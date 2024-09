Skvělá zpráva pro věrné „burtonofily“. Hitmaker se drápe z uměleckého dna

Nepropásněte to Tim Burton a jeho výstava bude v pražském Obecním domě už jen do konce září.

Při návštěvě vás čeká přehlídka čtyřicetiletého díla amerického fantasty, který se netradičními nápady a představami doslova propsal do světového filmu, divadla, jakož i hudby či krásného umění. Více na timburtonpraha.cz.