Sláma prozradil, proč chtěl Havlovou. O Kronerové tvrdí, že je jeho múza

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  6:00
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Houpačky jsou 11. celovečerním filmem B. Slámy (na snímku).

Houpačky jsou 11. celovečerním filmem B. Slámy (na snímku). | foto: FALCON

Zuzana Kronerová a Dagmar Havlová ve filmu Houpačky
Z filmu Houpačky
Tereza Ramba ve filmu Houpačky
Dagmar Havlová ve filmu Houpačky
6 fotografií
Co se stane, když se potkají dvě ženy, které by si za normálních okolností možná ani neměly co říct? Někdy z toho může vzniknout přátelství, které oběma změní život. Právě o tom vypráví nový film Houpačky režiséra Bohdana Slámy, který včera vstoupil do českých kin. V hlavních rolích se představují Dagmar Havlová Veškrnová a Zuzana Kronerová.

S režisérem snímku Bohdanem Slámou jsme si povídali o vzniku snímku, natáčení v malebných jižních Čechách i o tom, proč jsou pro něj herci především partnery, kteří mohou svými nápady příjemně překvapit.

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„Každá scéna je pro mě natolik důležitá, že se na ni zároveň těším i se jí děsím. Jsou tam samozřejmě divácky atraktivnější scény – když se dámy topí v bahně a vytahují je hasiči, když se válejí v peří, když jsou na houpačkách. Všechno jsou to drobná dobrodružství a my se snažíme natočit je tak, aby se neuvěřitelné stalo skutkem,“ popisuje pro deník Metro režisér Sláma.

Zuzana Kronerová a Dagmar Havlová ve filmu Houpačky

O čem váš nový snímek pojednává?
Kdybych to měl říct jednou větou, tak je to film o přátelství. Vypráví o setkání dvou žen, které se zpočátku neznaly, věděly o sobě jen z doslechu. Každá z nich je trošku jiná, takže je zpočátku nepravděpodobné, že by se spřátelily. Tíha jejich životů a konkrétní životní situace je ale svede k sobě a obě díky té druhé objeví nový svět přátelství.

Byla volba obou představitelek hlavních rolí jasná hned od začátku?
Dostal jsem od producentů nabídku udělat adaptaci knížky s tím, že by si přáli, aby tam hrála Dagmar Havlová. A já jsem řekl: Tak to se mi líbí! Dášu dlouhodobě obdivuju a dosud jsem neměl příležitost s ní pracovat. Scénář jsme psali s mojí ženou a už v raných fázích psaní jsme se s Dášou i se Zuzanou Kronerovou začali setkávat.

Zuzana Kronerová a Dagmar Havlová ve filmu Houpačky
Z filmu Houpačky
Tereza Ramba ve filmu Houpačky
Dagmar Havlová ve filmu Houpačky
6 fotografií

A jak to bylo s druhou jmenovanou?
Zuza pro mě byla jasná volba, to je moje životní múza. Věděl jsem, že tyto dámy budou mít skvělý kontrast v temperamentech. Při zkouškách se ukázalo, že oběma jejich role fantasticky sedí.

Fungovaly tyto dvě odlišné energie dobře dohromady, nebo se později objevily nějaké překážky?
Kdyby se něco nemělo dařit, ukázalo by se to už na zkouškách. Nemohl bych připustit, abych na natáčení neměl přehled a jistotu, že se všechno povede. Tam jdeme scénu od scény na maximum. Jak Dáša, tak Zuzana v tom fungují výborně a stejně tak jsme měli pečlivě připravené ostatní postavy s vynikajícími herci.

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Pro natáčení jste vybrali lokace v okolí Blatné a jižních Čech. Proč právě tam?
Když jsme nad scénářem pracovali se scénografem a architektem Honzou Novotným, navrhl Blatnou. Přišlo mi to jako vynikající nápad – Blatná je kouzelná, má nádherné náměstí a je to malebné městečko. Všichni na celém světě z pár záběrů pochopí, že je to malé město, kde lidé žijí pod dohledem ostatních lidí, a má to tuto atmosféru. Krajinu kolem navíc důvěrně znám. Dámy ve filmu putují z Blatné přes mně známé okolí až k nám do Radobic a Bořic, takže je to taková cesta od domu k domu.

Máte ve filmu nějakou konkrétní scénu, na kterou jste se zvlášť těšil?
Pro mě je každá scéna natolik důležitá, že se na ni zároveň těším i se jí děsím. Jsou tam samozřejmě divácky atraktivnější scény – když se dámy topí v bahně a vytahují je hasiči, když se válejí v peří, když jsou na houpačkách. Všechno jsou to drobná dobrodružství a my jsme se snažili natočit je tak, aby se neuvěřitelné stalo skutkem.

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Podařilo se tedy natočit všechno podle vašich představ?
Myslím, že se podařilo natočit všechny scény, co jsme chtěli. Když si herci vezmou role za své, tak překvapují a přinášejí vlastní nápady. Já se snažím s tím přirozeně pracovat co nejvíce, protože herci jsou partneři. Když v té scéně překvapí něčím nečekaným, pak to překvapí i diváka, a tak to má být. Každý dobrý nápad je vždy vítaný.

Režisér, který ví, že život píše ty nejlepší příběhy

  • Bohdan Sláma (1967) patří k nejvýraznějším českým filmovým režisérům současnosti. Na kontě má snímky jako Divoké včely, Štěstí, Venkovský učitel nebo Bába z ledu, za které získal řadu ocenění včetně Českých lvů.
  • Ve svých filmech se s citem, humorem a bez zbytečného patosu věnuje obyčejným lidem, jejich vztahům, slabostem i malým vítězstvím. Říká se o něm, že umí najít krásu tam, kde by ji jiní možná přehlédli. A právě v tom je jeho síla. Je to režisér, který se nebojí emocí, lidské nedokonalosti ani nečekaných životních zvratů. Prostě frajer, který ví, že i z úplně obyčejného příběhu může vzniknout něco mimořádného.
  • Sláma patří ke generaci výrazných českých režisérů, mezi něž se řadí také Jan Hřebejk, Petr Zelenka nebo David Ondříček. Sláma se od nich odlišuje zejména již zmiňovaným citlivým pohledem na obyčejné lidi, mezilidské vztahy a život na českém venkově.
  • Nejnovější Slámovy Houpačky jsou zajímavé tím, že režisér tentokrát vychází z existující literární předlohy – ze stejnojmenného románu Lucie Konečné z roku 2021. Scénář napsal společně se svou ženou Mirkou Slámovou Procházkovou. Film se přitom od knihy v některých věcech liší: například v románu jsou obě hlavní hrdinky dlouholeté kamarádky, zatímco ve filmu se teprve poznávají.
  • Houpačky jsou jeho první celovečerní filmovou adaptací knihy. Dosavadní Slámova tvorba byla převážně založená na vlastních námětech a scénářích. Navíc se zdá, že je to režisérův nový zvyk. Chystá se totiž Dešťová hůl od Jiřího Hájíčka – třídílná minisérie České televize, kterou má Sláma režírovat. Scénář napsal sám autor knihy.
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