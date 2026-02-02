Například při cestě do francouzských hor musíme počítat s tím, že zásadní překročení maximální povolené rychlosti se ve Francii od nového roku může trestat až zabavením vozidla a jeho prodejem v aukci,“ uvedl tiskový mluvčí ÚAMK Igor Sirota. Podle něj se podobná praxe už dva roky uplatňuje také v Rakousku.
Německo: pozor na zimní pneumatiky
Přes Německo, kterým projíždí velká část českých lyžařů, se podle automotoklubu vyplatí věnovat pozornost zimní výbavě. „V Německu platí, že pokud je povinnost použít zimní výbavu, jsou za zimní považovány pouze ty celoroční pneumatiky, které jsou označeny symbolem tří horských vrcholů a sněhové vločky,“ upozornil Sirota.
Slovensko zaplaví radary
Změny se dotknou také řidičů mířících na Slovensko. „Na Slovensku se rozšířily pravomoci městské policie, která může umisťovat a kontrolovat stacionární i přenosné radary a také pokutovat,“ uvedl Sirota.
Podle odhadů má u východních sousedů postupně přibýt zhruba tři sta radarů. Ty budou kontrolovat nejen rychlost, ale také používání bezpečnostních pásů nebo telefonování za volantem.
Itálie má výjimku: mýtné mohou vrátit
Naopak pozitivní novinka čeká motoristy v Itálii. „V Itálii mohou řidiči získat zpět část nebo dokonce celé mýtné, pokud vinou provozovatele dálnice ztratí čas čekáním v koloně,“ uvedl mluvčí automotoklubu.
Porucha na horách může stát desítky tisíc
Pozor by si řidiči měli dát také na výši asistenčních služeb u pojištění. Podle zkušeností České podnikatelské pojišťovny se může porucha auta na horách výrazně prodražit.
„Měli jsme případ čtyřčlenné rodiny, která byla lyžovat na Kronplatzu. Předposlední den jim při cestě z parkoviště k ubytování odešla převodovka na Škodě Octavii. Oprava byla na několik dní, takže nezbylo než auto odtáhnout zpět do Česka a rodinu dopravit domů,“ popsal Miloš Velíšek, supervizor pojištění vozidel z České podnikatelské pojišťovny.
Odtah z Itálie do Prahy vyšel zhruba na 42 tisíc korun, dalších více než osm tisíc stála náhradní doprava vlakem. Celkový zásah se vyšplhal přes 50 tisíc korun.
Povinné ručení často nestačí
Základní limity k povinnému ručení podle Velíška obvykle pokryjí jen nezbytnou pomoc v okolí bydliště. Pro cesty do zahraničí je proto vhodné sjednat vyšší limity nebo rozšířené asistenční balíčky.
Pojišťovna zároveň upozorňuje, že pokuty uložené v zahraničí pojištění nehradí, samotná nehoda ale krytá být může. „Pokud řidič překročí rychlost a následně havaruje, havarijní pojištění se na takovou škodu vztahuje,“ uvedl Velíšek.
Sníh na střeše i chybějící řetězy mohou vyjít draho
Problém může nastat v případě nevhodné výbavy. „Pokud vozidlo nedobrzdí kvůli použití letních pneumatik, může dojít ke krácení pojistného plnění,“ dodal Velíšek.
Podle ÚAMK patří mezi časté chyby českých řidičů v zahraničí také podcenění zimní přípravy. Pokuty za odletující sníh ze střechy auta, tůrování motoru při rozmrazování oken nebo zablokování silnice kvůli chybějícím sněhovým řetězům jsou v zahraničí výrazně vyšší než v Česku.