod
Tvůrci se totiž inspirovali reálným skandálem, jenž vrhl velký stín ostudy na celé Španělsko. Strůjcem skandálu byl tehdejší předseda španělské federace pro sportovce s mentálním postižením (FEDDI) Fernando Martín Vicente. Ten platil dlouhodobě za průkopníka v oboru na území Španělska, sám je navíc otcem dcery s mentálním postižením, a dlouhodobě hledal způsoby, jak posílit prestiž svého úřadu.
Ostudné vítězství
Při takovém hledání nebývá neobvyklé, že se začne morálně slevovat, tím spíš že shánět sportovce s mentálním postižením není nic jednoduchého. Bez sportovců pak nejsou medaile, bez šance na medaili nejsou státní dotace a bez nich se zase špatně provozuje podnik.
Postupně začaly prosakovat zvěsti o praktikách, jež infiltrovaly milovaný sport. Vicente údajně do FEDDI verboval zdravé sportovce a vydával je za handicapované, čímž zvýšil šance na získání medaile, a hlavně státních dotací.
Novinář v utajení
Zvěsti se dostaly až k listu Capital, jehož novinář Carlos Ribagorda se v utajení vetřel do týmu paralympioniků. Pomohlo mu, že byl sám šikovným basketbalistou. Testy na přijetí zahrnovaly šest kliků, změření tlaku a naprosto žádné ověření Ribagordovy mentální způsobilosti.
Zlato, které nevydrželo
Tým obsahující pouze dva hráče s mentálním postižením následně soutěžil roku 2000 na paralympiádě v Sydney, kde ve finále zvítězil nad ruskými protihráči. Ze zlaté medaile se ale neradoval dlouho.
Po zveřejnění vítězné fotografie se totiž začali ozývat lidé, kteří sportovce osobně znali a věděli, že žádným postižením netrpí. Následovala mezinárodní ostuda, potupné vracení medailí a pokuta 5 400 eur, již měl Vicente uloženo zaplatit.
Dopad na celý sport
Následky nicméně nepocítili pouze španělští podvodníci a sportovci. Z paralympijských her byli v letech 2004 a 2008 vyloučeni všichni sportovci s mentálním postižením. Medaili musel vrátit i kapitán týmu Ramón Torres, hráč se skutečným mentálním postižením.
Spor o vinu
Ten vyjádřil pobouření ohledně rozhovoru, jejž roku 2021 Vicente poskytl BBC. Třebaže v době odhalení skandálu odpovědnost přijal a přiznal se, o 21 let později svou vinu jednoznačně popřel a obvinění označil za absurdní a nepodložená. „Samozřejmě že o tom věděl,“ reagoval na tvrzení Torres. „Měl by se omluvit.“ Stejného názoru byl Miguel Sagarra, jenž vedl vyšetřování. Podle jeho mínění bylo zcela nemožné, aby celý podvod prošel bez Vicenteho vědomí.
Návrat a přísnější pravidla