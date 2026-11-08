S režisérem snímku Bohdanem Slámou jsme si povídali o vzniku snímku, natáčení v malebných jižních Čechách i o tom, proč jsou pro něj herci především partnery, kteří mohou svými nápady příjemně překvapit.
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„Každá scéna je pro mě natolik důležitá, že se na ni zároveň těším i se jí děsím. Jsou tam samozřejmě divácky atraktivnější scény – když se dámy topí v bahně a vytahují je hasiči, když se válejí v peří, když jsou na houpačkách. Všechno jsou to drobná dobrodružství a my se snažíme natočit je tak, aby se neuvěřitelné stalo skutkem,“ popisuje pro deník Metro režisér Sláma.
O čem váš nový snímek pojednává?
Kdybych to měl říct jednou větou, tak je to film o přátelství. Vypráví o setkání dvou žen, které se zpočátku neznaly, věděly o sobě jen z doslechu. Každá z nich je trošku jiná, takže je zpočátku nepravděpodobné, že by se spřátelily. Tíha jejich životů a konkrétní životní situace je ale svede k sobě a obě díky té druhé objeví nový svět přátelství.
Byla volba obou představitelek hlavních rolí jasná hned od začátku?
Dostal jsem od producentů nabídku udělat adaptaci knížky s tím, že by si přáli, aby tam hrála Dagmar Havlová. A já jsem řekl: Tak to se mi líbí! Dášu dlouhodobě obdivuju a dosud jsem neměl příležitost s ní pracovat. Scénář jsme psali s mojí ženou a už v raných fázích psaní jsme se s Dášou i se Zuzanou Kronerovou začali setkávat.
A jak to bylo s druhou jmenovanou?
Zuza pro mě byla jasná volba, to je moje životní múza. Věděl jsem, že tyto dámy budou mít skvělý kontrast v temperamentech. Při zkouškách se ukázalo, že oběma jejich role fantasticky sedí.
Fungovaly tyto dvě odlišné energie dobře dohromady, nebo se později objevily nějaké překážky?
Kdyby se něco nemělo dařit, ukázalo by se to už na zkouškách. Nemohl bych připustit, abych na natáčení neměl přehled a jistotu, že se všechno povede. Tam jdeme scénu od scény na maximum. Jak Dáša, tak Zuzana v tom fungují výborně a stejně tak jsme měli pečlivě připravené ostatní postavy s vynikajícími herci.
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Pro natáčení jste vybrali lokace v okolí Blatné a jižních Čech. Proč právě tam?
Když jsme nad scénářem pracovali se scénografem a architektem Honzou Novotným, navrhl Blatnou. Přišlo mi to jako vynikající nápad – Blatná je kouzelná, má nádherné náměstí a je to malebné městečko. Všichni na celém světě z pár záběrů pochopí, že je to malé město, kde lidé žijí pod dohledem ostatních lidí, a má to tuto atmosféru. Krajinu kolem navíc důvěrně znám. Dámy ve filmu putují z Blatné přes mně známé okolí až k nám do Radobic a Bořic, takže je to taková cesta od domu k domu.
Máte ve filmu nějakou konkrétní scénu, na kterou jste se zvlášť těšil?
Pro mě je každá scéna natolik důležitá, že se na ni zároveň těším i se jí děsím. Jsou tam samozřejmě divácky atraktivnější scény – když se dámy topí v bahně a vytahují je hasiči, když se válejí v peří, když jsou na houpačkách. Všechno jsou to drobná dobrodružství a my jsme se snažili natočit je tak, aby se neuvěřitelné stalo skutkem.
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Podařilo se tedy natočit všechno podle vašich představ?
Myslím, že se podařilo natočit všechny scény, co jsme chtěli. Když si herci vezmou role za své, tak překvapují a přinášejí vlastní nápady. Já se snažím s tím přirozeně pracovat co nejvíce, protože herci jsou partneři. Když v té scéně překvapí něčím nečekaným, pak to překvapí i diváka, a tak to má být. Každý dobrý nápad je vždy vítaný.
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