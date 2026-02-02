Šlápnete víc na plyn a přijdete o auto. Tohle čeká řidiče ve Francii

Autor: Metro.cz
  16:44
Čeští řidiči, kteří se chystají na jarní prázdniny autem do zahraničních hor, musí počítat s přísnějšími pravidly i vyššími pokutami. Nejvýraznější změna přichází z Francie, kde může policie při zásadním překročení maximální povolené rychlosti vozidlo zabavit a následně prodat. Upozorňuje na to Ústřední automotoklub ČR.

Jarní prázdniny se blíží | foto:  Petr Topič, MAFRA

Například při cestě do francouzských hor musíme počítat s tím, že zásadní překročení maximální povolené rychlosti se ve Francii od nového roku může trestat až zabavením vozidla a jeho prodejem v aukci,“ uvedl tiskový mluvčí ÚAMK Igor Sirota. Podle něj se podobná praxe už dva roky uplatňuje také v Rakousku.

Německo: pozor na zimní pneumatiky

Přes Německo, kterým projíždí velká část českých lyžařů, se podle automotoklubu vyplatí věnovat pozornost zimní výbavě. „V Německu platí, že pokud je povinnost použít zimní výbavu, jsou za zimní považovány pouze ty celoroční pneumatiky, které jsou označeny symbolem tří horských vrcholů a sněhové vločky,“ upozornil Sirota.

Slovensko zaplaví radary

Změny se dotknou také řidičů mířících na Slovensko. „Na Slovensku se rozšířily pravomoci městské policie, která může umisťovat a kontrolovat stacionární i přenosné radary a také pokutovat,“ uvedl Sirota.

Podle odhadů má u východních sousedů postupně přibýt zhruba tři sta radarů. Ty budou kontrolovat nejen rychlost, ale také používání bezpečnostních pásů nebo telefonování za volantem.

Itálie má výjimku: mýtné mohou vrátit

Naopak pozitivní novinka čeká motoristy v Itálii. „V Itálii mohou řidiči získat zpět část nebo dokonce celé mýtné, pokud vinou provozovatele dálnice ztratí čas čekáním v koloně,“ uvedl mluvčí automotoklubu.

Porucha na horách může stát desítky tisíc

Pozor by si řidiči měli dát také na výši asistenčních služeb u pojištění. Podle zkušeností České podnikatelské pojišťovny se může porucha auta na horách výrazně prodražit.

„Měli jsme případ čtyřčlenné rodiny, která byla lyžovat na Kronplatzu. Předposlední den jim při cestě z parkoviště k ubytování odešla převodovka na Škodě Octavii. Oprava byla na několik dní, takže nezbylo než auto odtáhnout zpět do Česka a rodinu dopravit domů,“ popsal Miloš Velíšek, supervizor pojištění vozidel z České podnikatelské pojišťovny.

Odtah z Itálie do Prahy vyšel zhruba na 42 tisíc korun, dalších více než osm tisíc stála náhradní doprava vlakem. Celkový zásah se vyšplhal přes 50 tisíc korun.

Povinné ručení často nestačí

Základní limity k povinnému ručení podle Velíška obvykle pokryjí jen nezbytnou pomoc v okolí bydliště. Pro cesty do zahraničí je proto vhodné sjednat vyšší limity nebo rozšířené asistenční balíčky.

Pojišťovna zároveň upozorňuje, že pokuty uložené v zahraničí pojištění nehradí, samotná nehoda ale krytá být může. „Pokud řidič překročí rychlost a následně havaruje, havarijní pojištění se na takovou škodu vztahuje,“ uvedl Velíšek.

Sníh na střeše i chybějící řetězy mohou vyjít draho

Problém může nastat v případě nevhodné výbavy. „Pokud vozidlo nedobrzdí kvůli použití letních pneumatik, může dojít ke krácení pojistného plnění,“ dodal Velíšek.

Podle ÚAMK patří mezi časté chyby českých řidičů v zahraničí také podcenění zimní přípravy. Pokuty za odletující sníh ze střechy auta, tůrování motoru při rozmrazování oken nebo zablokování silnice kvůli chybějícím sněhovým řetězům jsou v zahraničí výrazně vyšší než v Česku.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

Školy v Libereckém kraji zvýšily kapacity na čtyřletých gymnáziích a lyceích

ilustrační snímek

Střední školy v Libereckém kraji zvýšily pro letošní rok kapacity na čtyřletých gymnáziích a lyceích. K dispozici je pro první kolo přijímacího řízení 704...

2. února 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Nemocnost v Libereckém kraji za minulý týden vzrostla skoro o pětinu

ilustrační snímek

Nemocnost v Libereckém kraji za minulý týden vzrostla skoro o pětinu. Na 100.000 lidí tak připadá 1435 nemocných s akutními respiračními chorobami. Z okresů v...

2. února 2026  16:01,  aktualizováno  16:01

Postižení nedokládá jen průkaz, zastal se ombudsman invalidy kvůli parkování

Ombudsman Stanislav Křeček

Muž, který se pohybuje za pomoci francouzských holí, nedostal v Kralupech nad Vltavou vyhrazené parkovací místo. Zasáhnout proto musel veřejný ochránce práv. Podle ombudsmana se město dopustilo...

2. února 2026  15:12,  aktualizováno  17:34

V Moravskoslezském kraji pokračuje chřipková epidemie, nemocnost dále rostla

ilustrační snímek

V Moravskoslezském kraji pokračuje chřipková epidemie. Nemocnost v minulém týdnu vzrostla téměř o 12 procent. V přepočtu na 100.000 obyvatel nyní připadá 2465...

2. února 2026  15:53,  aktualizováno  15:53

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

U Radnice

U Radnice

V Praze 1 na Starém Městě proběhla nějaká táborová hra.

vydáno 2. února 2026  17:21

Fotky Vánočních stromků.

vydáno 2. února 2026  17:20

Praha 9 Metro Černý Most

Praha 9 Metro Černý Most

Praha -metro Černý Most dnes nad schody sedící holub a asi hlídá co se kolem děje a nevadí mu ani hluk z metra ani lidi co chodí kolem po schodech

vydáno 2. února 2026  17:19

Ústí nad Orlicí bude mít letos příjmy 607 milionů a výdaje 670 milionů korun

ilustrační snímek

Rozpočet Ústí nad Orlicí letos počítá s příjmy 607 milionů a výdaji téměř 670 milionů korun. Schodek město pokryje ze zůstatků na účtech z roku 2025, z...

2. února 2026  15:39,  aktualizováno  15:39

Janáčkova filharmonie Ostrava se poprvé představí v Británii

ilustrační snímek

Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO) v únoru vyjede na první koncertní turné po Británii. Pod taktovkou budoucího šéfdirigenta a uměleckého ředitele Daniela...

2. února 2026  15:33,  aktualizováno  15:33

Ženy s nádorovým onemocněním prsu najdou v Brně podporu v novém centru

ilustrační snímek

Pomoc ženám v produktivním věku, které se léčí nebo mají za sebou léčbu spojenou s nádorovým onemocněním prsu, nabízí nově v Brně pacientská organizace Bellis....

2. února 2026  15:26,  aktualizováno  15:26

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Intersucho: Na dvou třetinách území ČR je nyní v půdě méně vody, než je obvyklé

ilustrační snímek

Na dvou třetinách území Česka je nyní v půdě do jednoho metru méně vody, než je průměr pro toto období za roky 1961 až 2015. Na pětině území se dokonce...

2. února 2026  15:23,  aktualizováno  15:23

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. a 90. let?

Rolling Stones a Václav Havel, srpen 1990

Vydejte se s námi do éry, které vládly walkmany a kazeťáky, cédéčka byla hotovým luxusem. Otestujte si, jak máte v merku hudební dění v letech kolem Sametové revoluce.

vydáno 2. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.